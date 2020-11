UNE

L’automne est la période la plus glorieuse de l’année pour se promener. L’air vif, les paysages dorés et les feuilles mortes croquantes sous les pieds constituent une distraction parfaite du monde réel. Et comme c’est l’une des rares choses que nous sommes actuellement autorisés à faire (avec un ami!), Il est temps d’en tirer le meilleur parti.

Enfilez vos bottes et emportez le thermos (malheureusement pas d’arrêt de pub pour le moment) – voici où échapper à la jungle de béton, sans vous éloigner du tout de la ville.

Nord-Est

De l’écluse de Tottenham à Bromley-by-Bow

Combien de temps: Environ 6 miles et 2 heures

Route: La promenade de Lea Valley est un tronçon de 18 miles le long de la rivière Lea allant de Waltham Abbey et de la Tamise à Limehouse Basin. Commencez par l’écluse de Tottenham en dévissant légèrement du chemin de halage pour faire un détour par les zones humides sereines de Walthamstow (photo ci-dessus) la plus grande réserve naturelle de zones humides urbaines de Londres et abritant d’innombrables espèces sauvages.

Continuez vers les marais de Hackney et le parc olympique (qui sera sur votre gauche) en terminant à Bromley-by-Bow. Si vous avez envie d’un tourbillon autour de Victoria Park, tournez à droite un peu plus tôt à Hackney Wick. L’itinéraire est balisé avec des symboles de cygne.

USP: L’un des rares endroits du nord-est de Londres où vous pourrez apercevoir des vaches au pâturage occasionnelles.

Nord

Finsbury Park à Alexandra Palace

Combien de temps: Environ 3 miles et 1 heure

Route: Le Parkland Walk est un parc linéaire qui suit la voie ferrée abandonnée qui reliait Finsbury Park à l’Alexandra Palace. Il est divisé en deux parties, la section nord s’étend entre Cranley Gardens et Muswell Hill, tandis que la plus grande section, Parkland Walk South, relie Highgate et Finsbury Park – prenez la route panoramique via Queens Wood et Highgate Wood pour vous déplacer entre les deux.

USP: Émerveillez-vous devant la flore abondante – plus de 300 espèces de fleurs sauvages ont été trouvées le long du parcours – et cherchez des hérissons, des renards et des papillons.

(

Hampstead Heath

/ Unsplash)

Circulaire de Hampstead Heath

Combien de temps: Environ 6,5 miles et 2 heures

Route: La boucle de Hampstead Heath commence et se termine à la gare de Hampstead, atteignant tous les points forts de Heath, y compris la montée raide sur la colline du Parlement et des vues emblématiques gratifiantes de Londres, vous emmenant devant les étangs de Hampstead et de Highgate, Kenwood House et le château de Jack Straw.

USP: Situé sur 791 acres de prairies et de bois magnifiques, Hampstead Heath est un sanctuaire pour la plupart des Londoniens qui ont besoin d’échapper au stress urbain.

(

Cerf à Richmond Park

/ Unsplash)

Sud-ouest

Combien de temps: Environ 20 km et 4 heures

Route: Profitez-en pour une journée et empruntez le Wandle Trail, un itinéraire pédestre et cycliste populaire qui serpente le long de la rivière Wandle dans le sud-ouest de Londres, de la Tamise à Wandsworth à Croydon.

USP: La rivière Wandle a une riche histoire industrielle, plus de 90 roues hydrauliques – également le logo du sentier – auraient fonctionné le long de ses berges bordées d’arbres, alimentant des moulins et des ateliers produisant du cuivre, du fer, du tabac et des textiles.

Combien de temps: Environ 4,5 miles et 1,5 heure

Route: À partir de la gare de Richmond, cette randonnée vous mène à travers Richmond Park jusqu’au point de vue de King Henry’s Mound, l’un des endroits les plus élevés de Londres et où, par temps clair, vous pouvez voir la cathédrale Saint-Paul. Continuez vers Ham Avenues et Ham House – un bâtiment du National Trust du XVIIe siècle avec de jolis jardins (vaut le détour une fois que vous y êtes autorisé).

USP: Avec 630 cerfs rouges et en jachère errant librement dans l’habitat des prairies, Richmond Park est un endroit fantastique pour observer les cerfs. L’automne est la saison du rut, lorsque les cerfs rouges et les mâles en jachère se disputent les femelles – n’oubliez pas de garder vos distances.

Sud-Est

Bostall Woods à Oxleas Meadows

Combien de temps: Environ 3 miles et 1 heure

Route: Dans le sud-est de Londres, la promenade de la chaîne verte vous emmène à travers des dizaines de bois et d’espaces verts en commençant à Thamesmead et en terminant au cimetière Nunhead. Il y a 11 sections de la promenade, qui s’étend sur 50 miles et est indiquée avec le logo GC. Prenez le tronçon entre Bostall Woods qui traverse les prairies ouvertes d’East Wickham avec ses abondantes espèces d’oiseaux et de plantes et continuez jusqu’à Oxleas Wood.

USP: La forêt ancienne apaisante d’Oxleas Wood, un site d’intérêt scientifique spécial, abrite des chênes, des bouleaux argentés, des charmes et des noisetiers taillés.