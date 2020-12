Quand vous pensez aux chapeaux seau, vous voyez probablement des gens danser dans un champ boueux lors d’un festival glorieux (soupir).

Pas cette année, c’est maintenant un accessoire d’hiver très à la mode. En novembre, les recherches de chapeaux “ moelleux ” ont augmenté de 25%, selon la plateforme de mode Lyst. Les termes de recherche les plus populaires, a-t-il noté, étaient «shearling» et «fausse fourrure», qui ont vu les recherches augmenter de 57%.

(Pamela Anderson aux MTV Music Video Awards en 1999 portant une monstruosité rose duveteuse / Collection Ron Galella via .)

Pensez à une itération réinventée du chapeau poilu à larges bords de Jamiroquai de sa vidéo “ Virtual Insanity ” de 1996, ou à une version toujours un peu plus modeste de l’offre rose pâle qui se trouvait au sommet de la tête de Pamela Anderson aux MTV Music Video Awards 1999 pour référence . Ces chapeaux hirsute prennent quelque chose d’obligatoire et le rendent follement OTT et amusant.

Le modiste de choix de l’ensemble de mode? Emma Brewin, originaire du Kent, qui fabrique ses toppers moelleux approuvés par Rihanna chez elle à Sandwich. Les itérations floues kaléidoscopiques du magasin de bonbons de Brewin ont trouvé leur chemin sur le dessus de certaines têtes sérieusement célèbres, de Bad Gal RiRi elle-même à Miley Cyrus et Adwoa Aboah.

«Je connais ma meilleure année à ce jour, je me sens tellement chanceux!» Brewin raconte le Standard. «Je constate de plus en plus que les clients prennent conscience de ce qu’ils achètent et veulent faire leurs achats de manière plus durable avec de petites marques britanniques artisanales!»

RiRi a fait ses débuts avec son chapeau Emma Brewin vert acide l’année dernière, le lendemain de l’organisation d’une fête à New York pour sa collection Fenty. Quelques jours plus tard, Bella Hadid a martelé les trottoirs dans un numéro ASOS maintenant en rupture de stock, et juste comme ça, les chauffe-oreilles flous et grillés étaient de retour au menu de la mode.

(Gracieuseté des histoires Instagram de Kendall Jenner)

«Au cours des dernières saisons, les chapeaux seau ont évolué d’une tendance à une forme de chapeau clé», déclare Heather Gramston, responsable des achats de vêtements pour femmes chez Browns. «Nous avons eu une très bonne réponse de nos clients sur cette nouvelle tendance. J’adore la version colorée d’Emma Brewin sur la silhouette du chapeau seau!

Mais à 320 £ la pop, les toppers flous d’Emma Brewin ne sont pas bon marché. Pour ceux qui recherchent une bonne affaire, la rue principale regorge d’offres moelleuses. Les chapeaux en fausse fourrure d’ASOS (approuvés par Bella, Kendall et al) vous laisseront un reste de monnaie à partir de 20 £ et gratteront toujours cette démangeaison floue, tandis que Kangol offre le même look à une fraction du prix.

Nous avons rassemblé les plus délicieux chapeaux seau à fourrure pour que vous puissiez vous faire plaisir. Ce sont ceux vers lesquels nous prenons la nôtre.

