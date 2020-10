Vous savez probablement qu’Amazon Prime Day 2020 est en cours, la grande vente annuelle pleine d’offres exclusives aux membres Prime. Cependant, d’autres détaillants proposent certaines des meilleures offres de l’année en réponse, et vous n’avez pas besoin d’un abonnement pour récolter les économies. Que vous soyez anti-Amazon ou que vous souhaitiez simplement voir ce qui est disponible ailleurs, nous avons rassemblé les meilleures offres chez des détaillants comme Walmart, Best Buy, GameStop, le Microsoft Store, Newegg, et plus encore.

Nous mettrons à jour cet article avec de nouveaux liens une fois qu’ils seront mis en ligne et nous frapperons les produits épuisés. Les produits énumérés ci-dessous n’ont jamais été aussi abordables. Les produits qui ne correspondent pas à cette barre ne sont pas inclus dans cet article.

Téléviseur OLED 55 pouces XBR55A8H de Sony Photo: Le téléviseur 4K 55 pouces de Sony JVC avec le logiciel Roku intégré coûte 248 $ chez Walmart, battant le prix le plus bas d’environ 20 $. Ce modèle se vend normalement 400 $. Le téléviseur QLED 4K Q60T de 55 pouces de Samsung (QN55Q60TAFXZA) coûte 598 $ chez Best Buy, ce qui correspond au prix le plus bas à ce jour. Ce modèle se vend généralement 700 $. Le téléviseur OLED 4K de 65 pouces de la série GX de LG (OLED65GXPUA) coûte 2600 $ chez Best Buy, battant le prix le plus bas d’environ 200 $. Ce modèle coûte généralement 2800 $. Le téléviseur QLED 4K Q90T de 55 pouces de Samsung (QN55Q90TAFXZA) coûte 1298 $ chez Best Buy, battant le prix le plus bas précédent d’environ 125 $. Le prix régulier est de 1 500 $. Le téléviseur QLED 4K Q90T de 65 pouces de Samsung (QN65Q90TAFXZA) coûte 1900 $ chez Best Buy. Ce modèle coûte généralement 2300 $. Le téléviseur OLED 4K de 55 pouces de Sony (XBR55A8G) coûte 1900 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de près de 200 $. Ce modèle se vend généralement 2300 $. Le téléviseur OLED 4K de 55 pouces de Sony (XBR55A8H) coûte 1300 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de 200 $. Ce modèle se vend régulièrement 1 900 $. Le téléviseur 4K de 50 pouces de la série 4 de TCL avec le logiciel Android TV intégré (50S434) coûte 230 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de 50 $. Ce modèle se vend généralement 280 $. Le téléviseur 4K de 70 pouces de Samsung (UN70TU6980FXZA) coûte 530 $ chez Best Buy, battant le meilleur prix précédent de 220 $. Il se vend généralement 750 $.

Tablette Samsung Tab S7 Plus Photo de Dan Seifert / Le hub USB-C 6-en-1 de Verge Hyperdrive pour l’iPad Pro coûte 63 $ chez Best Buy (généralement 90 $), battant son précédent meilleur prix de 93 $. La Galaxy Tab S7 de Samsung (128 Go) coûte 550 $ chez Best Buy, battant son prix habituel de 100 $ La Galaxy Tab S7 Plus de Samsung (128 Go) est de 750 $ chez Best Buy, battant son prix habituel de 100 $ Samsung Galaxy Tab S6 Lite (64 Go) est de 250 $ chez Best Buy (généralement 350 $), battant son prix le plus bas de 30 $ Samsung Galaxy Book Flex (12 Go, i7, 512 Go) est de 1200 $ chez Best Buy, battant le prix habituel de 200 $ l’ordinateur portable Lenovo Yoga C940 (4K, i7, 16 Go de RAM, 512 Go) est de 1200 USD chez Best Buy (généralement 1500 USD), soit 200 USD de moins que son meilleur prix précédent, le Galaxy Book Ion de Samsung est de 1000 USD sur le Microsoft Store (généralement 1100 USD), battant son prix le plus bas de 50 USD

