Ce nouveau train de roues n’est pas seulement votre billet pour la ville – c’est aussi votre billet pour une vie sociale.

Lockdown 2.0 a déclenché une deuxième révolution du cyclisme: bien sûr, les jours peuvent être plus froids et les soirées plus sombres, mais le cyclisme est l’un des rares moyens de socialiser dans ce nouveau monde de plein air courageux – alors assurez-vous que vous avez l’équipement et votre vélo obtient le TLC qu’il mérite.

Ne laissez pas une chaîne rouillée gêner votre rendez-vous à vélo ce week-end. Les mécaniciens de vélo de la capitale sont prêts à réparer, pomper et réparer pour vous assurer que vous êtes en sécurité sur les routes pendant que vous vous promenez en ville.

De votre atelier local aux réparateurs qui viennent à votre porte, ceci est un guide zone par zone.

À TRAVERS LONDRES

Guidon

Handlebars a quatre ateliers à travers Londres, avec un nouveau magasin brillant à la façade turquoise dans une rue calme et verdoyante de St George’s Fields, juste au nord de Hyde Park. Le slogan de la boutique est Burn Carbs Not Carbon.

( Guidon )

La sympathique entreprise de réparation de vélos a également des succursales à Monument, Shoreditch et Islington, ainsi qu’un service d’enlèvement et de retour que vous pouvez faire à domicile (détails ci-dessous).

Les services comprennent des réparations spécifiques, un “ service de randonnée douce ” de 80 £ ou un service de sécurité hivernale de 60 £ pour l’équitation par temps pluvieux.

NORD

Micycle

Le magasin Stroud Green est ouvert pour les réparations avec un entretien à partir de 40 £.

Cycles SBC

Le magasin de vélos en métal lourd Skull Bike Club est ouvert à l’entretien et à la construction, conformément aux règles de distanciation sociale.

Cycles de poussée

Réparation et vente de vélos Newington Green de 11h à 15h. Commandez maintenant pour obtenir un vélo pour enfants à temps pour Noël.

London Bike Kitchen

L’atelier de réparation a malheureusement dû fermer son atelier de bricolage où vous pouvez apprendre à réparer votre propre vélo, mais il est toujours ouvert du mardi au vendredi, de 10 h à 18 h, pour les réparations et l’entretien sur rendez-vous. Le personnel désinfectera tout.

EST

Cycles de ville complets

Sous les arcades de la piste cyclable qui mène de Mare Street à London Fields. Appelez à l’avance pour réserver un service.

Atelier du cycle de Greenwich

Priorité à l’entretien et aux réparations de vélos pour le personnel du NHS et les principaux travailleurs. Appelez avant d’entrer.

Le colporteur de Hackney

Ce magasin de vélos indépendant basé à Stoke Newington est spécialisé dans les vélos en acier personnalisés, classiques et restaurés.

Le magasin est actuellement ouvert du lundi au vendredi (10h-19h) et le samedi (10h-18h) pour la vente, les services et les réparations de vélos. Portez un masque et préparez-vous à rencontrer leur propre chien de magasin Monty.

LDN Velo

Venez pour les réparations, restez pour le café. Le bike cafe London Velo, basé à Deptford, a rouvert ses portes pour la réparation de vélos, l’entretien et d’autres besoins de cyclisme du lundi au samedi (10h-16h).

Leurs bagels, gâteaux et café sont disponibles à emporter sur Deliveroo.

Réservez les services à l’avance en envoyant un e-mail à mechanic@ldnvelo.co.uk, ldnvelo.co.uk

Hub Velo

Situé à Clapton, dans l’est de Londres, Hub Vélo est resté ouvert tout au long du verrouillage, donnant la priorité aux réparations pour le personnel du NHS et les travailleurs clés. Le est le seul concessionnaire de vélos Stevens au Royaume-Uni, le seul concessionnaire Flagship Cinelli à Londres et Brompton.

Le magasin propose un service de vélo et vend également des vêtements et des accessoires de cyclisme, bien que le café reste fermé pour le moment.

Vélos Brick Lane

Le magasin Bethnal Green est toujours ouvert pour les réparations et les ventes essentielles. Des procédures de sécurité sont en place.

118 Bethnal Green Road, E2, ebikes.co.uk/”>bricklanebikes.co.uk

Regarde maman sans mains!

Un magasin de vélos avec sa propre réserve – une inspiration de cadeau de Noël parfaite pour votre oncle fanatique de cyclisme.

Le bar à vélos Old Street a fermé son café (malheureusement) mais l’atelier est toujours ouvert pour la réparation de vélos du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Cycles de Walthamstow

Appelez ou envoyez un e-mail à l’avance. Le magasin répare toujours des crevaisons le jour même et quelques autres petits travaux. Heures d’ouverture normales.

Cycles de Stayer

Si vous recherchez une construction personnalisée, Stayer Cycles, un constructeur de vélos indépendant basé à Leytonstone, est fortement recommandé. Ils construisent des cadres et des roues pour tous les types de cyclisme.

SUD

Vélos Herne Hill

Le magasin propose des contrôles rapides et gratuits des vélos avec une priorité pour le personnel du NHS et les personnes vulnérables. Il existe un service de réparation avec retrait et retour si vous préférez rester à la maison.

SW Bicycle Company

Réparation de crevaison aux services complets de vélo. Envoyez un e-mail à ben@swbicyclecompany.co.uk avant de déposer votre vélo.

Cycles de Brixton

Réservez votre réparation ou offrez un bon à un ami ou à un membre de votre famille pour Noël. Désormais fermé tous les jours de 12h30 à 13h30.

Pearson

La succursale de Pearson à Sutton prétend être le plus ancien magasin de vélos au monde. Obtenez 10% de réduction sur votre première commande de vêtements et choisissez parmi la gamme route, aventure ou urbaine.

Complètement chargé

Le centre de service pour vélos électriques de Bermondsey est ouvert comme d’habitude avec une priorité pour les travailleurs clés.

Cyclisme Nip Nip

Désormais ouvert pour réparation du lundi au samedi de 8h30 à 17h30. Déposez votre vélo et Nip Nip a une flotte gratuite de vélos de courtoisie que vous pouvez utiliser pendant que votre vélo est laissé avec eux.

Les services Bronze commencent à 35 £.

OUEST

Velo Sport

Ce magasin de vélos Putney propose des services de base à partir de 45 £. Tous les travailleurs clés peuvent obtenir un bilan de santé gratuit pour leur vélo qui comprend un contrôle des freins, des pneus et des engrenages. ⠀

Bikefix

Réservez votre réparation et choisissez votre emplacement de dépôt. La plupart des emplois le jour même. Services à partir de 15 £.

Travaux cyclables d’Elswood

Le magasin Putney propose un service à huis clos. Utilisez le formulaire en ligne pour demander une réparation. Ouvert du mardi au samedi.

Le London Cycle Workshop

Les spécialistes de la réparation Battersea, Hammersmith et East Sheen sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 18h.

Cycles Condor

Le magasin Bloomsbury est ouvert. Réservez votre réparation à l’avance.

Cyclecare Kensington

Priorité aux travailleurs clés. Veuillez sonner la cloche à l’extérieur pour obtenir de l’aide.

À LA MAISON

Voncrank

Commandez un mécanicien de vélo ou de vélo électrique sur le trottoir ou chez vous et recevez-le entièrement réparé en quelques jours.

Guidon

Collecte et entretien des vélos à votre porte.

Cycle Tech Royaume-Uni

Réparation de vélos à distance sociale à votre porte à partir de 55 £. Consultez les CGV pour les nouvelles consignes de sécurité.

Avoir un vélo

Réservez un créneau et l’équipe s’efforcera de récupérer, de réparer et de rendre votre vélo dans les 72 heures. Quelques retards dus à des problèmes d’approvisionnement.