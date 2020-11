S

il a ouvert le monde désordonné des femmes du millénaire au public avec Girls; Lena Dunham peut-elle faire de même avec le monde machiste de la finance?

Industry, une nouvelle série réalisée et coproduite par Dunham (mais écrite par deux évadés de la banque, Mickey Down et Konrad Kay), suit un groupe mixte de jeunes diplômés en compétition pour une poignée de rôles dans une grande banque d’investissement de Londres.

Attendez-vous à beaucoup de sexe, de drogue et de dividendes lors de son lancement sur BBC Two la semaine prochaine. Pour vous préparer, voici nos exemples préférés de la finance sur film.

Maintenant, nous ne disons pas une seconde que tous les banquiers d’investissement de haut vol sont des fous meurtriers, mais après avoir regardé American Psycho, vous serez dérangé de voir à quel point ce fou particulier s’intègre parfaitement dans le monde de Wall Street. Patrick Bateman, interprété par Christian Bale dans cette adaptation de 2000 du roman de Bret Easton Ellis, aime prendre soin de sa peau, s’entraîner, écouter de la musique et, en l’occurrence, faire beaucoup de meurtres. Son personnage est une extrémité de la comédie noire, mais il y a des thèmes ici – de la surenchère toxique à la misogynie violente – qui sonnent terriblement vrai dans le climat actuel des affaires dominées par les hommes. JE

(

Il y a des coiffures étranges exposées dans The Big Short

/ Paramount)

Le film d’Adam McKay sur la façon dont la bulle immobilière américaine a contribué à la crise financière de 2008 est incroyablement difficile à comprendre à moins que vous ne soyez une sorte de génie mathématique divin – et McKay en est très conscient. C’est pourquoi il a enrôlé un certain nombre de stars pour des camées sur le quatrième mur, dont Margot Robbie expliquant les prêts hypothécaires à risque tout en buvant du champagne dans un bain moussant. L’ambiance est rapide et TRÈS masculine, avec Christian Bale, Steve Carrell et Brad Pitt jouant tous les rôles de génies de la finance socialement maladroits, et Ryan Gosling racontant sournoisement. Bien que cela semble avoir été une condition pour être dans le film, tous les hommes doivent faire quelque chose d’étrange avec leurs cheveux. JT

(

Assis joli: Damian Lewis dans Billions

/ JoJo Whilden / SHOWTIME)

Des enjeux élevés, d *** – rivalités, sexe, drogue et relation ténue avec la légalité – c’est juste un autre jour au bureau pour le bailleur de fonds milliardaire Bobby Axelrod. Ce spectacle piquant oppose le dynamique, douteux et impitoyable Axelrod de Damian Lewis à l’avocat obstiné, méfiant et impitoyable de Paul Giamatti, Chuck Rhoades (dont la femme travaille dans l’entreprise d’Axelrod) dans un jeu de chat et de souris qui dure maintenant depuis cinq saisons, avec un autre récemment annoncé. Cette danse est devenue beaucoup plus complexe au cours de la troisième saison, faisant de Billions l’un des brouillages les plus fascinants, passionnants et, finalement, déprimants de l’influence corruptrice du pouvoir que vous pourriez souhaiter. ND

Regardez cela pour ses superbes performances de Jeremy Irons, Kevin Spacey, Paul Bettany et Stanley Tucci, les principaux acteurs travaillant dans une firme fictive de Wall Street – pensez Goldman Sachs-rencontre-Lehman Bros – sur le point de s’effondrer. Lorsqu’il est révélé que l’entreprise détient des actifs toxiques dans ses livres sous la forme de titres adossés à des hypothèques, la décision de les abandonner ou de faire faillite doit être prise. «Soyez le premier, soyez plus intelligent ou trichez», dit le PDG John Tuld (un Irons terriblement brillant) à ses subordonnés. La plupart de l’action se déroule dans une salle de conférence, mais elle bat aussi vite que n’importe quel thriller. KL

Vous pensiez que Mary Poppins était un film pour enfants larky sur une nounou apprenant à une famille à prendre soin l’une de l’autre, mais à la base de tout cela est un message sur l’argent – comment pensez-vous que la famille Banks peut se permettre de vivre dans une immense maison géorgienne centre de Londres et payer pour la garde d’enfants à plein temps? L’indice est dans le nom, Banks. Pour une explication concise du fonctionnement de notre système financier, ne cherchez pas plus loin que la chanson Fidelity Fiduciary Bank, que l’aîné M. Dawes déploie pour persuader un réticent Michael Banks d’investir ses tuppences. Si seulement la finance était aussi excitante maintenant – Rishi Sunak devrait en prendre note. SB

(

James Norton joue un gestionnaire de fonds douteux dans la série BBC

/ BBC / Cuba / Nick Wall)

«Laissez-moi deviner – vous êtes un gangster», dit la glissante Tanya (Yuval Scharf) à Alex Godman de James Norton lorsqu’ils se rencontrent dans un club. «Proche», dit un Godman souriant. “Banquier?” elle sourit en retour. Cette série sombre et déchirante, basée sur le livre non-fiction de Misha Glenny du même nom, a suivi le gestionnaire de fonds «éthique» d’origine russe (rire creux) Godman dans le monde entier dans son parcours de citoyen honnête à uber-mafioso meurtrier via un réseau d’hommes d’affaires de plus en plus louches qui semblent avoir un doigt dans presque toutes les grandes tartes du monde. Cela nous a laissé un peu l’impression de tout brûler et de recommencer pour être honnête. ND

Oui, c’est de son temps. Jamie Lee Curtis fait de son mieux avec le rôle de “ gentille prostituée ” et il y a une scène de noircissement sauvage qui fait de ce jeu d’inversion de rôle une montre douloureuse par endroits. Mais la représentation d’hommes blancs terriblement riches détruisant la vie des gens sur un coup de tête ne s’est enrichie que dans les décennies qui ont suivi. Eddie Murphy vole toutes les scènes disponibles en tant qu’arnaqueur de rue qui change de place avec le courtier en matières premières de Dan Ackroyd (les deux hommes sont victimes d’un pari secret entre les patrons d’Ackroyd) et le dénouement légalement douteux mais profondément satisfaisant où les méchants obtiennent leur comeuppance sur le parquet. est un délice. ND

(

Leonardo DiCaprio aurait dû remporter un Oscar pour son interprétation de Jordan Belfort

)

Le loup de Wall Street, 2013

Oubliez le virage ennuyeux, barbu et anti-ours de Leonardo DiCaprio dans The Revenant – nous savons tous qu’il aurait dû obtenir l’Oscar pour son portrait joyeusement dérangé de l’agent de change Jordan Belfort. Tout dans Le Loup de Wall Street est excessif, de sa durée de trois heures gargantuesque (qui, au crédit du réalisateur Martin Scorsese, vibre à une vitesse vertigineuse) au sexe gratuit et à la consommation de drogue (cette scène quaaludes, dans laquelle un semi- comateux, Belfort doit se traîner dans sa voiture de sport, c’est à la fois hilarant et horrible). Margot Robbie est brillante dans le rôle de l’épouse de Belfort, Naomi, tandis que Matthew McConaughey et Joanna Lumley volent presque la vedette avec leurs brefs camées. KR

Glengarry Glen Ross, 1992

Ce n’est pas de la banque en soi, mais le scénario de David Mamet (adapté de sa pièce) est un aperçu aigu d’un état d’esprit nuisible et très spécifiquement masculin autour de l’argent et du succès. On dit à quatre agents immobiliers de Chicago que les deux moins performants seront licenciés d’ici la fin de la semaine, conduisant au désespoir, à la tromperie, au vol et au désespoir. Dans Shelley Levene (joué ici par Jack Lemmon), Mamet dresse un portrait inégalé d’un alpha en déclin, à la merci des événements tandis que des hommes plus jeunes et plus forts entourent de manière menaçante. C’est la masculinité toxique dans sa plus insidieuse. ND

«La cupidité est bonne», «l’argent ne dort jamais» et «le déjeuner est pour les mauviettes» ne sont que trois des phrases classiques prononcées par le méchant archi Gordon Gekko, si mémorablement joué par Michael Douglas dans le film définissant le genre d’Oliver Stone de la fin des années 1980. Avec ses cheveux lissés en arrière, son mépris de la pauvreté et son charisme de grand garçon, Gekko était la rapacité corporative personnifiée. C’est aussi une histoire passionnante, avec un message moral fort, sans parler des cheveux givrés, des chemisiers à col à volants et de l’amour des gadgets de nouveauté, des machines à riz à sushi aux téléphones portables en forme de brique. Fabuleux! KL

(

Jake Moore de Shia LaBeouf s’emmêle dans la toile collante de Gordon Gekko à Wall Street: L’argent ne dort jamais

/ WS2-01858)

Wall Street: L’argent ne dort jamais, 2010

Vingt-trois ans plus tard, Douglas a repris son rôle de Gekko, qui s’est retrouvé en prison pour délit d’initié et fraude en valeurs mobilières. Au début de cette suite, il émerge, gris et grisonnant, pour constater que le monde a évolué, mais seulement en quelque sorte. “Pendant mon absence, il semblait que la cupidité était devenue plus gourmande avec un peu d’envie mélangée”, dit-il à une foule lors d’une conférence pour lancer son nouveau livre. La torsion ici est que la fille séparée de Gekko, Winnie (Carey Mulligan), est amoureuse du commerçant Jake (Shia LaBeouf) qui devient bientôt empêtré dans la toile collante de son père. Pas aussi bon que l’original, mais pas à moitié mauvais. KL

L’industrie démarre sur BBC Two le mardi 10 novembre à 21h15