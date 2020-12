je

C’est la même histoire chaque année. Lorsque le 1er décembre arrive, vous savez que Noël approche à grands pas, mais vous attendez inexplicablement jusqu’à la toute dernière minute pour commencer vos achats.

Cette année, il peut être plus compliqué que jamais de régler vos problèmes de cadeaux.Nous avons donc compilé cette liste infaillible pour nous assurer qu’aucun membre de votre famille ou de vos amis ne soit laissé sans cadeau spécial à ouvrir le grand jour.

Découvrez notre sélection des meilleurs cadeaux de dernière minute qui ne manqueront pas de vous ravir.

Kit de collectionneur Aesop The Lore

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec Aesop. La marque australienne de style apothicaire est un cadeau polyvalent unisexe à sécurité intégrée, apprécié par Kendall Jenner ainsi que par les éditeurs de beauté du monde entier. Mais ce n’est pas seulement pour le packaging chic, les formules elles-mêmes ont un vrai punch. The Lore Collector combine une collection des best-sellers avec le nettoyant pour les mains, le baume pour les mains, le baume pour le corps à la feuille de géranium et le nettoyant pour le corps Resurrection Aromatique. L’ensemble est disponible chez Net-A-Porter avec la même livraison (pour Londres) et le lendemain.

(Ésope)

Vase en céramique Anissa Kermiche Popotin

La créatrice de bijoux est devenue la marque de décoration culte Anissa Kermiche Les vases en forme de femme ont tendance à être épuisés dans tous les domaines, mais vous pouvez mettre la main sur cette itération en or foncé du Poptin chez MatchesFashion qui offre 90 minutes, même, le lendemain ou express livraison.

(Anissa Kermiche)

Un abonnement cadeau de trois mois à un cocktail

Le cadeau qui continue à offrir, offrez-leur ce service d’abonnement de trois mois où votre heureux destinataire recevra un cocktail tous les 30 jours. Vous pouvez imprimer la photo si vous voulez leur donner quelque chose de physique le grand jour, puis ils recevront l’article le 15 du mois. Le colis de la taille d’une boîte aux lettres garantit également qu’ils ne manqueront aucune livraison.

(Homme de cocktail)

Bouteille de boissons isotherme S’ip by S’well Disney Mickey Mouse Wink

Que vous adhériez à un plafond de prix inférieur à 20 £ ou que vous soyez à la recherche d’un produit qui plaira à la foule qui ne coûtera pas un bras ou une jambe, S’ip by S’well est une bonne solution. Les bouteilles garderont les boissons froides pendant 24 heures ou chaudes jusqu’à 10 et cette version présente un design amusant Disney Mickey Mouse. John Lewis propose des options de livraison le jour suivant ou le jour indiqué.

( John lewis )

Le tout nouvel Echo Dot (4e génération)

La dernière génération du très populaire Echo Dot d’Amazon fait partie de la livraison Prime de la marque – et donc, le lendemain est sur les cartes. Le haut-parleur ne sera en fait disponible que le 23 décembre, mais il est possible avec l’option de livraison la plus rapide de l’obtenir avant le 24 décembre.

(Amazon)

Apple AirPods Pro avec étui de chargement sans fil

L’un des cadeaux de Noël les plus recherchés de la saison, vous pourrez ajouter les AirPods Pro au panier et les faire arriver à temps grâce aux options de livraison rapide de John Lewis qui incluent le clic et la collecte, la livraison le jour suivant et le jour même.

( Pomme )

Ensemble Diptyque de 3 Bougies

Un cadeau saisonnier qui plaira à coup sûr, les bougies de Noël en édition limitée de Diptqyque sont disponibles par lot de trois et feront un ajout étonnant à leur maison. Il y a la majesté florale qui combine la rose à la cannelle, le sapin au clair de lune avec des notes boisées de pin, d’eucalyptus et de menthe poivrée et de plume d’ambre qui rempliront la pièce de parfums d’orange, de gingembre, d’ambre et de cannelle.

Space NK propose une livraison le lendemain et en deux heures.

(Diptyque)

Cahier en papier à poids plume et cuir Symthson Panama

2020 n’a peut-être pas été rempli d’aventures, mais ce cahier les excitera pour de futurs voyages avec 128 pages dorées à remplir avec leurs voyages. Il est lié avec un cuir élégant avec des lettres dorées en relief. Le détaillant a 90 minutes, même, le lendemain ou express.

(De Symthson)

Haut-parleur portable étanche Bluetooth Ultimate Ears BOOM 3

Parmi les meilleurs haut-parleurs du marché, l’Ultimate Ears Boom 3 fonctionnera pour presque toutes les personnes de votre liste de cadeaux. L’appareil est disponible dans une gamme de couleurs et vous pouvez l’obtenir auprès de John Lewis avec des options de livraison adaptées aux acheteurs de dernière minute.

( John lewis )

Cabas en toile à imprimé léopard et à perles synthétiques Shrimps Basil

Bien que nous soyons toujours fan du sac de perles de la marque préférée des filles de la mode Shrimps, cette itération plus grande est idéale pour transporter tout sauf l’évier de cuisine. Il présente les poignées en fausses perles emblématiques et un imprimé léopard audacieux.

( Crevettes )

Ensemble d’icônes de peau magique Charlotte Tilbury

En rassemblant les best-sellers de la gamme de soins Charlotte Tilbury, offrez le Magic Skin en cette saison des fêtes. Dans une boîte scintillante, il contient la crème magique, la crème de nuit, l’élixir de cristal sérum et le sauvetage magique des yeux.

(Charlotte Tilbury)

Vélo Bing 10 pouces

Vous n’oublierez jamais votre premier vélo et cette option prête pour les débutants est ornée de l’image de la star éponyme de la série télévisée très populaire Bing, vous serez donc sûr de rencontrer des cris de joie le grand jour. Vous pouvez réserver votre jour préféré à la caisse avec l’option de livraison express ou le lendemain à Very.

( Très )

Trottinette Maxi Micro ECO Deluxe, 5-12 ans

Un autre mode de transport élégant qui ne manquera pas de descendre un régal. Micro propose son scooter Eco Deluxe, prêt à l’emploi pour l’école et fabriqué à partir de matériaux réutilisés et recyclables. Il a un coloris unisexe vert swish.

(Micro)

Drunk Elephant Dewy Le Kit Polypeptide

Le Drunk Elephant, importé aux États-Unis, est un label culte parmi les connaisseurs et ce pack pare-chocs est une sélection de certains des produits les plus travaillants de la gamme qui donneront un regain d’hydratation et minimiseront les signes de vieillissement.

(Espace NK)

tonies Toniebox Starter Set

L’appareil adapté aux enfants rehaussera leurs histoires au coucher en donnant accès à des livres audio, de la musique et des activités éducatives. Il ne pourrait pas être plus simple à utiliser et est idéal pour les déplacements avec sept heures d’autonomie de la batterie et un accès à des histoires sans Internet requis.

( John lewis )

Calendrier Typo A3 2021 avec formes corporelles

Après l’année que nous avons eue, excitez votre cadeau pour ce que 2021 pourrait offrir avec ce calendrier d’ASOS. Chaque mois, ils tourneront la page et verront une illustration différente de la forme féminine qui s’intégrera parfaitement dans leur décor. ASOS a la livraison suivante, précise, en soirée ou en un clic et collecter. Si vous êtes un client de premier ordre (à 9,95 £ par an), vous bénéficierez d’une livraison gratuite le lendemain.

(ASOS)

Ensemble de serviettes en coton

Cette année, nous nous sommes tous essayés à la décoration intérieure, en faisant ce que nous pouvons pour animer l’endroit que nous avons passé la plupart de notre temps. L’ajout de cet ensemble de serviettes chic fera des merveilles pour leur salle de bain – disponible en gris clair ou blanc naturel. Il y a le clic et la livraison ainsi que la livraison le lendemain.

(H&M)

Hôtel Chocolat The All Dark Collection (V)

Pour moins de 30 £, l’amateur de chocolat noir de votre vie peut recevoir ce panier épique des experts de l’hôtel Chocolat – il est également végétalien et peut même être offert à ceux qui suivent un régime à base de plantes.

(Hôtel Chocolat)

