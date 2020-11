T

rien de plus agréable à l’œil qu’une paire de baskets fraîches.

Mais nos marques préférées ne sont pas bon marché, et le Black Friday est donc le moment idéal pour se livrer à une nouvelle paire de sneaks de marque.

Pour les avant-gardistes de la mode, il y a jusqu’à 50% de réduction sur New Balance, le favori des influenceurs, et pour les plus pragmatiques, des réductions allant jusqu’à 70% sur Asics, qui promettent de vous faire sentir comme si vous étiez flottant sur un nuage pendant que vous marchez.

Quelle que soit la paire (ou cinq) que vous prenez, assurez-vous simplement de les garder aussi fraîches que possible pour des points de crédit de rue optimaux.

Nike

La marque de vêtements d’athlétisme a eu toute une année, après avoir connu un essor grâce à la série Netflix «The Last Dance», qui a catapulté les Air Jordan 13 Retro Flints dans les produits les plus chauds de l’année par Lyst. La marque offre également 25% de réduction sur tout sur son site ce Black Friday, ce qui signifie qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour y sauter et en mettre une paire.

Nouvel équilibre

Indéniablement, les baskets It de 2020, New Balance, la marque d’entraîneurs autrefois réservée aux mamans et aux papas du football du monde entier, sont désormais les baskets préférées des filles cool. Avec jusqu’à 50% de réduction sur toutes les chaussures du site, faites-en votre guichet unique pour les chaussures à la mode ce Black Friday.

Adidas

Vous ne pouvez pas vous tromper avec une paire de baskets Adidas Ultraboost et, avec jusqu’à 50% de réduction sur tout sur son site, il n’y a aucune raison de ne pas en attraper vous-même une paire. Inclus dans l’accord est la deuxième baisse récente de Queen Bey de sa collaboration Ivy Park avec la marque. Pourquoi lisez-vous encore ceci? Aller faire du shopping!

Asics

Si vous êtes à la recherche de baskets super confortables et mignonnes, ne cherchez pas plus loin que Asics. Ses sneaks doublés de gel sont parmi les plus confortables de la sphère des baskets et avec des réductions allant jusqu’à 40%, il serait impoli de ne pas au moins regarder, non?

Vans

La marque de baskets OG cool, Vans, a jusqu’à 50% de réduction sur ses sneaks de style plimsoll culte, y compris sa collaboration très convoitée Les Simpsons. Course vous à la caisse.

