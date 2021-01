O

K, cette année n’a pas commencé comme nous l’avions espéré, mais il y a des doublures d’argent pour se retrouver à la maison.

Cette fois-ci, nous savons ce que nous faisons (plus de course à midi, moins de quiz Zoom), ce qui libère de l’espace pour de nouvelles activités. Si nous devons être enfermés pendant les premiers mois de l’année, nous pouvons tout aussi bien en faire quelque chose d’utile. Cette guitare ramasse la poussière au fond de l’armoire? Une chance de le creuser. Ce livre pour enfants que vous vous êtes dit que vous commenceriez dans lockdown 1.0? Troisième fois chanceux.

De (enfin) apprendre à réparer une crevaison au perfectionnement de votre équilibre, c’est votre guide ultime de développement personnel.

Apprendre une langue

Cours d’espagnol complet: Busuu

Cette année sabbatique post-pandémique ne sera pas très utile si vous ne pouvez pas vous mélanger avec les habitants. Lors du premier lock-out, un Londonien sur cinq s’est engagé à s’enseigner une nouvelle langue; app Busuu en propose 12. La recherche prouve que pratiquer par tranches de 10 minutes est le moyen le plus efficace de laisser pénétrer une langue, alors ajoutez l’application (et son podcast frère) à votre répertoire de la semaine et suivez vos progrès avec le plan d’étude intégré à l’application. Vous aurez terminé au petit déjeuner.

USP: Correspondants pandémiques – Les natifs espagnols vous offriront des commentaires en temps réel sur votre travail, à condition que vous soyez prêt à leur rendre la pareille.

Perfectionnez vos pâtisseries

Atelier de croissants au beurre et de pâte feuilletée: le pain d’avance

Vos colocataires pourraient en avoir marre du levain, mais attendez de se réveiller avec des croissants au beurre fraîchement cuits le dimanche matin. Dans cet atelier Zoom de deux heures et demie, les experts boulangers de Bread Ahead vous apprendront à faire cuire des croissants, de la pâte feuilletée et de la crème de frangipane aux amandes depuis chez vous avec des ustensiles de cuisine simples. Aucun équipement spécialisé n’est requis, un classeur et une liste d’ingrédients seront envoyés par courriel au moins deux jours avant le début de l’atelier. Boulangers, votre temps commence maintenant.

USP: Bonne affaire! Les billets sont réduits de 25 £ à 10 £ jusqu’à fin janvier.

Selle

Cours d’entretien de vélo pour débutants: International Open Academy

Ce nouveau vélo de route brillant que vous avez eu le dernier verrouillage? Il est temps d’arrêter de remercier vos chanceuses étoiles que vous n’avez pas encore eu de crevaison et d’apprendre à en réparer une – vous savez que cela se produira lorsque vous serez loin de chez vous à Richmond Park. Le cours de base de l’International Open Academy est actuellement réduit à 15 £ à partir de 119 £ et comprend 30 heures de tutoriels d’entretien et de réparation à faire chez vous à votre rythme. Les modules vont du remplacement d’un pneu crevé à l’entretien de votre chaîne et il y a un court examen à choix multiples à la fin de chacun.

USP: Passez chaque module pour gagner un certificat d’entretien de vélo officiel.

Déchiffrer le code

Défi de codage de cinq jours: Code Institute

Code Institute affirme que vous pouvez apprendre à créer votre propre page Web en seulement cinq jours, tout en faisant votre travail quotidien. Le défi de codage gratuit du site ne prend qu’une heure par jour et chaque session vous mettra au défi d’une nouvelle tâche, de la compréhension des bases de JavaScript à l’ajout de style à votre page avec CSS.

USP: Texte parlé – vous parlerez de HTML et de CSS dans moins d’une semaine.

Lève tes mains

Classe de zoom du support: Handstandman

Une nouvelle compétence n’a pas à impliquer des leçons de vocabulaire compliquées. En temps de crise, les psychologues disent qu’être ludique peut améliorer la santé physique et mentale, et que des mois à la maison sont une occasion parfaite pour renforcer et clouer votre poirier – vous n’avez besoin d’aucun équipement et personne n’a à vous voir lorsque vous tombez dans un désordre chaud. à l’étage du salon. Pour un encadrement expert, essayez un cours de zoom de 60 minutes de l’entraîneur Blok et de David Rutherfoord, un «homme du poirier» autoproclamé. Chaque atelier à domicile prend 12 participants à travers une série d’exercices d’équilibre et de mobilité aérienne, ou vous pouvez réserver une session semi-privée pour vous et seulement deux autres.

USP: Commencez ce soir – L’école d’équilibre de Rutherfoord a lieu les lundis et jeudis soirs.

Ajouter une nouvelle chaîne

Apprenez à jouer de la guitare: Fender Play

Led Zepplin et 750000 autres ne peuvent pas se tromper: Fender n’est pas seulement le leader de la fabrication de guitares, c’est aussi un instructeur très pratique. L’école d’apprentissage en ligne du fabricant de guitare, Fender Play, a offert aux abonnés trois mois gratuits de cours de guitare, de basse ou de ukelele sur Lockdown 1.0 et sa base d’utilisateurs a été multipliée par six. Vous pouvez désormais vous abonner pour seulement 9,99 £ par mois. Les chansons de Billie Eilish, Ed Sheeran et The Beatles font partie des pistes de répétition et vous pouvez suivre vos progrès à l’aide de l’application gratuite d’apprentissage de la guitare. Les utilisateurs disent qu’ils ont appris à jouer à Van Halen’s Eruption en seulement une semaine.

USP: Abonnez-vous et bénéficiez d’une réduction de 10% sur tout le matériel de guitare fender.com. 9,99 £ par mois,

Connaissez vos données

Science des données AZ: Udemy

Vous voulez devenir riche rapidement? Devenez un data scientist. Selon le site d’emplois Indeed, les modélisateurs de données étaient les salariés les mieux payés du Royaume-Uni en 2020, et la bonne nouvelle est que la plateforme d’enseignement en ligne Udemy affirme que vous pouvez apprendre les bases en 21 heures. Son bootcamp sur la science des données propose des leçons sur le nettoyage et la préparation de vos données pour l’analyse, la visualisation de base et la modélisation de vos données. Les mauvaises nouvelles? Vous ferez l’expérience de première main de la douleur que subit un scientifique des données au quotidien, des données corrompues aux anomalies.

USP: Le tuteur Kirill Eremenko a écrit deux livres sur les compétences en données pour une lecture de suivi.

Idées novatrices

Commencer à écrire votre roman: Curtis Brown Creative

Vous avez roulé des yeux sur ceux qui ont écrit un livre lors du premier lock-out mais cette fois, pourquoi ne pas rejoindre le gang? Dieu sait que les 12 derniers mois ont offert beaucoup d’inspiration (et des soirées gratuites). Ils disent que commencer est la partie la plus difficile, alors essayez d’appeler un coup de main pour vous mettre dans la vitesse: les six semaines de Curtis Brown qui commencent à écrire votre cours de roman commencent jeudi. Il vise à vous aider à développer votre idée, à planifier votre histoire et à écrire et vous recevrez des conseils d’experts sur les missions de ses éditeurs internes.

USP: L’aide des héros – La chroniqueuse du Guardian et auteur à cinq reprises, Anna David, dirige les leçons.

Allez comprendre

Dessiner les fondations: figure, LinkedIn Learning

L’avantage du dessin de la vie à la maison est que vous pouvez apprendre des meilleurs sans qu’un professeur d’art arrogant ne regarde par-dessus votre épaule. La classe de dessin de figure de LinkedIn Learning est dirigée par Amy Wynne, professeur de beaux-arts à l’Université Clark de l’Amérique et est ouverte aux débutants ou aux intermédiaires qui souhaitent se rafraîchir. Elle décomposera une approche classique du dessin de figure en étapes simples: capturer le geste, la structure et la forme, comprendre les repères du corps, dessiner proportionnellement et ajouter du volume avec des formes et des ombres. Il est filmé dans un studio d’art professionnel et fournit des feuilles de travail et des exemples de poses à pratiquer à votre rythme.

USP: Wynne est titulaire d’une maîtrise en peinture de la New York Academy of Art.