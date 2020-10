Le deuxième jour d’Amazon Prime Day 2020 est en cours et vous avez jusqu’à plus tard ce soir à 12h00 PT / 3h00 HE pour conclure toutes les offres. Si vous achetiez les offres Prime Day hier, vous avez probablement vu d’importantes réductions de prix sur des produits incontournables, comme les écouteurs à réduction de bruit sans fil WH-1000XM4 de Sony, les écouteurs sans fil AirPods, les tablettes, etc. Vous avez toujours la possibilité de profiter de ces offres exclusives Prime, ainsi que de certaines nouvelles qui apparaissent aujourd’hui.

Nous avons mis en évidence les nouvelles offres afin que vous puissiez les distinguer des anciennes. Vous recherchez des revendeurs non Amazon? Découvrez nos offres anti-Prime Day.

Pour vous assurer que vous voyez les meilleures offres, nous placerons des offres Lightning à durée limitée vers le haut afin que vous puissiez facilement trouver (et, si vous le souhaitez, acheter) ces produits.

Pour plus d’offres sur la mode, les articles pour la maison et d’autres articles, consultez le résumé du stratège ici.

Offres Lightning actuelles

Photo par Dan Seifert / The Verge

Appareils Amazon

Photo par Nick Statt / The Verge

Offres de gadgets bon marché

Photo par Chris Welch / The Verge

Offres casque

Fire Emblem: Three Houses pour Nintendo Switch obtient rarement une réduction, mais c’est 20 $ de réduction.

Jeux

Offres sur les films et les émissions de télévision

Offres gadget

La banque de batteries portables SuperTank 100W de Zendure coûte 83 $ chez Amazon (généralement 130 $) si vous utilisez le coupon sur la page, battant le meilleur prix précédent de près de 20 $. Et si vous achetez deux produits Zendure, vous bénéficierez d’une réduction de 15% sur le panier. Le combo Mavic Mini de DJI qui comprend plusieurs accessoires coûte 400 $ chez Amazon, soit 100 $ de moins que le prix habituel.Le DJI Osmo Pocket avec un étui de chargement coûte 300 $ chez Amazon, soit 98 $ de moins que son prix habituel La caméra Osmo Action de DJI est de 200 $ chez Amazon , tombant 39 $ en dessous de son coût habituel Le cardan Osmo Mobile 3 de DJI avec accessoires coûte 105 $ sur Amazon, soit 13 $ de moins que le prix habituel de la Galaxy Tab A de Samsung (10,1 pouces, 2019, 64 Go) est de 180 $ chez Amazon (généralement 280 $), correspondant la meilleure offre que nous ayons vue à ce jour Le Samsung Galaxy Tab A de 8 pouces avec 32 Go de stockage coûte 100 $ (généralement 118 $) au hub USB-C d’Amazon Satechi qui prend en charge deux moniteurs 4K 60Hz coûte 35 $ chez Amazon (généralement 50 $), battant le prix le plus bas précédent de 49 $

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Périphériques PC

Moniteurs

Stockage interne / externe

Photo par Chaim Gartenberg / The Verge

Offres de téléphone

Motorola’s Edge (débloqué avec 256 Go de stockage et prise en charge des opérateurs CDMA / GSM) est de 495 $ chez Amazon. Son prix varie entre 500 $ et 700 $, mais il est bloqué à 495 $ via Prime Day.

Le stylet Moto G (stockage de 128 Go, déverrouillé avec prise en charge complète de l’opérateur) est de 240 $ chez Amazon. Cela coûte généralement 300 $.

Le Galaxy A71 de Samsung avec prise en charge 5G (débloqué, 128 Go) coûte 420 $ chez Amazon (généralement 500 $), battant son prix le plus bas Le Galaxy S20 de Samsung (déverrouillé, 128 Go) est de 750 $ chez Amazon (généralement 1000 $), battant le meilleur prix précédent Samsung Galaxy S20 Plus (débloqué, 128 Go) est de 900 $ chez Amazon (généralement 1200 $), battant le prix le plus bas précédent Le Samsung Galaxy S20 Ultra (déverrouillé, 128 Go) est de 1050 $ chez Amazon (généralement 1200 $), battant le prix le plus bas Le Google Pixel 4 (déverrouillé, 64 Go) ) coûte 449 $ chez Amazon (généralement 600 $), battant son meilleur prix précédent de 50 $ Le Google Pixel 4 (déverrouillé, 128 Go) coûte 549 $ chez Amazon (généralement 899 $), battant également le prix le plus bas jamais enregistré de 50 $ Le Google Pixel 4 XL ( débloqué, 128 Go) coûte 649 $ chez Amazon (généralement 999 $), battant le prix le plus bas de 50 $

Le Moto G Power (stockage de 32 Go, déverrouillé avec prise en charge de l’opérateur GSM / CDMA) est de 135 $ chez Amazon, dépassant son prix habituel d’environ 200 $

Photo par Cameron Faulkner / The Verge

Ordinateurs portables Windows

Razer Blade 15 Advanced (i7-10875H, RTX 2070 Super Max-Q, taux de rafraîchissement de 300 Hz, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD) est de 2100 $ sur Amazon (généralement 2600 $), battant le meilleur prix précédent d’environ 100 $

Édition de base de Razer Blade 15 (i7-10750H, GTX 1660 Ti, taux de rafraîchissement de 144 Hz, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD) est de 1300 $ chez Amazon (généralement 1600 $), en baisse par rapport à son précédent meilleur de 1466 $

Asus ZenBook Duo UX481 est de 1000 $ sur Amazon, en dessous de son prix habituel de 1150 $

Accessoires pour tablettes

Le clavier Bluetooth Pro 12.9 de Brydge pour l’iPad Pro (2018, 2020) coûte 100 $ chez Amazon (généralement 169 $), battant le prix le plus bas de 30 $

Clavier Bluetooth Pro Plus 12.9 de Brydge avec trackpad pour iPad Pro (2018, 2020) est de 160 $ ​​chez Amazon, ce qui est bien en dessous de son prix habituel de 230 $

Brydge’s Pro Plus 11.0 avec un trackpad pour le petit iPad Pro (2018, 2020) est de 140 $ chez Amazon, soit 60 $ de moins que son prix habituel

Si vous avez le dernier iPad 10,2 pouces, le clavier Bluetooth 10.2 de Brydge pour cette taille de tablette coûte 80 $ chez Amazon (généralement 130 $), ce qui est 20 $ moins cher que le meilleur prix précédent. L’iPad Pro 2017 et l’iPad Air (2019) sont 10,5 -pouces comprimés. Si vous en avez, le clavier Bluetooth 10.5 de Brydge conviendra parfaitement. C’est seulement 60 $ chez Amazon, ce qui est juste un peu moins que son prix habituel de 65 $.