Arriver et embrasser le saint, comme on dit, n’est pas ce qui se passe normalement dans le monde du cinéma. Pour que le public et les critiques spécialisés reconnaissent le travail d’un créateur cinématographique, il a fallu le peaufiner avec beaucoup d’efforts dans des séries ou des films avant l’œuvre pour laquelle, finalement, il est applaudi. Et tel est le cas de l’Américain Vince Gilligan (né en 1967), que tout le monde connaît maintenant pour nous avoir offert Breaking Bad (2008-2013), son spin-off, Better Call Saul (2015-2021), avec Peter Gould et El Camino: A Breaking Bad Movie (2019).

18 des 30 scripts écrits par Vince Gilligan pour les X-Files sont exceptionnels

Cependant, certains d’entre nous l’avaient déjà regardé depuis nous a donné quelques épisodes mémorables de The X-Files (Chris Carter, depuis 1993). Le scénario de trente des 207 publiés à ce jour – dit de cette manière au cas où d’autres seraient publiés pour le malheureux renouveau qui nous hante depuis 2016 – porte sa signature. D’autre part, il en a réalisé quelques-uns, et le premier spin-off qu’il a conçu est celui de cette série, The Lone Shooters (2001), avec John Shiban, Frank Spotnitz et Carter lui-même. Et l’écriture de six de ses treize chapitres nous lui devons également.

Renard

Les 18 grands scripts de Vince Gilligan pour ‘The X-Files’

Bien qu’il ait sauté dans la piscine avec le “Soft Light” acceptable (2×23), avec “Poussoir” (3×17) cela nous a donné les poils comme des pointes de tension que Rob Bowman (The X-Files: Face the future) a su sortir de son scénario. “Unruhe” (4 × 04) n’est pas non plus l’un des plus importants. Mais le cauchemar de “Paper Hearts” (4×10), l’énorme étonnement de “Leonard Betts” (4×12) et le terrible drame de “Memento Mori” (4×14) Oui ils le sont. Et la première fois que Vince Gilligan a montré ses incroyables capacités d’humour était sur “Petites pommes de terre” (4×20), qui comprend l’une des scènes les plus captivantes de la série; à propos de Star Wars, rien de moins.

La complexité émotionnelle et narrative, la subtilité et le choc de “Christmas Carol” (5×06) sont, en partie, une chose de Vince Gilligan.

Avec “Suspects inhabituels” (5×03) Cela montrait à quel point il comprenait le trio inséparable et hilarant de personnages de soutien composé de John Fitzgerald Byers (Bruce Harwood), Richard Langly (Dean Haglund) et Melvin Frohike (Tom Braidwood). La complexité émotionnelle et narrative, la subtilité et le choc de “Chant de Noël” (5×06), dans laquelle Gillian Anderson brille avec sa Dana Scully, sont aussi, en partie, son truc. Car pour bon nombre de ces scripts, les habitués de The X-Files ont collaboré. Et dans “Emily” (5×07) il y avait déjà moins de magie. Pas comme dans Kitsunegari (5×08), la formidable suite de “Pusher”.

Renard

Le scénario du meilleur chapitre humoristique est aussi le vôtre

De “Mauvais sang” (5×12) il suffit de dire que c’est le meilleur chapitre humoristique de toute la série. Et la vérité est qu’il est difficile d’en trouver un autre aussi étrangement terrifiant que “Folie à deux” (5×19). Le fruit du bon “Drive” (6×02) a été fondamental pour le succès ultérieur de Breaking Bad. Dans “Dreamland” (6×04) et “Dreamland 2” (6×05) il y a des merveilles et pas quelques rires grâce à Fox Mulder de David Duchovny. “Tithonus” (6×10) c’est effrayant, et “Lundi” (6 x 14), un autre des sommets incontestés de The X-Files. L’hilarant “Trois d’un genre” (6×20) il fonctionne comme une suite de “Suspects inhabituels”; et Vince Gilligan ont également participé à l’extraordinaire folie de “Field Trip” (6×21).

Il a également écrit le scénario de “Bad Blood” (5×12), le meilleur chapitre humoristique de The X-Files, et avec John Shiban, celui de “Monday” (6×14), un autre de ses sommets incontestés

En revanche, «Hungry» (7×03) et «Millennium» (7×04), avec lesquels s’achève la sombre série homonyme (Carter, 1996-1999) avec Frank Black (Lance Henriksen), n’a pas volé trop haut. “L’incroyable Maleeni” (7×08) il s’avère être un jouet narratif délicieux. Les excentriques “X-Cops” (7×12) et “Theef” (7×14) ne se démarquent pas. Et le fou “Je Souhaite” (7×21) Il s’agit du dernier grand épisode comique de The X-Files. Et scénarisé par Vince Gilligan, car “Roadrunners” (8×04), “John Doe” (9×07), “Jump the Shark” (9×15), conclusion de The Lone Shooters, et “Sunshine Days” (9×18) convainquent mais n’éblouissent pas. En tout cas, il y a dix-huit contributions exceptionnelles de sa part à cette fiction télévisuelle immortelle.

Renard

