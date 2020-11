S

top nous faisant rougir, 2020. De l’industrie aux gens normaux, cela a été l’année de la scène sexuelle qui a changé la donne.

Tant que vous n’êtes pas retourné chez vos parents pour le verrouillage, les scènes torrides qui repoussent les limites ont été l’une des choses les plus excitantes de la télé de cette année. Nous avons jeté un coup d’œil sur certains des plus emblématiques jamais consacrés à l’écran…

Ne regardez pas maintenant, ont-ils dit. Mais oh, nous avons regardé. Qui pourrait nous blâmer, alors que le rendez-vous de Donald Sutherland et Julie Christie était si torride et brutal qu’il est entré dans l’histoire comme l’une des scènes de sexe les plus discutées jamais réalisées? Basé sur la nouvelle de Daphné du Maurier sur un couple pleurant leur fille, le film est entrecoupé de plans calmes et calmes du couple s’habillant pour le dîner. C’est magnifiquement tourné, nous le savons, mais beaucoup étaient plus intéressés à savoir si les ébats de Sutherland et Christie étaient réels (ils le nient carrément). JT

Disponible à la location / téléchargement via Amazon Prime

Quand Harry rencontre Sally (1989)

Ils sont peut-être entièrement vêtus et assis pour le déjeuner, mais la scène du dîner mérite sa place comme l’une des scènes de sexe les plus révolutionnaires de tous les temps. Dans le film de Nora Ephron – sans doute la plus grande comédie romantique de tous les temps – Sally de Meg Ryan enseigne à Harry de Billy Crystal le fait que ses copines ne s’amusent peut-être pas autant qu’il le pense. Aurons-nous ce qu’elle a? Seulement après s’être correctement éduqué sur le plaisir féminin. JT

Disponible à la location / téléchargement via Amazon Prime

Les scènes de sexe du thriller érotique controversé de Paul Verhoeven ont pris des jours et des jours à tourner, et ont été si soigneusement chorégraphiées que Sharon Stone s’est présentée et a co-vedette Michael Douglas «l’horizontale Fred Astaire et Ginger Rogers des années 90». Le plus emblématique de tous est cette scène d’interrogatoire, lorsque le personnage de Stone décroise et recroise les jambes devant un groupe de flics masculins. Le film a été félicité pour ses débuts pour avoir poussé une sexualité sans entrave dans le cinéma grand public, mais c’est évidemment un produit de pré- # MeToo Hollywood, quand le concept d’un coordinateur de l’intimité aurait eu des cinéastes se grattant la tête: dans les années depuis sa sortie, Stone a déclaré qu’elle n’avait jamais consenti au tir (Verhoeven, affirme-t-elle, lui a dit «nous ne verrons rien»). KR

Disponible à la location / téléchargement via Amazon Prime

Le bleu est la couleur la plus chaude (2013)

(

Adele Exarchopoulis et Lea Seydoux star en bleu est la couleur la plus chaude

/ Document)

Une façon de s’assurer que les gens ne se contentent pas de regarder votre film français artistique pendant ses longues et torrides scènes de sexe lesbien est de le faire durer plus de trois heures. Malgré son temps de course épique, Blue is the Warmest Color est toujours devenu tristement célèbre pour les sessions érotiques qui mettent l’eau à l’œil entre l’artiste Emma et la timide adolescente Adele (interprétée par Lea Seydoux et Adele Exarchopoulis). Se concentrer sur le désir entre femmes est encore rare – et une scène dure plus de six minutes – mais il est difficile de les voir comme une libération totale: les deux actrices ont exprimé leur gêne face à la longueur du réalisateur Abdellatif Kechiche pour les scènes. “Quand vous devez simuler votre orgasme pendant six heures … je ne peux pas dire que ce n’était rien”, a déclaré Seydoux. JT

Disponible à la location / téléchargement via Amazon Prime Video

Appelez-moi par votre nom (2017)

(

Timothée et Armie passent un bon moment

/ Document)

L’adaptation cinématographique du roman d’André Aciman présente l’une des scènes de sexe solo les plus discutées et, euh, vraiment assez inhabituelles (sans jugement) de l’histoire du cinéma. Après avoir finalement couché avec Oliver (Armie Hammer), l’étudiant diplômé pour lequel il est tombé amoureux au cours d’un été italien idyllique, l’adolescent Elio (Timothée Chalamet) part pour quelque temps seul, aidé par une pêche cueillie dans le verger. Un réalisateur moindre que Luca Guadagnino aurait pu être tenté de jouer cela pour rire (American Pie, n’importe qui?) – Au lieu de cela, cela fait partie de l’exploration sensible du film sur la découverte de soi d’Elio. Vous ne regarderez probablement plus jamais les fruits rouges de la même manière (Chalamet dit qu’il peut toujours chaque pêche, «mais pas sans y penser.») KR

Disponible à la location / téléchargement via Amazon Prime Video

(

Une union sainte qui est restée la plupart du temps hors caméra

/ BBC)

Normalement, lorsque Fleabag a des relations sexuelles, elle regarde la caméra de manière désarmante et fait un commentaire drôle sur l’insuffisance de la situation. Compréhensible, étant donné que, selon ses mots, «j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte à utiliser le sexe pour me détourner du vide hurlant à l’intérieur de mon cœur vide.» Ses sentiments sur le sexe sont compliqués et souvent coupables. Mais tout change dans la deuxième série lorsqu’elle passe enfin une nuit sainte avec le Hot Priest, dont elle est dangereusement amoureuse. La chose la plus sexy de cette scène? Nous ne l’avons même pas vu. JT

(

Connell et Marianne ont aidé à réchauffer le premier verrouillage

/ BBC / Element Pictures / Hulu)

La vision de la BBC sur le roman à succès de Sally Rooney a certainement contribué à réchauffer Lockdown 1. La première fois des amoureux de Connell (Paul Mescal) et de Marianne (Daisy Edgar-Jones) était beaucoup moins gênant que le couple d’adolescents moyen, mais était plutôt loué pour sa représentation du consentement enthousiaste (et pour rendre les hommes en colliers sexy). Épargnez une pensée, cependant, pour tous les millénaires mal orientés mis en quarantaine dans leurs maisons familiales, qui ont fini par devoir s’asseoir dans un silence douloureux avec leurs parents alors que des heures et des heures de baise artistique se déroulaient à l’écran. KR

(

I May Destroy You a présenté l’une des meilleures scènes de sexe de la période moderne

/ BBC / Various Artists Ltd et FALKNA / Natalie Seery)

L’émission révolutionnaire de Michaela Coel a mis la question du consentement sous le microscope: sa représentation franche de pratiques insidieuses comme la furtivité a amené de nombreux téléspectateurs à réévaluer leurs relations sexuelles passées. Certaines des scènes de sexe de I May Destroy You, alors, ont inévitablement rendu le visionnage difficile – mais un moment sans problème a incité à la célébration sur les médias sociaux pour son attitude sans tracas à l’égard du sexe d’époque. Avant que le protagoniste Arabella ne couche avec le trafiquant de drogue italien Biagio, elle lui dit par excuse qu’elle a ses règles, s’attendant clairement à ce qu’il fasse ses excuses et fasse un coureur. Il n’est pas découragé – voyez ce qui est probablement la toute première discussion post-coitiale sur un caillot de sang menstruel à la télé britannique. «Comment une période pourrait-elle être taboue?» Coel a dit de la scène. «C’est comme dire que l’oxygène est tabou.» KR

(

La séance de plaisir personnel de Suzie a marqué l’histoire de la télévision

/ Sky Atlantic)

Le brillant drame Sky de Billie Piper et Lucy Prebble a établi le record de la plus longue scène de sexe solo de l’histoire de la télévision avec une odyssée de plaisir personnel avec sept minutes et quatre secondes. C’est suffisant pour que ce moment d’Obama dans Fleabag paraisse positivement pudique, mais ce qui semblait vraiment révolutionnaire n’était pas la longueur de la scène, mais voir Suzie, une star de la télévision échouée qui vient d’être frappée par une photo nue, récupérer sa sexualité. Comme le dit son amie et manager Leila: «Tout ce que vous pensez être sexy est basé sur ce que les hommes vous disent sexy depuis des milliers d’années. Selon vous, quelle partie de cela concerne votre désir? » KR

(

L’industrie est le spectacle le plus excitant de 2020

/ BBC / Bad Wolf Productions)

Frapper et bancaire vont de pair dans cette émission sur un ensemble de jeunes diplômés qui tentent de pénétrer dans le monde acharné de la finance. S’agit-il de l’argent toute la journée qui les rend si excités? Quelle que soit la raison, leurs relations conjugales sont toujours ridiculement sales, d’un quickie en sueur dans les toilettes d’une boîte de nuit à une séance sur le plan de travail de la cuisine. Et – alléluia – nous n’avons jamais vu autant de personnages féminins bénéficier des préliminaires. Dans un domaine bondé, Industry est presque certainement l’émission de télévision la plus excitante de 2020. JT

Sur BBC Two et BBC iPlayer