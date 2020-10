Que vous recherchiez le téléviseur 4K parfait pour rattraper les émissions de télévision et les films, ou un téléviseur qui conviendra parfaitement pour jouer à la Xbox Series X et à la PS5 plus tard cet automne, Amazon Prime Day 2020 a de nombreuses ventes qui pourraient vous intéresser Nous avons inclus plusieurs modèles disponibles sur Amazon ainsi que sur d’autres sites de détaillants comme Walmart et Best Buy. La plupart des grands fabricants de téléviseurs – Samsung, TCL, LG, Sony – auront des ensembles en vente.

Où que vous souhaitiez magasiner, la seule chose que toutes ces offres télévisées ont en commun est qu’elles sont les prix les plus bas que nous ayons vus pour chaque modèle respectif. Nous viserons à maintenir cet article à jour avec de nouveaux liens, en supprimant les modèles épuisés alors que Prime Day se poursuit. Mais pour les dernières nouvelles, consultez notre article principal sur les offres qui présente plusieurs autres catégories de produits.

Pour tirer le meilleur parti de la console de nouvelle génération que vous avez choisie, vous voudrez vous assurer que le téléviseur que vous obtenez prend en charge des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement variable, les jeux à 120 Hz à 4K et une faible latence. Les téléviseurs LG et Samsung haut de gamme devraient vous couvrir. Mais si tout ce que vous recherchez est un téléviseur avec une bonne image à un prix avantageux, vos options sont beaucoup plus larges.

Le téléviseur 4K 55 pouces de JVC avec le logiciel Roku intégré coûte 248 $ chez Walmart, battant le prix le plus bas d’environ 20 $. Ce modèle se vend normalement 400 $. Le téléviseur QLED 4K Q60T de 55 pouces de Samsung (QN55Q60TAFXZA) coûte 598 $ chez Best Buy, ce qui correspond au prix le plus bas à ce jour. Ce modèle se vend généralement 700 $. Le téléviseur OLED 4K de 65 pouces de la série GX de LG (OLED65GXPUA) coûte 2600 $ chez Best Buy, battant le prix le plus bas d’environ 200 $. Ce modèle coûte généralement 2800 $. Le téléviseur QLED 4K Q90T de 55 pouces de Samsung (QN55Q90TAFXZA) coûte 1298 $ chez Best Buy, battant le prix le plus bas précédent d’environ 125 $. Le prix régulier est de 1 500 $. Le téléviseur QLED 4K Q90T de 65 pouces de Samsung (QN65Q90TAFXZA) coûte 1900 $ chez Best Buy. Ce modèle coûte généralement 2300 $. Le téléviseur OLED 4K de 55 pouces de Sony (XBR55A8G) coûte 1900 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de près de 200 $. Ce modèle se vend généralement 2300 $. Le téléviseur OLED 4K de 55 pouces de Sony (XBR55A8H) coûte 1300 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de 200 $. Ce modèle se vend régulièrement 1 900 $. Le téléviseur 4K de 50 pouces de la série 4 de TCL avec le logiciel Android TV intégré (50S434) coûte 230 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de 50 $. Ce modèle se vend généralement 280 $. Le téléviseur 4K de 70 pouces de Samsung (UN70TU6980FXZA) coûte 530 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de 220 $. Il se vend généralement 750 $.