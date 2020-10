Nous avons passé au crible les offres pour trouver les produits qui valent vraiment la peine d’être achetés ce Prime Day.

Le sixième Prime Day annuel est arrivé – quelques mois plus tard que l’année dernière, mais juste à temps pour lancer ce qui est peut-être la première saison de magasinage des Fêtes de l’histoire. Toutes ces offres peuvent être accablantes, mais nous, Stratège (ainsi que nos amis de The Cut) sommes là pour vous aider à trouver les meilleures offres qui valent la peine d’être exploitées.

Et Prime Day présente toujours une excellente occasion de conclure des offres uniques sur les articles de cuisine et les appareils haut de gamme, que ce soit enfin le batteur sur socle qui révolutionnera vos capacités de cuisson ou investir dans un pot instantané qui peut remplacer votre habitude de plats à emporter. Notez que tout sera en vente uniquement jusqu’à épuisement des stocks, alors ne vous inquiétez pas – et assurez-vous de mettre en signet notre hub Prime Day et de nous suivre sur Twitter pour toute mise à jour. Nous mettrons à jour fréquemment. (Et rappelez-vous: vous devez être un membre Prime pour remporter toutes les offres.) Nous avons terminé la mise à jour de cet article pour aujourd’hui, mais nous serons de retour tôt demain – mercredi 14 octobre – pour partager encore plus d’offres Prime Day .

Ustensiles de cuisine

Petits appareils

Café et thé

Espace de rangement

Vaisselle

Coutellerie

Verrerie

