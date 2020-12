F

Les prix The Best de l’ifa récompenseront ce soir les principaux acteurs du football au cours de cette année tumultueuse pour le football.

La cérémonie récompensera les meilleurs joueurs, gardiens de but et entraîneurs du match masculin et féminin, et couronnera le meilleur but de l’année avec le prix Puskas.

Lionel Messi a remporté le prix masculin l’année dernière et est à nouveau sur la liste restreinte, aux côtés de l’ancien rival Cristiano Ronaldo, mais le duo est rejoint par Robert Lewandowski après que sa saison époustouflante a aidé le Bayern Munich à la gloire de la Ligue des champions.

L’Angleterre Lucy Bronze est en lice pour l’équivalent féminin, rejointe par la skipper française Wendie Renard et Pernille Harder de Chelsea.

En plus des différentes récompenses individuelles, les Fifpro World XIs hommes et femmes seront annoncés.

Suivez la cérémonie avec le blog LIVE de Standard Sport ci-dessous…

Comment regarder la cérémonie

La cérémonie sera diffusée en direct sur le site Web de la Fifa, leur chaîne YouTube et la page Facebook officielle des récompenses.

Vous pouvez également suivre tous les résultats ici même avec notre blog en direct. Les choses commencent à 18 heures.

Bonjour et bienvenue à la couverture EN DIRECT de Standard Sport des Best FIFA Football Awards.

Pour des raisons évidentes, il n’y a pas de cérémonie fastueuse ce soir, les prix étant distribués virtuellement à la place, mais il est encore temps de reconnaître les meilleurs interprètes du jeu cette année.