La fille d’Eminem, Hailie Jade Mathers, n’a pas posté sur Instagram depuis un moment, mais les fans ont encore une bonne part de clichés du début de l’année à revoir. Mathers, 24 ans, est un influenceur très suivi (2 millions) sur la plateforme. Elle partage des aperçus rares de sa vie quotidienne, y compris ses sorties, ses séances d’entraînement et ses activités autour de sa maison.

Elle a commencé l’année avec une rafale de clichés stylés dignes d’un portfolio de mannequins. Elle a partagé de nombreuses tenues chics avant de s’installer alors que la pandémie de coronavirus balayait les États-Unis.Elle a ensuite publié un trio d’images de quarantaine avant de quitter la plate-forme pendant quelques mois. Faites défiler pour voir ses meilleures photos Instagram de 2020.

1 janvier

Mathers a sonné en 2020 avec style, accompagné d’un verre de vin. Elle a légendé la photo, “bonne année [champagne glass emoji] je suis tellement excité de voir ce que 2020 nous réserve … “

15 janvier

Les perspectives positives de la personnalité d’Instagram pour l’année à venir se sont poursuivies avec son prochain téléchargement, sous-titrant: «2020 est définitivement un début chargé pour moi, mais je me sens tellement positif pour cette année !! comment tout le monde se sent / va-t-il?»

28 janvier

Cet article de fin janvier présente Mathers dans un ensemble décontracté mais élégant. Elle complète le look avec un sac à main parfait et des créoles.

20 février

Mathers a ajouté une touche de couleur à cette tenue de février. “Orange, tu es contente de ne pas avoir trouvé une meilleure légende”, a-t-elle écrit dans la légende du message.

21 mars

Cette rapide série de selfies a montré aux admirateurs sa vie autour de la maison au début de la période de quarantaine américaine. “Journée d’auto-isolement …. 7? Je veux passer du temps avec mes amis aussi mal que Lottie veut sortir et je refuse de mettre des tenues complètes pour prendre des photos⁣”, a-t-elle sous-titré la galerie.⁣ “mais sérieusement il est si important de rester en sécurité et en bonne santé et à distance sociale / rester à la maison dès maintenant! plus tôt tout le monde sera à bord, plus vite nous pourrons arrêter la propagation de ce virus et revenir à la normale que possible! “

22 avril

Pendant qu’il était verrouillé, Mather a pris un mais pour célébrer le Jour de la Terre. Elle a posté une photo d’automne enveloppée dans un pull et l’a accompagnée d’une légende significative.

Le 5 mai

Le dernier message de Mathers, téléchargé en mai, la voit montrer des poses ennuyeuses. Elle l’a accompagné d’une légende sur le fait de secouer l’ennui et de reprendre une routine productive.

