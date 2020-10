Amazon Prime Day 2020 est arrivé et le détaillant a réduit les prix d’un grand nombre d’articles et de catégories, y compris les propres appareils d’Amazon. Que vous recherchiez une tablette Fire pour lire des ebooks, un appareil Ring pour protéger votre maison, ou que vous souhaitiez simplement ajouter un appareil Alexa à une partie de votre maison, voici les meilleures offres sur la propre technologie d’Amazon.

Un accord hors du commun comprend le dispositif Echo de troisième génération, qui est le plus bas qu’il n’ait jamais été. De plus, de nombreuses offres Echo et maison intelligente vous permettent d’ajouter une prise intelligente Amazon ou d’autres accessoires pour seulement 5 $ de plus. Bien sûr, si vous n’êtes pas fan de l’ancien design Echo Dot, vous pouvez également précommander le modèle Echo Dot de cette année, qui présente un design sphérique avec un pack de deux coûtant 80 $ sur Amazon pour le moment.

Amazon Echo Dot de troisième génération. Photo par Dan Seifert / The Verge

Appareils d’écho

Kindle Oasis d’Amazon. Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Comprimés d’incendie / Kindles

Kindle Oasis avec 8 Go de stockage pour 175 USD chez Amazon (généralement 250 USD), ce qui correspond à son meilleur prix précédent Vous pouvez également obtenir le modèle Kindle Oasis de 32 Go pour 200 USD chez Amazon (généralement 280 USD), ce qui correspond à son précédent meilleur prix Kindle Paperwhite est de 80 USD sur Amazon (généralement 130 $), battre le meilleur prix précédent de 5 $ Fire HD 8 est de 70 $ chez Amazon (généralement 120 $), ce qui est le plus bas que l’appareil ait jamais été auparavant Fire HD 10 est de 80 $ chez Amazon (généralement 150 $), battant son prix le plus bas précédent Fire HD 8 Plus est de 90 $ chez Amazon (généralement 140 $), battant son meilleur prix précédent de 20 $

Système de routeur Eero Mesh (modèle 2019). Photo par Dan Seifert / The Verge

Eero Wi-Fi / Ring