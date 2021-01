L

eonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence en tant que paire d’astronomes malheureux, Rosamund Pike en tant qu’escroc élégant et les débuts de réalisateur de Lin-Manuel Miranda – il y a beaucoup à attendre dans la gamme de films de Netflix 2021. Certaines dates de sortie ont été annoncées et d’autres sont à venir.

Des pièces d’époque éblouissantes aux thrillers d’action à méga budget, il y en a pour tous les goûts cinématographiques. Voici nos points forts…

(

John David Washington et Zendaya filmés pendant le verrouillage

/ DOMINIC MILLER / NETFLIX © 2021)

La bande-annonce de ce drame domestique incroyablement élégant est absolument magnifique. Tourné en noir et blanc pendant le verrouillage, avec John David Washington (Blackkklansman, Tenet) et Zendaya – qui a travaillé avec le réalisateur du film, Sam Levinson, sur Euphoria, pour lequel elle est devenue la plus jeune lauréate d’un Emmy – il se déroule dans la maison de un cinéaste après la première de son dernier film. Alors que le couple attend la réception critique, certaines vérités à la maison commencent à faire surface, testant leur amour. ND

Situé en 1990, cochez, cochez… BOOM! raconte l’histoire d’un compositeur de théâtre en herbe (Andrew Garfield) qui se demande, alors qu’il attend des tables pour survivre et commence à fléchir sous la pression de sa petite amie exaspérée, s’il a fait le bon choix pour réaliser son rêve. C’est le premier film-réalisateur de Lin-Manuel Miranda, et est basé sur la comédie musicale autobiographique de Jonathan Larson, alors regardons les choses en face, ils savent de quoi ils parlent. ND

(

Idris Elba et Caleb McLaughlin jouent le père et le fils

)

La star de Stranger Things, Caleb McLaughlin, incarne un adolescent troublé qui est emballé pour passer l’été dans le nord de Philadelphie avec son ancien père (Idris Elba), qui l’introduit dans le monde de l’équitation urbaine. Le soutien de son père – et de ses copains cowboy urbains – l’aidera-t-il à repartir à zéro, ou l’attrait de son ancienne vie se révélera-t-il trop fort? KR

L’ombre de Whitney s’accroche à la prémisse de cette histoire intrigante écrite par Lena Waithe, qui était derrière les brillants Queen et Slim. Ici, une jeune femme noire surdouée a du mal à maintenir sa voix et son identité après s’être vu offrir un contrat d’enregistrement lucratif. Avec sa famille, le label et son ami le plus proche en quête d’influence, elle a des décisions délicates à prendre. La nouvelle venue Gracie Marie Bradley est la vedette. ND

Le dernier effort satirique du réalisateur de The Big Short, Adam McKay, possède le casting d’ensemble le plus scandaleusement étoilé que nous ayons vu depuis un moment: pensez – respiration profonde – Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Chris Evans , Matthew Perry, Jonah Hill et Ariana Grande dans un rôle de camée. Phew. Don’t Look Up suit deux astronomes (DiCaprio et Lawrence) qui partent pour une tournée médiatique pour avertir le public sans méfiance qu’un astéroïde est sur le point d’anéantir la Terre. Streep a déclaré qu’elle jouerait le président américain, un coup de casting avec lequel nous pouvons certainement nous associer. KR

(

Le drame d’époque de Netflix raconte l’histoire de la découverte de Sutton Hoo

/ LARRY HORRICKS / NETFLIX Â © 2021Â)

Les boffins (alors) plutôt pompeux du British Museum ne sortent pas bien de ce récit engageant de la découverte de Sutton Hoo. Quand Edith Pretty (Carey Mulligan brillamment sobre) engage l’archéologue autodidacte Basil Brown (Ralph Fiennes, avec un accent plus épais que la boue anglo-saxonne) pour fouiller les étranges monticules sur son terrain, le décor est planté pour l’un des plus importants découvertes archéologiques à déterrer sur le sol britannique. ND

2021 s’annonce comme une année énorme pour Ana de Armas. Elle apparaîtra enfin comme un agent glam de la CIA dans le très reporté No Time To Die en avril (les doigts croisés, de toute façon) et jouera également le rôle de Marilyn Monroe dans cette adaptation du roman à succès de Joyce Carol Oates, qui explore le La vie intérieure de l’icône hollywoodienne au sommet de sa renommée dans les années 50 et 60. Adrien Brody et Bobby Cannavale jouent le rôle des maris de Monroe, Arthur Miller et Joe DiMaggio (ou, comme on les appelle dans l’histoire d’Oates, le dramaturge et l’ex-athlète). Il est produit par la société de production oscarisée Plan B de Brad Pitt, la société derrière des films comme Moonlight et 12 Years A Slave. KR

Malheureusement pas un biopic du romancier et dramaturge irlandais Samuel, ce film renommé (à l’origine Born to Be Murdered, qui semble un peu giveaway-y) est au moins une autre sortie pour le lumineux John David Washington, cette fois avec Alicia Vikander dans un thriller de complot violent en vacances. Il est produit par Luca Guadagnino de Call Me By Your Name et réalisé par Ferdinando Cito Filomarino. ND

(

Rosamund Pike joue le rôle d’un escroc habillé

/ SEACIA PAVAO / NETFLIXÂ Â © 2021)

Personne ne joue un sociopathe glamour comme Rosamund Pike, qui était brillamment effrayante dans le rôle d’Amy Dunne dans Gone Girl. Dans I Care A Lot, qui a reçu des critiques élogieuses lors de sa première au Festival du film de Toronto (virtuel) l’année dernière, elle incarne une arnaqueuse parfaitement avérée avec un penchant pour les costumes colorés, qui agit en tant que tuteur légal pour une série. des quartiers âgés – épuisant ainsi leurs économies. Quand elle croise le chemin de la vieille chère Jennifer (Dianne Wiest), apparemment inoffensive, elle rencontre son partenaire – sa nouvelle charge, semble-t-il, a des amis très louches. KR

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot sont trois des propriétés les plus en vogue d’Hollywood, chacune avec une méga-franchise à succès, il est donc juste de dire que le thriller comique Red Notice a le pouvoir de brûler (ils ne sont pas bon marché, soit – Johnson et Gadot auraient ramassé 20 millions de dollars pour leurs efforts). Johnson joue le rôle d’un profileur comportemental du FBI qui est entraîné dans l’orbite de deux criminels rivaux, un voleur d’art (Gadot) et un escroc (Reynolds). KR

(

Une autre animation délicieuse des studios Aardman

)

Voici une nouvelle animation stop-motion d’Aardman pour réchauffer votre cœur cynique. Robin, exprimée par Bronte Carmichael, est élevée par une gentille famille de souris lorsque son œuf roule dans une décharge, mais quand elle grandit, elle commence à se sentir un peu étrangère. Aidée par son copain pie (Richard E. Grant), elle se lance dans un braquage audacieux dans le but de faire ses preuves – et croise le chemin d’un chat méchant, exprimé par Gillian Anderson. Il est présenté comme un spécial vacances, alors attendez-vous à ce qu’il atterrisse tard cette année. KR

Non, selon le réalisateur et écrivain Paolo Sorrentino, en fait à propos de Diego Maradona, ou en fait de quoi que ce soit à voir avec le football ou le sport de toute nature, ce drame en langue italienne est plutôt inspiré des événements de la jeunesse de Sorrentino. Non, pas une visite à un match de football. Le contenu est soigneusement gardé secret, mais comme il met en vedette l’acteur préféré du réalisateur Toni Servillo (le couple a travaillé ensemble sur Il Divo, La grande beauté et Loro, tous brillants), vous pouvez être sûr que cela vaudra le détour. ND

La dernière lettre de votre amant

(

Shailene Woodley et Callum Turner jouent le rôle d’amoureux des stars des années 60

/ STUDIOCANAL / NETFLIX)

Basé sur le roman de JoJo Moyes, The Last Letter From Your Lover raconte deux histoires d’amour entrelacées. Felicity Jones joue Ellie, une journaliste qui découvre une cache de lettres datant des années 60, documentant une romance interdite entre la femme d’un riche homme d’affaires (Shailene Woodley) et le journaliste chargé de le profiler (Callum Turner). Elle devient rapidement obsédée par la découverte de la fin de leur histoire, une obsession qui incite à raconter sa propre histoire d’amour. KR

(

Amy Adams joue dans cette adaptation longtemps retardée

/ Melinda Sue Gordon / Netflix Inc.)

L’adaptation prestigieuse de Joe Wright de ce roman bourdonnant, mettant en vedette Amy Adams et Gary Oldman, avait toutes les qualités d’un succès de la taille d’une Gone Girl – jusqu’à ce qu’un scandale entourant l’auteur Dan Mallory (alias AJ Finn) menace de l’engloutir. En 2019, une enquête du New Yorker a affirmé que Mallory avait fabriqué une poignée de détails sur sa vie personnelle, y compris la mort de son frère et de sa mère, et qu’il avait emprunté des points de l’intrigue au film de 1995 Copycat pour son roman. Sa sortie a ensuite été repoussée de plus en plus en arrière après les projections de test; c’est finalement arrivé à Netflix, et nous ne pourrions pas être plus intrigués de voir le résultat final. KR