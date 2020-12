O

venez, tous fidèles – il est temps de répandre une joie festive. Nous ne pourrons peut-être pas nous rassembler en ensembles choraux cette année, mais ne désespérez pas! De nombreuses églises, associations caritatives et organisations musicales les plus réputées de la capitale proposent leurs performances chez vous grâce à des vidéos diffusées en direct.

Des services religieux traditionnels aux spectacles joyeux, ce sont les meilleurs services de chants de Noël virtuels et concerts de Londres pour un moment de magie ce Noël.

Carers Trust Online Carol Concert

Quand: Jeudi 10 décembre à 18h30

Diffusé depuis St John’s Smith Square à Londres, le concert soutient le travail du Carers Trust pour aider les soignants non rémunérés. La belle musique saisonnière du City of London Choir sera accompagnée de lectures de célébrités telles que Hugh Bonneville et Emma Thompson.

Une nuit étoilée au palais de Lambeth

Quand: Mardi 15 décembre à 19h30

Coût: Gratuit mais inscription obligatoire

Situé au cœur de Londres, ce concert festif est une célébration du travail incroyable des œuvres de bienfaisance des Manoirs Ronald McDonald. Vous pourrez voir des artistes de classe mondiale, notamment le English National Opera Choir et le Male London Welsh Rugby Choir, ainsi que la clarinettiste Emma Johnson MBE et d’autres talents musicaux.

L’histoire de Noël

Quand: Mercredi 16 décembre

Coût: Gratuit mais les dons sont les bienvenus

Chaque année, The Story of Christmas collecte des fonds pour aider les enfants sans-abri et défavorisés. Bien qu’il ne soit pas possible que le service ait lieu à l’église St George de Mayfair cette année, L’histoire de Noël a été préenregistrée et sera disponible en streaming sur YouTube.

Les invités spéciaux incluent Olivia Colman, Dame Judi Dench et le capitaine Sir Tom Moore.

Chants de Noël virtuels de la Société Alzheimer

Quand: Jeudi 17 décembre à 18h30

Coût: Gratuit mais les dons sont les bienvenus

La Société Alzheimer propose tout un spectacle avec des chœurs joyeux et des performances «jamais vues auparavant» par Scouting for Girls et le compositeur Paul Harvey. Tout don effectué dans la nuit soutiendra directement les centaines de milliers de personnes touchées par la démence.

Virtuellement Noël de l’hôpital Royal Brompton et Harefield

Quand: Jeudi 17 décembre à 19h30

Ce concert de chants de Noël réunira tous les partisans de l’organisme de bienfaisance, les patients et les collègues du NHS pour une célébration spéciale en ligne avec Son Altesse Royale, la princesse Eugénie. Tous les fonds amassés serviront à faire en sorte que les deux hôpitaux soient à l’avant-garde des soins aux patients.

Un service de chant de Noël à la cathédrale St Paul

Quand: Mercredi 23 décembre et jeudi 24 décembre à 16h

Le service de chants de Noël toujours populaire à St Paul’s est de retour, mais pas tout à fait comme nous le connaissons. Bien que la cathédrale puisse accueillir un nombre limité de chanteurs, elle diffusera également le service directement chez vous pour que tous en profitent.

Le concert de Noël du Royal Opera

Quand: Vendredi 18 décembre à 19h

Insufflant un peu de culture dans vos festivités, le concert du Royal Opera comprendra des extraits de grands classiques d’opéra de contes de fées, dont Hansel et Gretel de Humperdinck, ainsi que des classiques du répertoire du Royal Opera tels que La Flûte enchantée de Mozart.

Chants de Noël au Royal Albert Hall

Quand: Du dimanche 20 décembre à 19h30 au dimanche 31 janvier

Le Royal Philharmonic Orchestra, ainsi que la Royal Choral Society et les National Youth Choirs de Grande-Bretagne, chanteront les chants de Noël préférés du monde depuis le magnifique auditorium du Royal Albert Hall.

Acteurs pour la charité: nous avons besoin d’un peu de Noël

Quand: Du dimanche 20 décembre au vendredi 1er janvier

Coût: 20 £ pour un aller simple ou 30 £ pour un billet familial

Des stars comme Brian Conley et le casting de A Christmas Carol – The Musical se réuniront pour soutenir Shelter and Crisis à Noël. Le concert sera diffusé en direct de l’église St Paul à Covent Garden à Londres dans vos salons.

Les Seize à Noël au Cadogan Hall

Quand: Jeudi 23 décembre à 19h30

Le spectacle tissera six siècles de chefs-d’œuvre choraux dans une merveilleuse célébration de la musique – du chant des plaines médiéval obsédant aux pièces contemporaines du XXe siècle.

St Martin dans les champs

Quand? À tout moment jusqu’au jeudi 31 décembre

Rejoignez St Martin’s Voices et Zeb Soanes de BBC Radio 4 pour une heure de chants de Noël et de lectures dans une célébration de Noël édifiante.