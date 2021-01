Même si 2021 a commencé sur un terrain assez instable en termes de pandémie, janvier est au moins en train de se terminer avec les bonnes choses en matière d’albums.

L’un des plus grands musiciens de la planète est sur le point de sortir son sixième album tant attendu, tandis qu’un nouvel artiste londonien très en vogue fait ses débuts.

Du post-punk suédois à la musique dance prête pour les clubs, voici la nouvelle musique que vous devez connaître ce mois-ci.

Drake – Certified Lover Boy (date à confirmer)

Nous ne savons pas exactement quand il apparaîtra, mais vous pouvez vous préparer pour un tout nouvel album de Drake à un moment donné ce mois-ci. Les détails sur le disque lui-même sont gardés secrets pour l’instant – à part une fuite supposée d’une piste – mais l’anticipation est généralement élevée, car il s’agit de la première collection de matériel frais que le Canadien a abandonné depuis Scorpion en 2018. Gardez un an oeil.

Viagra Boys – Welfare Jazz (8 janvier)

Les punks de Stockholm, Viagra Boys, sont de retour avec une autre collection de musique crasseuse et crasseuse sur leur deuxième album Welfare Jazz. Les singles sortis jusqu’à présent indiquent quelque chose de spécial, rien de plus que la couverture de In Spite of Ourselves de John Prine – une interprétation merveilleusement misérable qui rend un hommage approprié à la star de la country-folk décédée l’année dernière.

Sleaford Mods – Spare Ribs (8 janvier)

Des commentaires sociaux éclairés sur des rythmes brillamment rudimentaires sont devenus Sleaford Mods l’un des groupes les plus incisifs du Royaume-Uni ces dernières années. Ils continueront dans la même veine sur ce nouvel album, Spare Ribs, qui présente le morceau Shortcummings, un retrait furieux du privilège avec un titre inspiré par un conseiller gouvernemental réputé pour sa faible vision.

Shame – Drunk Tank Pink (15 janvier)

Le deuxième album de Shame, composé de quatre morceaux du sud de Londres, devrait les amener au niveau supérieur. James Ford de Simian Mobile Disco est producteur – il a déjà travaillé avec Arctic Monkeys, Haim et Florence + the Machine – choisi pour affiner le son d’un groupe de plus en plus aventureux. Les premiers singles suggèrent que quelque chose de spécial pourrait être à l’horizon, notamment le morceau Snow Day, un énorme morceau sombre et majestueux de post-punk qui change de forme.

Biceps – Isles (22 janvier)

Avant le lock-out, le duo nord-irlandais Bicep était l’une des plus grandes choses dans la musique de danse, en tête d’affiche des festivals et en vendant des salles massives telles que Printworks de Canada Water. Ce nouvel album a été conçu avec ces shows live extrêmement populaires à l’esprit, et cela se voit dans les premiers singles: des atmosphères aériennes associées à des rythmes perçants. Espérons qu’ils auront bientôt la chance de les tester sur route devant une foule.

Sans aucun doute, l’un des jeunes artistes les plus en vogue de 2020 – un cri de Billie Eilish n’a certainement pas fait de mal – le Londonien de l’ouest lance la nouvelle année avec son premier album tant attendu. Ses paroles poétiques et profondément ressenties sur l’amour, la santé mentale et la sexualité, livrées via une interprétation fluide et moderne du R&B et de la soul, lui ont déjà valu une clientèle dévouée. 2021 va sûrement faire monter les choses d’un cran.

Rhye – Home (29 janvier)

Il se peut que le titre ait l’air d’être partiellement inspiré par la politique de verrouillage du gouvernement, mais le nouvel album de Rhye contient beaucoup de choses pour vous aider à faire un voyage audio quelque part au-delà de ces mêmes quatre murs. Il offre une sélection de pop parfaitement produite, portée par un groove sensuel, nous transportant dans des climats bien plus doux que le vieux Londres sombre.

Goat Girl – On All Fours (29 janvier)

Goat Girl est un autre groupe du sud de Londres qui devrait élargir ses horizons sonores en 2021, qui revient avec un suivi de leur premier album de 2018. La nouvelle ère a été inaugurée par le single Sad Cowboy, une escapade sombre et synthétique, tandis que le deuxième opus a prouvé qu’ils savaient encore comment créer un morceau de guitare percutant. Dan Carey, l’homme derrière le label Speedy Wunderground, est en service de production.

Madlib – Sound Ancestors (janvier, date exacte à confirmer)

L’un des producteurs les plus vénérés du jeu, l’artiste américain Madlib s’est associé au favori électronique anglais Four Tet. Cela fait “quelques années dans la fabrication”, Madlib fournissant “des centaines de morceaux de musique”, avec Four Tet moulant ensemble dans un album complet. Une date exacte n’a pas encore été confirmée, alors gardez un œil sur.