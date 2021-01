W

Bien que quelques chanceux puissent sortir d’une nuit de sommeil avec rien de plus que des mèches agréablement ébouriffées, la plupart finissent par souffrir de la tête de lit redoutée.

Même le moindre mouvement et retournement peut entraîner des verrous emmêlés et des franges douteuses, ce qui entraîne des heures de contrôle des dommages fastidieux.

Si vous cherchez à limiter les frisottis et la casse auxquels vos cheveux sont soumis pendant la nuit, investir dans un enveloppement capillaire pourrait faire l’affaire. Certains possèdent peut-être déjà le talent d’utiliser une simple écharpe, mais pour ceux qui ne le font pas, une casquette prête à l’emploi permet de préparer sans tracas l’heure du coucher.

Voici quelques-uns des meilleurs.

Enveloppement pour cheveux Silke London Isla

Tenez les téléphones: si vous êtes nouveau dans le concept de dormir dans une enveloppe de cheveux en soie, il est temps de faire la connaissance de Silke. Alors que la plupart des enveloppes de cheveux semblent avoir été inspirées de Nora Batty, celle-ci est tout à fait élégante. En enveloppant complètement les cheveux dans la soie la plus douce, cette enveloppe fournit non seulement une barrière entre votre tête et l’oreiller, mais agit comme un revitalisant naturel en aidant à prévenir la casse excessive et à réduire la production de sébum qui rend les cheveux gras.

Nous avons essayé cet enveloppement capillaire pendant 30 jours et pouvons affirmer en toute sécurité qu’il a dépassé nos attentes et continuera de faire partie de notre nouvelle routine du coucher. Si vous avez tendance à avoir des cheveux emmêlés ou si vous avez des cheveux bouclés qui semblent moins humains et plus animaux le matin, cet enveloppement capillaire change la donne. Oh, il est également livré dans l’emballage le plus mignon. Silke nous t’aimons.

Turban Slip Pure Soie

Ajoutez un élément supplémentaire de luxe à votre routine nocturne grâce à l’ajout du turban de Slip. La marque – surtout connue pour ses taies d’oreiller somptueusement douces, ses élastiques à cheveux et ses masques pour les yeux – a prêté son expertise à une gamme de turbans qui sont tous fabriqués avec la plus grande qualité.

Fabriquée entièrement à partir de pure soie de mûrier, la pièce est un vrai régal pour vos cheveux. Enroulez vos cheveux dans le turban pour réduire les frisottis, les dommages et la casse causés par la friction. Peu importe la météo, vous pouvez façonner cet accessoire pour cheveux car le matériau a une respirabilité impressionnante, capable de réguler votre température naturellement pour ne pas gêner votre sommeil.

Il peut être porté par tous les types de cheveux, des épais et bouclés aux longs et fins, en restant doux pour tous. Il existe également trois modèles au choix; léopard, rose ou noir.

C’est de la soie

Redessiné pour 2021, This is Silk est le label spécialiste de la soie dont vous avez besoin sur votre radar. Ils sont fabriqués avec de la soie de mûrier 100% de la plus haute qualité avec un poids de 22 momme avec deux couches afin de rester plus fermement fixés à votre tête même si vous vous retournez et vous retournez toute la nuit.

Le tissu a ses propres acides aminés qui offrent à vos cheveux des bienfaits revitalisants, tout en empêchant simultanément les frottements qui pourraient entraîner des cassures et des fourches. Cela fait également des merveilles pour maintenir votre style d’un jour à l’autre.

Disponible dans une gamme de couleurs, de l’imprimé léopard audacieux au bleu persan audacieux.

Couvre-cheveux SILKUP Luna

Fabriqué à partir de pure soie de mûrier, cet enveloppement pour cheveux est l’une des options les plus confortables que nous ayons jamais essayées. Le devant croisé, fait d’une bande de soie jersey douce, était beaucoup moins évidente qu’une bordure froncée.

Disponible en deux tailles et trois couleurs, la coupe généreusement proportionnée fait de celle-ci une évidence pour les gros cheveux, mais fonctionne tout aussi efficacement sur les mèches aux épaules.

La marque a également un tableau des tailles pratique afin que vous puissiez vérifier votre taille avant d’acheter.

Bonnet de nuit Lilysilk avec rubans

La pure soie de ce bonnet de nuit est hypoallergénique, aidant à protéger les personnes allergiques de la poussière que les lits et la literie peuvent abriter. Il est livré avec une bande élastique légère et des rubans faciles à nouer, ce qui signifie que vous pouvez ajuster l’étanchéité pour plus de confort.

Bonnets Ankara

Les bonnets anakara s’inspirent de Afrocentric Heritage et utilisent une soie de qualité fine pour garder vos cheveux en place et protégés. Disponibles dans une gamme de tailles, ils sont idéaux pour tous les styles, des longues tresses aux locs et sont proposés dans une pléthore de couleurs et d’imprimés.

Bonnet de nuit en pure soie Jasmine Silk

Le style de la casquette de Jasmine est fabriqué à partir de soie 100% charmeuse, qui fera la musique aux oreilles de ceux qui souffrent de nouilles chroniques. Avec une fine bande élastique, il peut être enfilé facilement mais comme il est assez ajusté, celui-ci est particulièrement adapté aux styles plus courts.

Casquette de nuit en soie Emmet Mulberry

Les gens aux gros cheveux, ne désespérez pas: cette casquette s’adaptera aux grandes coiffures et a l’air assez fantastique aussi. Il est fait à 100% de soie de mûrier, est disponible dans un choix de couleurs et comprend un élastique pour garder votre fierté et votre joie parfaitement en sécurité pendant que vous dormez.

Écharpe en soie Story of Shanghai

Autre accessoire hybride, le foulard en soie qui peut se doubler d’une enveloppe de cheveux. Fabriqué à 100% de soie de mûrier, il est très doux pour les cheveux stressés. Avec une multitude d’imprimés parmi lesquels choisir, vous pouvez en trouver un qui correspond à votre style personnel.

Verdict

Quand il s’agit de vous reposer beauté, nous ne savions pas que nos cheveux manquaient jusqu’à ce que nous découvrions Silke. Beau, bien fait et un investissement de beauté global solide qui transformera vos cheveux indisciplinés du matin en mèches douces et brillantes.

