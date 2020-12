N

Avez-vous effectué un redémarrage après le verrouillage? Pas nous tous.

Votre première sortie de niveau 2 a peut-être été au pub, mais votre prochaine devrait être au gymnase. Oui, décembre peut sembler être un moment étrange pour démarrer votre programme de fitness, mais si nous voulons que nos espaces d’entraînement sacrés survivent à cette folie, nous devons les soutenir – tout simplement en réservant.

Les entraînements à domicile ont été excellents et tout, mais il n’y a rien de tel que la vraie chose, n’est-ce pas? Des explosions corporelles complètes aux flux nourrissants et aux rotations en sueur, faites pomper vos endorphines dans l’un de ces endroits éprouvés pour vous accompagner à travers cette période festive plutôt étrange.

Tous les studios répertoriés ont mis en place des mesures de sécurité Covid afin que vous puissiez vous entraîner en toute sécurité.

Pour un blitz complet…

(Bootcamp de Barry)

Situé dans la tristement célèbre salle rouge, Barry’s vous a trié avec ses entraînements cultes qui sont répartis entre des intervalles sur le tapis roulant et un entraînement en force sur le sol, chaque jour de la semaine se concentrant sur un domaine différent, que ce soit les bras et les abdominaux ou le cul et abdos . Rendez-vous au Barry’s Soho pour goûter à la toute nouvelle classe Lift de la marque qui vous aidera à perfectionner votre forme et à développer vos muscles maigres.

(Sweat par BXR)

Prenez la dernière offre de Sweat by BXR, la classe Performance HR Versaclimbing, qui implique un cardio à faible impact (mais implacable) sur le versaclimber – une machine verticale qui vous permet d’imiter l’action de l’escalade – avec l’ajout d’un moniteur de fréquence cardiaque pour intensifiez vos efforts.

Où: Canary Wharf et Marylebone

Prix: 15 £ / membres de la classe, 30 £ / non-membres de la classe

(F45)

David Beckham est un fan des entraînements australiens cultes qui fusionnent HIIT, circuits et entraînement fonctionnel – attendez-vous à des burpees sans fin et des sauts accroupis qui vous laisseront trempé et sur une bonne note de tout l’esprit communautaire animé. Vous serez accro en un rien de temps.

Où: lieux variés

(1 rebelle)

1 Rebel a gagné le statut de culte à Londres avec ses cours Ride (spin), Rumble (boxe) et Reshape – ce dernier combine des sprints sur tapis roulant et des poids pour conditionner et sculpter les muscles.

(

Orangetheory Fitness

/ Mark Robinson)

Les passionnés de technologie devraient se diriger vers Orangetheory pour son concept de fitness approuvé par Michelle Obama qui se concentre sur l’augmentation de votre fréquence cardiaque. Pendant que vous êtes attaché à un moniteur de poitrine, vous travaillerez sur les tapis de course, les rameurs et le sol tandis que les écrans affichent la zone de fréquence cardiaque dans laquelle vous travaillez, vous encourageant à pousser plus fort.

Prix: première session gratuite, puis à partir de 89 £ / mois d’abonnement

Pomper du fer…

(StrongHer)

À Bethnal Green, StrongHer est la première unité de musculation réservée aux femmes de la capitale qui a ouvert ses portes en été et propose des cours de musculation et de conditionnement et de levage olympique pour les personnes de toutes les expériences de musculation – un entraînement personnel est également disponible.

( La fonderie )

La fonderie abrite une gamme de cours de musculation inspirés des compétitions Strongman qui comportent des épreuves exténuantes et impliquent beaucoup de levage lourd. Après une transformation corporelle totale? Optez pour le programme PT semi-privé du studio pour un entraînement personnel de premier ordre à un prix accessible – vous verrez les résultats rapidement.

Où: Vauxhall, Old Street, Banque

(UNITÉ)

La méthode d’entraînement d’UN1T est structurée autour de trois phases différentes – hypertrophie, force et puissance – pour fournir des résultats dignes d’un athlète. Attendez-vous à beaucoup de squats olympiques les jours de force et de relais sur le vélo d’assaut les jours de cardio.

Où: Pont Londond, Holborn (ouverture en janvier 2021)

(Strong & Bendy)

Rendez-vous à Hackney Wick pour assister à la classe de cordes de combat signature de Strong & Bendy, qui alterne entre le temps passé sur les cordes (vous utiliserez le vôtre) et les exercices de poids corporel, le tout sur la terrasse extérieure du studio. De nombreux cours de danse amusants sont également proposés, du POP HIIT Pilates aux ateliers de danse TikTok.

Prenez le sac…

(Blok Londres)

La salle de sport Blok, basée à l’est de Londres, propose une gamme de cours de boxe dans ses deux studios ressemblant à un entrepôt, avec des sacs de frappe en cuir vintage dignes d’Instagram – Boxcon est un favori particulier. Les cours de barre, de cardio, de force et de sculpture de Blok sont également parmi les meilleurs de la ville, donc un abonnement en vaut la peine si vous aimez mélanger votre entraînement.

Où: Shoreditch et Clapton

Prix: 15 £ / mois, abonnements annuels illimités également disponibles

(Club de boxe Rathbone)

Le Rathbone Boxing Club s’inspire d’une salle de sport «broche et sciure» du centre-ville de New York et enseigne des techniques et tactiques de boxe authentiques, même si vous profitez toujours de tous les petits luxes d’une salle de sport boutique. Aiguisez vos réflexes tout en vous mettant en forme rapidement et sentez-vous comme un pro qui donne des coups de poing sur la balle rapide.

(JAB)

JAB est l’un des plus récents ajouts au circuit de boxe boutique de Londres. Le club s’inspire de l’esprit de la scène de boxe de la vieille école de l’East End, où le fondateur et ancien capitaine de l’équipe de boxe d’Angleterre George Veness a commencé le sport tout en grandissant. Le studio propose des cours de 45 minutes dans un studio souterrain lisse et lambrissé de bois et des sessions combinent le travail du sac, le poids du corps, la force et le conditionnement, chaque jour ciblant différents groupes musculaires.

Tonifier et étirer…

(Épulsif)

Envie de travailler comme Poppy Delevingne? À Kensington, E-Pulsive utilise la stimulation musculaire électrique pour tonifier les muscles – vous pouvez apparemment brûler jusqu’à 500 calories en une séance de 20 minutes – et l’actrice est également fan. Il est situé au-dessus du nouveau studio brillant Repose qui propose des versions barre, Pilates, yoga et «antigravité» de tous ces derniers, y compris le yoga aérien et la barre à air.

Où: High Street Kensington

(Core Collective TRX)

Tonifiez et renforcez vos muscles avec l’aide de la classe TRX de Core Collective, qui testera votre équilibre et votre coordination tout en vous aidant à construire un tronc solide. N’oubliez pas de consulter également les circuits Core, l’aviron, le pilates sur tapis et les cours de yoga apaisants pendant que vous y êtes.

Où: Kensington, Knightsbridge, St John’s Wood

(Flex Chelsea)

FLEX Chelsea propose une variété de cours de yoga et à faible impact, notamment Power, Slow Flow, Fit Flow, Fire Flow, Dharma et CBD Yin. Peach for the Beach, un entraînement axé sur les fessiers pour les postérieurs pêche, est notre premier choix.

(Coeur)

Se déroulant sur le CoreFormer, l’entraînement Dynamic Pilates signature de Heartcore combine subtilement force et conditionnement avec un mouvement contrôlé sur le chariot pour construire un noyau solide comme le roc – vous sentirez vos abdos pendant des jours après. Les studios clairs et aérés sont particulièrement charmants, ce qui en fait un havre de paix idéal pour s’éteindre, transpirer et s’étirer.

Prix: 3 cours pour 45 £ offre d’introduction

(Méthode Louisa Drake)

La méthode LDM de Louisa Drake consiste à sculpter des membres longs et maigres et combine des éléments de danse, de Pilates, de résistance à la lumière et de cardio. Les cours au studio Fitzrovia sont intimes et vous bénéficierez d’une attention particulière de la part des entraîneurs pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre entraînement.

Faites transpirer…

(Psycle)

Psycle est un favori parmi les Londoniens fous de spin. Situé dans une pièce faiblement éclairée, les manèges sont conçus pour vous aider à vous déconnecter du stress de la ville et à faire battre votre cœur à l’aide d’une liste de lecture percutante. Le studio espère également certains des meilleurs cours de barre de la capitale.

Où: Clapham, Soho, Shoreditch, Westbourne

(Cycle de flèche)

Dirigez-vous vers Boom Cycle pour plus de fouet, de sprints et de dos aux battements de pompage. C’était le premier studio de filature boutique à Londres et a maintenant cinq emplacements dans la ville, y compris le produit phare de la marque à Waterloo, les studios sont sombres, amusants et bourdonnent de bonnes vibrations.

(SoulCycle)

Le spin rencontre la spiritualité, le studio de cyclisme en salle né à New York est arrivé à Londres l’année dernière et a conquis une armée de fidèles. Un trajet de 45 minutes est conçu pour être une «expérience esprit-corps-âme» impliquant cardio, poids à la main et chorégraphie rythmique dans une pièce sombre éclairée aux chandelles.

Où: Soho et Westbourne Grove