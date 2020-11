S

aturday marque le début des cinq jours de Diwali, une célébration du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres.

Le festival des lumières est marqué par des millions de personnes à travers le monde et, bien que ses origines – comme Mallika Basu l’a expliqué dans cet article l’année dernière – remontent à l’épopée hindoue du Ramayana, les sikhs et les jaïns commémorent également les festivités. Comme l’a dit Basu, «Diwali transcende la religion et le lieu pour nous rappeler la valeur de l’espoir sans faille, du travail acharné et des relations qui comptent, malgré les moments les plus sombres.

Alors que Covid, le grand interrupteur, signifie que les célébrations de cette année seront probablement quelque peu en sourdine – une interdiction de mélanger les ménages le fera – un certain nombre de restaurants proposent des plats à emporter et des livraisons, donc au moins les cinq jours peuvent être appréciés le ventre plein. . Si vous préférez créer des choses à partir de zéro que commander, le chef de Kutir Rohit Ghai a beaucoup de conseils et de recettes faciles à suivre sur Amazon Prime, avec sa série «Michelin Star Cooking»; regardez-le ici.

Loin de la nourriture, Canary Wharf est éclairé par un affichage gratuit de fleurs; dirigez-vous vers les plans d’eau de Jubilee Park pour admirer les fleurs flottantes éclairées par des bougies scintillantes. Plus d’informations peuvent être trouvées sur cette page.

Pali Hill

Pali Hill, le favori de Fitzrovia récemment ouvert, organise un festin pour Diwali, avec le chef Avinash Shashidhara offrant une épaule d’agneau entière, servie avec un plat de riz Navratan pulao, les pains signature du restaurant et le kachumber frais. De manière appropriée, une bougie est incluse pour allumer le repas.

La cuisine à la cannelle

Juste à temps pour les cinq jours de célébrations, Vivek Singh a lancé une gamme de kits «Feast at Home», qui peuvent être livrés dans tout le pays. Ils sont plus destinés à la fête en général, mais le Shaan – E – Raan (un gigot d’agneau braisé à la moghole servi avec une sauce à la muscade et au poivre, du riz biryani et des lentilles noires mijotées 24 heures) semble convenablement célébrer pour un coup de Diwali- dehors, et nourrit cinq.

Zone Masala

Le groupe populaire a ajouté une série de spécialités festives à son menu de livraison. À partir de maintenant et jusqu’au 19 novembre, dégustez une série de plats préférés du Bengali, notamment un curry kofta de jacquier, de l’agneau Hyderabadi avec des pommes de terre grelots et du malai aux crevettes, où les crevettes sont cuites dans une sauce au lait de coco épicé. Les prix varient en fonction de ce qui est commandé, mais chaque commande supérieure à 30 £ reçoit deux bières Kingfisher gratuites (ou boissons non alcoolisées).

Kahani

Peter Joseph, le chef cuisinier de ce restaurant de Belgravia, propose un plat gourmand pour deux dans son menu Diwali Dawat. Joseph’s comprend six plats à partager, trois côtés et du pudding; les plats comprennent du poulet tikka biologique, du bar grillé et des côtelettes d’agneau, avec des options végétariennes comprenant du brocoli tandoori, de l’avocat grillé au masala et des gâteaux aux pois verts épicés.