y maintenant, il y a eu le temps de trier le jeu à boire à domicile, mais avec des pauses café presque constantes, le moyen le plus simple de briser la monotonie de la WFH, même les anciens favoris peuvent commencer à perdre de leur éclat.

Il est donc temps de sortir quelque chose de nouveau. Bon nombre des meilleurs cafés et torréfacteurs de la capitale ont désormais des opérations de livraison bien établies qui expédient leurs grains de café en porte-à-porte.

La plupart de ces entreprises offrent des délais de livraison assez rapides – beaucoup offrent une livraison le lendemain, voire le jour même – mais gardez à l’esprit que le verrouillage peut encore retarder les commandes postales et de messagerie.

Des cafés brunch bien populaires aux torréfacteurs qui obtiennent le sceau d’approbation de deux étoiles Michelin, ce sont les torréfacteurs londoniens qui apportent le java à votre porte.

Moudre

En plus de gérer une série de cafés-bars éclairés au néon à travers la capitale, Grind possède son propre torréfacteur de café à Elephant & Castle. Si vous manquez votre dose de café – ou votre expresso martini d’ailleurs – le café biologique de Grind est disponible à la commande via sa boutique en ligne. Arrivé soit dans une boîte rose pâle, soit en sachets de recharge (pour lesquels des abonnements sont disponibles, à partir de 9,95 £ avec le code GETSTARTED), Grind propose des grains entiers, moulus ou des dosettes compostables compatibles Nespresso. Recevez la livraison gratuite avec le code DOINGGOOD.

Caravane

La caravane est peut-être mieux connue depuis une décennie pour le brunch, mais le cœur du problème a toujours été le café. Dans leur propre «Roastery HQ» de 8500 pieds carrés à Islington, les torréfacteurs produisent cinq types d’espresso (y compris son mélange du marché avec des notes de framboise, de confiture de cerises et de chocolat au lait) et cinq types de café filtre, dont son Mario Hervas de l’Équateur et Coopérative Sholi du Rwanda. Tous sont disponibles à la commande en ligne en grains entiers ou moulus. Un service d’abonnement est également disponible, avec des livraisons toutes les semaines, tous les quinze jours ou toutes les quatre semaines. Ceux qui s’inscriront avant le 12 février seront également inscrits pour gagner une machine à café en grains.

Ozone

Ozone a commencé sa vie comme un petit café dans une ville de surf néo-zélandaise, mais il possède maintenant deux endroits vraiment cool à Shoreditch à Londres. L’opération peut chevaucher quelques milliers de kilomètres, mais la torréfaction du café est résolument locale – ses deux emplacements Emma Street et Leonard Street ont des torréfacteurs sur place. Rendez-vous en ligne pour acheter des sacs de leurs cafés et mélanges d’origine unique, et demandez à ce qu’ils soient moulus pour tout gadget que vous avez à la maison, allant de la cuisinière au V60. Vous ne pouvez pas décider lequel? Optez pour leur option «lucky dip» pour obtenir un paquet de haricots mystérieux.

Café Monmouth

Monmouth est une vieille main dans ce jeu, ayant torréfié des grains à Londres depuis 1978. Sa torréfaction a depuis dépassé son sous-sol original de Covent Garden et approvisionne maintenant ses trois cafés (et bien d’autres encore) de Bermondsey. Rendez-vous sur sa boutique en ligne pour choisir parmi 17 types de café disponibles à la livraison, moulus pour s’adapter à votre équipement domestique. Monmouth a suspendu ses boissons à emporter pour le moment, mais est toujours ouvert pour acheter des haricots, du café moulu et du café.

Embrasser l’hippopotame

Ayant débuté dans la banlieue londonienne, Kiss The Hippo se trouve désormais de nouveaux fans dans le West End. La torréfaction basée à Richmond a commencé il y a quelques années à peine, mais possède maintenant un deuxième café à Fitzrovia et une boutique en ligne abondante. Rendez-vous là-bas pour choisir entre leurs 10 torréfactions, y compris leur mélange maison George Street et des cafés d’origine unique de Colombie, du Timor oriental et du Rwanda. Un pack de dégustation est là pour ceux qui veulent trouver leurs nouveaux favoris, et un service d’abonnement est également disponible. Ils sont également bien fournis avec beaucoup de matériel de brassage si vous prévoyez de vous diversifier.

Les Gentlemen Baristas

Remontez le temps pour les premières incursions britanniques dans le café, avec l’approche fantaisiste de The Gentlemen Baristas. Directement de sa torréfaction Shadwell, la boutique en ligne de The Gentlemen Baristas propose neuf cafés différents, avec des mélanges et des origines uniques portant le nom de types de chapeau. Cela va d’un chapeau haut de forme nicaraguayen à un Coppola fabriqué avec un cépage rare du Brésil Laurina.

Mélangeurs Perky

Ces torréfacteurs de café East End peuvent ne pas porter de casquettes plates ou de coupes de cheveux rasées sur le dos et les côtés, mais ce sont des frères d’armes. Walthamstow-saluant Perky Blenders a été créé par deux frères passionnés par le café, et dispose désormais de quatre cafés autour de Waltham Forest et de deux torréfacteurs, où les fans peuvent commander des cafés mélangés, d’origine unique et décaféinés. Si vous offrez du java, vous pouvez commander un sac personnalisé avec un nom, et si vous avez quelque chose de nouveau, essayez le mélange du mois. Des abonnements sont également disponibles, à partir de 19,50 £ pour trois mois.

Café Square Mile

Vous ne reconnaîtrez peut-être pas le Square Mile Coffee sur les devantures des magasins, mais le nom pourrait vous rappeler une cloche grâce à sa présence sur les menus des cafés et des restaurants de Londres. Square Mile n’a pas de cafés, mais fournit les goûts de Look Mum No Hands !, Kaffeine et Jolene – ils ont même fourni les deux étoiles Michelin The Ledbury avant de malheureusement fermer. Si vous souhaitez essayer son café dans le confort de votre foyer, rendez-vous dans leur boutique en ligne pour commander des packs individuels et des abonnements à des cafés d’origine unique et des expressos de saison, y compris actuellement Red Brick et Sweet Shop. Ils ont à peu près tous les équipements dont on pourrait avoir besoin pour trier sérieusement votre dose de café à la maison, ainsi que des abonnements à des gouttes de café régulières, hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles.

Le hangar de torréfaction

Comme vous pouvez probablement le deviner, cette entreprise de torréfaction a commencé dans un abri de jardin à l’arrière. Le hangar de torréfaction réside maintenant dans des locaux plus grands à Hackney Wick (à côté de Crate Brewery and Silo), où vous pouvez prendre un café et acheter vos petits lots de grains. Les clients peuvent également commander ses six rôtis différents pour la livraison et des abonnements en fonction du nombre de tasses que vous buvez chaque semaine.

Allpress Espresso

Allpress Espresso est un autre kiwi épris de caféine qui a élu domicile au Royaume-Uni, qui possède maintenant une torréfaction Dalston, 14 cafés à Londres et plus à travers le pays. En ligne, les fans de son café peuvent commander cinq torréfactions différentes – y compris leur mélange d’espresso signature – dont quatre disponibles sur abonnement, ainsi que des tasses réutilisables et des t-shirts plutôt amusants.

Café Hej

Hej Coffee peut sembler résolument scandinave, mais cette torréfaction est en fait basée à Elephant & Castle et possède trois autres cafés à Londres. Hej propose des petits lots de café pour la livraison, ainsi que des kits complets de survie à la caféine. Rendez-vous dans la section Hej At Home de son site Web pour acheter des lots comprenant un moulin, un choix de cafetières Aeropress, V60 ou Chemex et une sélection de grains. Les clients peuvent également commander des produits d’épicerie et des boîtes de pâtisserie, ainsi que du chocolat chaud.

Café solo

«Nous ne sommes pas des maîtres à tous les métiers, nous en sommes les maîtres», déclare Solo Coffee. Cette entreprise de café basée à Bermondsey se procure ses grains par le biais de la torréfaction Brixton Volcano Coffee. Solo ne produit que du café infusé à froid, qu’il vend en sachets de réfrigérateur de trois litres (avec un robinet) après l’avoir infusé pendant 16 heures dans de l’eau filtrée froide, ou sous forme de concentré expresso qui ne représente que 25 pence par tasse. Solo ne produit qu’un seul type de café – une seule origine de la coopérative Minasul au Brésil – et vous le reconnaîtrez peut-être à sa présence au menu du restaurant thaïlandais Kiln, du groupe hôtelier citizenM et des salles de sport Blok London. Inscrivez-vous avec votre email pour une livraison gratuite sur la première commande.