ou tout le plaisir d’un kit repas et des livraisons à domicile, parfois la seule solution est le bricolage. Même si personne ne fait un rôti comme votre mère (y compris vous), c’est amusant d’essayer. Mais faire tomber ses propres chaussettes signifie investir dans des ingrédients: parfois, les produits du supermarché ne le coupent pas, en particulier avec toutes les substitutions qui résultent de la totalité de la commande de capital à la fois.

Soutenir les petites boutiques de Londres et les livraisons indépendantes ne consiste pas seulement à aider votre quartier, c’est une façon de rendre justice au dîner tout en se sentant un peu suffisant. Et, avec le mois de janvier tel qu’il est, emportez cette satisfaction partout où vous pouvez l’obtenir.

Viande et poisson Moreish

(Turner et George)

La viande de supermarché est peut-être à la hauteur de ce qu’elle était autrefois, mais peu ont vraiment de l’or dans leurs allées. Il est difficile de trouver dans les emballages sous vide des plats vieillis à sec ou des palettes de bacon bien garnies de graisse, tandis que les coupes moins chères qui nourrissent les tartes et fondent en ragoûts chauds ne sont jamais là. Un bon boucher est tout. Viandes McKanna (WC1X, mckannameats.co.uk), connu sous le nom de Theobald, est parmi les meilleurs; c’est un bon vieil endroit, sans lifting Farrow & Ball, où la viande est de premier ordre et le service aussi. Ils ont tout; Poulet Sutton Hoo, boudin noir, boudin blanc, boeuf 57 façons (enfin, à peu près), toutes sortes de saucisses, cailles emboîtées dans des boîtes ensemble, lapin sauvage, filet de bœuf fin. Les prix sont raisonnables et la livraison peut être organisée par téléphone ou par e-mail. La livraison est gratuite pour toute commande de plus de 50 € à partir de Turner et George (EC1V, turnerandgeorge.co.uk), également excellents, connus pour leurs saucisses faites maison, et ils sont également les champions du mouton, qui a une mauvaise réputation mais peut être extrêmement savoureux. Non loin d’eux se trouve Smithfield Market Keevil et Keevil (EC1A, keevilandkeevil.co.uk), qui ont maintenu leurs normes élevées depuis les années 1700; toutes les viandes habituelles peuvent être commandées en ligne aux côtés de boîtes préparées, avec des commandes gratuites de plus de 75 £, mais laissez-leur tomber une ligne pour quelque chose de difficile à trouver: aux côtés du canard, de la charcuterie et du fois gras, ils gardent le crocodile. Hammersmith est renommé HG Walter (W14, hgwalter.com), longtemps un favori avec Nigella et Ruth Rogers, garde également les choses rapides, offrant la livraison et la collecte le jour même, avec 15 pour cent de réduction sur les premières commandes.

Le meilleur de HG Walter se trouve dans l’allée d’un «supermarché», cependant – le Supermarché des rêves (W11, supermarketofdreams.com), un lockdown one success story livrant de la viande, du poisson (y compris des sushis frais) et des kits de Jikoni, Bubala et Dishoom à travers Londres dans l’heure suivant la commande. Il vient du favori du chef à proximité La poissonnerie de Notting Hill (W11, nottinghillfishshop.co.uk), le seul endroit au Royaume-Uni à vendre du poisson frais tous les jours de la semaine. Ils sont également bons pour les friandises aux fruits de mer qui peuvent être difficiles à mettre la main sur: les pétoncles orkey, les palourdes sauvages, les calamars et les crevettes tigrées géantes brillent tous dans leur comptoir glacé. Plus de niche est le Fumoir secret (E8, secretsmokehouse.co.uk) qui font le truc pour les petits déjeuners paradisiaques du week-end: le fondateur Max Bergius et son équipe fument et soignent leur poisson sur place sous les arches du pont de Londres, avec probablement le meilleur saumon fumé de Londres, aux côtés de la truite, de l’aiglefin, les harengs et leurs tartes au poisson maison. Pas étonnant que Claude Bosi les utilise. L’échelle supérieure (E14, theupperscale.co.uk) sont également plus habitués à fournir des chefs – Richard Corrigan et Jason Atherton parmi eux – mais ont réussi la livraison à domicile; les commandes doivent être supérieures à 20 £ mais arrivent le lendemain sans frais. Ils se spécialisent dans le saumon et le thon de qualité sashimi, la morue noire et les huîtres, y compris le Kumamoto japonais.

Obtenez votre dose de fruits et légumes

(Gladwin Brothers)

Dans le village de Bermondsey, le Épicier étourdi (SE1, giddygrocer.co.uk) est une belle trouvaille; derrière sa façade bleu paon se trouvent des boîtes de fruits et légumes britanniques de saison, désormais disponibles à la commande, ainsi que des vins naturels, de la viande et du poisson, des sauces et des trempettes, des cornichons et des ferments et toutes sortes. Cette semaine, deux nouvelles boîtes sont lancées; une pour la soirée cinéma, pleine de pop-corn, de chocolat et d’alcool, et la boîte de petit-déjeuner du week-end, avec tout pour une friture gastronomique.

Comme les bouchers préférés du commerce, les marchands de légumes en gros ont également commencé les livraisons à domicile. Géré par la famille IA Harris et fils (SW8, iaharris.co.uk) offre à peu près tout, du radicchio rose aux tomates raf et aux limes caviar. Ils font également du pain et des produits laitiers et livrent gratuitement, avec une commande minimum de 30 £. Il n’y a rien de vieille école Natoora (natoora.co.uk): ce groupe durable, strictement saisonnier, sans plastique et soucieux de l’environnement est connu pour sa qualité, et son application géniale signifie que la commande est aussi simple que tout. La livraison le lendemain est de 4 £; commandez pour un avant-goût à la maison de Lyle’s, Brawn et le River Café. Pour plus de boîtes de qualité restaurant, essayez le Gladwin Brothers store (gladwinbrothers.com), qui fournit les mêmes produits agricoles du West Sussex qui gardent leurs quatre restaurants complets.

Bien qu’ils le gardent local avec des livraisons gratuites, ceux par Newington vert (N1, 020 7354 0990) ont de la chance, étant si près de l’un des meilleurs épiciers de Londres, tandis que les camionnettes brunes intelligentes de Andreas (SW3, andreasveg.co.uk) effectuent des livraisons quotidiennes de produits approuvés par Gordon Ramsay, y compris des morceaux difficiles à trouver comme la racine de wasabi et les pommes à la crème.

Diablement bons épiceries

(Artigiano)

La joie d’une bonne charcuterie est que chaque boîte aux couleurs vives, chaque boîte enveloppée d’arc et chaque secoueur d’épices à cliquetis se sentent comme un régal. Malheureusement, certains des meilleurs – Terroni de Clerkenwell, spot Vauxhall de Charlie Boxer Italo, Ladywell Road’s Cellier – ne pas livrer. Heureusement, quelques-uns le feront: le merveilleux Panzer (NW8, panzers.co.uk) regorge de fromage et de charcuterie, ainsi que de leurs fameux bagels et de la challah fraîchement cuite. Les chutneys faits maison sont également particulièrement bons. Curieusement, il y a aussi un choix de plats américains, pour ceux qui aiment les mélanges à gâteaux Betty Crocker. Les condiments de Melrose et Morgan (NW1, NW3, melroseandmorgan.com) viennent avec une énigme; tout semble trop beau pour être percé. Leurs biscuits et craquelins sont, eh bien, craquelés, tout comme leurs propres pâtes à tartiner. La livraison est gratuite pour les commandes de plus de 55 €.

Un autre favori du nord de Londres est le De Beauvoir Deli (N1, thedebeauvoirdeli.co.uk), dont la livraison à la demande a tout, des cuisses de canard confites aux cigares, en passant par le lait, les œufs, les thés, les cafés et toutes sortes d’huiles. C’est une histoire similaire chez Soho Magasins Lina (W1, linastores.co.uk), qui offrent un choix entièrement italien dans tout le pays. Ils proposent des plats spéciaux – haricots, légumineuses, boîtes de poisson colorées – ainsi que du fromage, de la charcuterie et des sauces pour pâtes.

Si l’italien est votre truc, Artigiano (SW15, artigianoshop.co.uk) est plus un service de livraison que de la charcuterie, mais un must: le choix de vin et de café est excellent, mais ceux qui approvisionnent la cuisine voudront leurs tartinades, qui comprennent des pâtés d’olives et une confiture de figues et de noix saveur d’hiver en un.

Comme son nom l’indique, le Magasin général de Peckham (SE15, generalsto.re) propose plutôt un peu de tout, avec des livraisons hebdomadaires le vendredi à travers la ville de leur levain particulièrement bon ainsi que de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et toutes sortes de produits laitiers. Pourtant, quand on veut du bon fromage, Paxton et Whitfield (SW1Y, paxtonandwhitfield.co.uk) détient à juste titre l’étalon-or et offre utilement des conseils sur le stockage et le service de tout ce que vous achetez. Un peu moins connu mais tout aussi saint pour les mordus du fromage, le simple surnom Fromagers de Londres (SW1X, londoncheesemongers.co.uk) ont plus de 30 choix, livrés avec des biscuits et des cornichons à gogo localement, mais également disponibles pour expédier à travers le pays.

Passez à l’international

(Steven Joyce)

Parfois, garder la cuisine bien approvisionnée signifie explorer. Ichiba (W12, ichibalondon.com) est la plus grande halle alimentaire japonaise d’Europe et regorge de nouilles, de dashi, de miso, de kits de ramen, de petits pains bao et à peu près toutes les autres joies de la cuisine japonaise. Il y a aussi du saké et du whisky japonais pour ceux qui ont besoin de prendre l’avantage sur le verrouillage; les types plus sains peuvent obtenir 10% de réduction sur leurs commandes végétaliennes et biologiques. De même les spécialistes sont Honey & Co (W1T, shop.honeyandco.co.uk), dont la boutique Honey & Spice propose des remplisseurs de réfrigérateur du Moyen-Orient – pensez à toutes ces épices réchauffantes et palpitantes ainsi qu’au tahini, halva, mélasse et autres – ainsi que les leurs kits de repas. Gardez un œil sur les produits approuvés par Ottolenghi Phenicia Foodhall, aussi; le spécialiste de la ville du Kent, de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord, va bientôt commencer à commander en ligne (NW5, phoeniciafoodhall.co.uk).

Pendant ce temps, Portobello Road’s R Garcia et fils (W11, rgarciaandsons.com) va à l’encontre de la tendance italienne, étant un supermarché espagnol apprécié pour trouver toutes ces friandises sur lesquelles nulle part ailleurs ne semble mettre la main – si vous avez envie de haricots Aburra ou d’El Pavo Cannelloni, vous ‘ J’aurai du mal à les obtenir ailleurs. La livraison est de 9,95 € et garantie dans les trois jours. Enfin, si vous recherchez quelque chose de vraiment spécial pour en faire une nuit, régalez-vous comme un tsar russe et commandez King’s Fine Food (TW4, kingsfinefood.co.uk). Ils fournissent du caviar d’élevage éthique et des truffes fraîches aux restaurants de la ville, y compris Otto’s, et livrent désormais également hors commerce, avec des livraisons gratuites pour les commandes de plus de 100 £.

Remplissez la barre arrière

(Boutique Cuvée)

Peut-être que le seul véritable élément essentiel du verrouillage est un bon vin; Heureusement, les cavistes indépendants de Londres ont leurs caves bourrées de bouteilles rares et de bons buveurs quotidiens. Spin-off de la boutique de bouteilles Top Cuvée Boutique Cuvée (N5, shopcuvee.com) offrent une bouteille gratuite de leur populaire Chin Chin Vinho Verde pour accompagner chaque commande de plus de 20 £ – étant donné que Chin Chin coûte 12 £, c’est une évidence. Il est presque impossible d’acheter une mauvaise bouteille Passione Vino (EC2A, shop.passionevino.co.uk) qui, fidèle à la forme italienne, livrent via Vespa. Dalston n’a que l’embarras du choix avec Pamela (pamelabar.com), Furanxo (furanxo.co.uk), Vins nouveaux arrivants (newcomerwines.com) et plus encore; pour notre liste complète des endroits préférés livrant dans tout Londres, visitez cette page.