N

ow regardez, nous ne sommes pas du genre à juger, mais nous pensons que votre manucure n’a pas l’air aussi éblouissante qu’elle l’était autrefois.

Qu’il s’agisse de gels magnifiques que vous avez du mal à bouger (les éplucher n’est jamais la solution!) Ou d’un vernis normal qui s’écaille, nos esprits sont naturellement un peu préoccupés par nos ongles.

Mais, à l’ère du confinement, alors que nous restons bien installés dans nos maisons et nos visages cachés derrière des masques, le maquillage a été rendu presque superflu. Les ongles sont officiellement la nouvelle façon de se sentir maquillé et il est temps de prendre les choses en main et de donner à nos ongles un bon éclat.

En effet, les chiffres indiqueraient que beaucoup l’ont déjà fait: depuis que la pandémie a frappé, les ventes de produits pour les ongles ont explosé. En avril et mai de l’année dernière, Nails Inc. a enregistré une augmentation de 270% des ventes en ligne au Royaume-Uni, tandis que de l’autre côté de l’étang, Amazon a signalé que les ventes de produits de soin des ongles ont augmenté de 218% en avril.

La première chose à faire est d’abord, si vous êtes assis avec un mauvais cas d’épidémie, puis éliminez ces restes (notre guide vous aidera sur votre chemin.) Ensuite, avec les salons de manucure fermés pour le moment prévisible, il est grand temps que vous achetiez le salon. dans votre propre maison et investi dans un kit de manucure en gel à domicile.

Alors, qu’attendez-vous? Voici les kits de manucure en gel à la maison à ajouter à votre panier maintenant.

en relation

Coffret Le Mini Macaron Rouge et Moi en édition limitée

Leader de l’industrie végétalienne et sans cruauté, Le Mini Macaron est le fournisseur du kit de manucure à la maison, avec ses lampes LED de poche parfaites pour ne pas prendre trop de place.

Il y a Le Mini Macaron et le Mini Macaron en édition limitée. Cet ensemble comprend quatre couleurs délicieuses, du rose nacré à l’écarlate sensuel, ainsi qu’une lime à ongles pailletée, un bâton à cuticules et des tampons dissolvants.

Encore mieux, la pochette rouge fournie avec l’ensemble, une maison parfaite pour le kit une fois que vos ongles sont faits et ont l’air frais.

(LookFantastic)

Kit de démarrage Sally Hansen Salon Gel Polish

Ce kit de démarrage de la reine des ongles Sally Hansen vous permettra de ne plus jamais avoir à accumuler une facture de salon. Non seulement ce kit est livré avec une couche de base, une couche de finition et une lampe à polymériser facile à ranger, mais il est également livré avec un dissolvant d’acétone pour faire fondre les gels une fois que vous en avez assez.

(Sally Hensen)

Kit de manucure LED Mylee Gel Polish

Promettant quatorze jours de fabulosité pour les ongles sans éclats, le kit à domicile de Mylee est livré avec une lampe LED professionnelle, une base et une couche de finition et des lingettes de préparation pour vous assurer que vos ongles sont prêts pour leur manucure. La meilleure partie? Cela ne prend que 15 secondes pour une cure sans tracas. Achetez l’ensemble complet de la marque avec quatre couleurs, un dissolvant, des lingettes et plus pour 89,99 £ sur Amazon.

(Mylee)

Kit ongles en gel Semilac

Si vous prenez vraiment votre homme plus au sérieux, optez pour le Kit Gel Nail Kit Semilac.

Faites comme les professionnels des ongles et attrapez ce pack de démarrage, qui comprend les deux teintes les plus vendues de la marque; un rouge nu et fougueux classique et la possibilité de choisir le troisième vous-même.

Une fois que vos ongles ont fait leurs débuts dans votre ménage pour leur durée de vie de quatorze jours, utilisez simplement l’acétone fournie pour les enlever.

(Semilac)

Kit Manucure Gel Le Mini Macaron

Le MVP du monde mani à la maison est le Le Mini Macaron original qui n’est pas seulement offert dans des teintes kitsch adorables lui-même, mais est également livré avec un vernis ingénieux 3-en-1, éliminant le besoin de base et de couches de finition. Son vernis sèche également en 30 secondes, ce qui signifie que vous pouvez faire cuire vos gels et les préparer en un temps record.

(ASOS)

en relation