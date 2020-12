W

On pourrait dire qu’un bon ouvrier ne blâme jamais ses outils, mais il est également vrai qu’un bon chef ne serait jamais trouvé en train de céder un couteau à ordures. Du hachage et tranchage à la sculpture et au filetage, un bon ensemble de couteaux est un nécessaire de cuisine essentiel, même pour un cuisinier semi-enthousiaste.

L’achat d’un ensemble de blocs de couteaux est le meilleur moyen de vous équiper de tous les couteaux dont vous aurez besoin, à condition que vous ayez le bon. Le meilleur sera généralement moins cher que d’acheter tous les couteaux inclus séparément et comprendra les éléments essentiels nécessaires à la plupart des cuissons – le bloc lui-même offrant une solution de rangement pratique, sûre et agréable en un.

Pour juger des meilleurs, nous prenons en compte la qualité des couteaux eux-mêmes par rapport au prix et à la gamme de couteaux inclus, ainsi que des extras tels que l’apparence du bloc et des fonctionnalités supplémentaires telles que des aiguiseurs ou des ciseaux. Étant donné qu’un bon bloc peut rester avec vous pour la vie, cela vaut la peine de prendre la bonne décision.

Bloc de couteaux auto-affûtant 7 pièces Zwilling

Si vous recherchez la Ferrari des blocs de couteaux, vous l’avez trouvée. Ce bloc de qualité supérieure ressemble et ressent la pièce, tout comme le font les couteaux individuels. Ils sont solides, avec suffisamment de poids pour se sentir de haute qualité et contrôlés, mais pas au point de devenir lourds. Et le bloc brun foncé, en bois de frêne, est un ajout élégant à tout buffet de cuisine.

Il comprend toute la gamme de couteaux dont vous pourriez avoir besoin – y compris un couteau d’office et un couteau à pain, ainsi qu’une paire de ciseaux pour faire bonne mesure. La vraie pièce de résistance, cependant, est que ce bloc de couteaux est complètement auto-affûtant. Il est fait de pierres à aiguiser en céramique insérées dans les fentes des couteaux à des angles spécifiques, de sorte que vous aiguisiez doucement vos couteaux lorsque vous les introduisez et les retirez. Génie. Mais le génie a un prix – et tout comme les Ferrari réelles, ce bloc de couteaux n’est pas bon marché.

Bloc de couteaux en acrylique Tower 5 pièces

Cet ensemble de cinq pièces couvre toutes les bases, y compris un couteau à pain et un couteau d’office. L’aspect faux marbre des lames – qui sont mis en valeur à travers son bloc acrylique transparent – pourrait bien diviser l’opinion mais conviendrait à une cuisine au look moderne. Le revêtement antiadhésif sur les lames est moins controversé, ce qui aide la lame à passer en douceur à travers les articles plus résistants. Nous avons trouvé que cela fonctionnait très bien lorsque nous nous attaquions à quelque chose de gros et de ferme comme une courge musquée. Un excellent rapport qualité-prix pour certains couteaux sérieux, et sans composant clé manquant, c’est une bonne affaire – une garantie de cinq ans le rend encore meilleur.

Bloc à couteaux Viners Bio Natural 5 pièces

Vous avez peut-être pensé qu’un repas biologique concernait les ingrédients utilisés pour le préparer plutôt que les couteaux utilisés pour couper les ingrédients. Mais les couteaux ont aussi un impact environnemental, et l’USP de ce joli bloc circulaire super compact est ses références écologiques. Les manches des blocs et des couteaux sont fabriqués à 35% de fibres de blé, un sous-produit naturel créé à partir de déchets agricoles, tandis que les lames elles-mêmes sont fabriquées à partir d’acier recyclé à 80%.

Alors que nous aimons le concept et que la gamme de couteaux a bien fonctionné lors des tests, le bloc lui-même est un peu fragile et bon marché. Pour être juste, le prix est très raisonnable, mais cela ne ressemble tout simplement pas à un kit de cuisine que vous aimerez pendant des années – et le bon bloc de couteaux devrait vraiment le faire.

Bloc à couteaux Stellar Sabatier 5 pièces

En matière d’expertise culinaire, il faut faire confiance aux Français. Et ce bloc créé avec le coutelier français Sabatier, vieux de plusieurs générations, ne déçoit pas. La lame en acier inoxydable solide traverse la poignée pour plus de résistance et de précision – une caractéristique de l’entreprise – et la lame comporte des “ poches d’air ” dentelées pour une libération facile afin que le couteau ne reste pas coincé dans les aliments durs. L’équilibre du poids est également un élément clé de la conception, et en effet, vous pouvez ressentir un réel sentiment de contrôle tout au long de l’utilisation de ces couteaux soigneusement et intelligemment formés. Le bloc de bois lui-même est beau, net et compact – et bien qu’il ne dispose pas d’extras tels que des ciseaux ou un aiguiseur, il comprend un couteau d’office et un couteau à pain complétant l’ensemble de tout ce dont vous avez régulièrement besoin.

Ensemble de couteaux Zyliss Comfort 6 pièces

Une balle courbe, mais qui vaut la peine d’être incluse, c’est cet ensemble coloré de six pièces de Zyliss. Il contient tous les couteaux habituels auxquels vous vous attendez, mais supprime complètement le bloc. Bon pour ceux qui n’ont pas de place pour un bloc de couteaux sur le comptoir et préfèrent simplement mettre leurs couteaux dans le tiroir. En tant que tel, chaque couteau est livré avec un couvre-lame pour la sécurité et sa propre conservation. Ce que vous perdez dans un bloc, vous gagnez en valeur pour votre argent; ils ressemblent à des couteaux de haute qualité – légers, faciles à saisir, tranchants et faciles à aiguiser, le tout pour une fraction du prix auquel vous pourriez vous attendre. Bloque à part, la seule chose qui manque est un couteau à pain qui devrait être acheté séparément.

Morphy Richards Accents Bloc à couteaux 5 pièces

Cet ensemble de couteaux entièrement en métal est fabriqué en acier inoxydable hautement poli, des poignées à la lame. Il peut sembler brillant, mais les poignées sont étonnamment solides à saisir et agréables au toucher, avec un design ergonomique garantissant une utilisation facile. Les couteaux coupent bien aussi – avec une sensation de précision et de puissance que le prix ne pouvait pas attendre. Tout cela est une action de coupe en métal solide et aucune fragilité. Tous les couteaux nécessaires sont inclus, et il dispose également d’un support ultra-mince – particulièrement utile si vous manquez d’espace dans la cuisine ou si vous trouvez que vos comptoirs sont déjà remplis d’autres articles et appareils. De même, si vous ne le vouliez pas en exposition – aussi brillant et joli soit-il – vous pourriez le mettre dans une armoire plus facilement que la plupart des blocs similaires. Une très bonne affaire.

Bloc à couteaux Robert Welch Signature Book en noyer

Combinant l’acier allemand et le design appris japonais, les couteaux de cet ensemble de six pièces sont la vraie affaire en matière de résistance, de précision et de durabilité. Une sélection primée d’un couteau de cuisine, d’un couteau de chef, d’un couteau à pain et d’un couteau d’office est incluse. Le bloc en chêne massif n’est pas moins bien pensé, conçu pour ressembler à des livres sur une étagère, les couteaux s’emboîtant verticalement entre les «épines». Un looker, mais avec la qualité pour correspondre.

Verdict

En ce qui concerne le bloc le plus prestigieux et le plus décadent à utiliser des couteaux, le Bloc de couteaux auto-affûtant 7 pièces Zwilling a peu de concurrence, le fait que les couteaux s’aiguisent continuellement n’est pas seulement un gadget sympa mais un avantage constant. Cela dit, vous vous attendez à ce que toutes les cloches et les sifflets se passent si vous payez plus de 400 £. Pour un bloc à un prix plus raisonnable, le Bloc à couteaux Stellar Sabatier 5 pièces coche toutes les cases, avec des couteaux solides, tranchants et précis qui dureront et un bloc qui ne prend pas trop de place mais qui ressemble à la pièce sur le comptoir de la cuisine.

