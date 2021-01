Oui

À partir de maintenant, les historiens se souviendront de 2020 et s’en souviendront comme l’année de la pandémie, des manifestations et… du lavage des mains.

Oui, le simple fait de se laver les mains est devenu l’un des nombreux titres surprenants de l’année.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher dans la mer de tranquillité de la lune (dans ce cas, chanceux), vous saurez que dans la bataille en cours contre Covid, il n’a jamais été aussi urgent de garder nos pattes propres. Mais tout ce savon, cette eau et cette mousse peuvent laisser la peau de vos mains douloureuse et rouge crue.

C’est pourquoi vous devriez choisir un lavage à la main aux propriétés hydratantes. Remplis d’ingrédients nourrissants comme le beurre de karité, l’acide hyaluronique et l’Aloe Vera, ils garderont non seulement vos mains propres et sans craquelures, mais aussi hydratés et souples.

Des savons liquides légèrement parfumés à frotter pendant que vous comptez quelques secondes dans l’évier, aux designs rechargeables pour réduire votre consommation de plastique, il est temps de donner un coup de main à votre peau.

Nettoyant pour les mains Aesop Resurrection Aromatique, 500 ml

Doux et nourrissants, les produits Aesop ont un culte et pour de bonnes raisons. La marque australienne est réputée pour prendre soin de la peau de manière experte sans la dessécher.

Un exemple concret? Leur nettoyant pour les mains Resurrection Aromatique, qui contient un mélange d’huiles cicatrisantes et hydratantes de mandarine, de romarin et de lavande pour laisser les mains propres, parfumées et saines. Le parfum revigorant et herbacé est également un délice. Des points supplémentaires pour le pare-chocs de taille 500 ml et l’emballage neutre, ce qui en fait une excellente option cadeau ainsi qu’une gâterie pour vous-même.

À un peu moins de 30 £, ce n’est pas une bonne affaire, mais un peu va loin: la grande taille devrait vous permettre de passer de nombreux lavages. Affichez-le dans votre salle de bain pour traiter les visiteurs ou cachez-le dans votre salle de bain pour le garder pour vous. Recharges disponibles.

Baylis & Harding Sweet Mandarin & Pamplemousse Set de lavage et de lotion pour les mains

Prouvant que vous n’êtes pas toujours obligé de faire une grande éclaboussure pour un lavage à la main luxueux, le savon à main Sweet Mandarin & Grapefruit de Baylis & Harding offre une mousse soyeuse et un fini légèrement parfumé. Pendant ce temps, les vitamines A, B et C agissent pour nourrir et protéger votre peau.

Nous ne pouvons vraiment pas louer assez le parfum, doux et frais à la fois. Faites-le durer plus longtemps en appliquant la lotion assortie après chaque lavage – pour le moment, vous pouvez obtenir les deux pour seulement 5 £ sur Amazon, une énorme économie de 50% sur le prix normal * s’ajoute directement au panier *.

Palmolive Hygiene Plus

Palmolive a lancé une sélection de savons liquides antibactériens pour les mains, appelés Hygiene Plus. Le trio de savons, qui vient avec Aloe Vera, Eucalyptus ou un extra fort – mais doux – pour le cuisine promet d’éliminer 99,9% des bactéries.

Nettoyant pour les mains Neal’s Yard Remedies Geranium & Orange

Transportez-vous dans une prairie ensoleillée tout en vous lavant les mains avec ce nettoyant pour les mains parfumé aux agrumes de Neal’s Yard. Le lavage des mains bio a non seulement une odeur incroyable, mais la formule non desséchante fait également des merveilles sur votre peau, laissant les mains parfaitement propres et rafraîchies. La marque gère également un programme dans lequel vous pouvez apporter des bouteilles propres pour une recharge à un petit prix dans les magasins participants.

Le lavage à la main Bee Lovely (également 12,50 £) est une autre excellente option pour les personnes qui préfèrent des parfums légèrement plus sucrés: il est fabriqué à partir de miel biologique Fairtrade du Mexique et contient des huiles d’orange et de mandarine pour un lavage hydratant et magnifiquement parfumé. De plus, ils feront un don à des causes soutenant les abeilles grâce à la vente de ce lavage.

Carex Moisture Plus Nettoyant pour les mains antibactérien 250 ml

Idéal pour les ménages occupés, le nettoyant pour les mains de Carex nettoie vos mains des insectes et des allergènes tout en les enveloppant dans une cape d’humidité. La formule améliorée est idéale même pour les mains sensibles, ce qui vous incite davantage (si vous en avez besoin) à maintenir votre routine de lavage.

Nettoyant pour les mains Dove Purely Pampering Shea Butter Beauty Cream

Trouvez un soulagement instantané pour les mains sèches et douloureuses grâce au nettoyant pour mains Dove, rempli à ras bord de beurre de karité nourrissant. Il y a un parfum chaud de vanille qui ajoute à la sensation riche et choyante du lavage des mains. Si vos mains sont particulièrement rugueuses en raison d’un lavage constant, lavez-les avec cela, puis appliquez de la crème avant de vous coucher pour vous réveiller avec des mains d’apparence jeune.

Actuellement en baisse chez Superdrug.

Nettoyant liquide pour les mains Molton Brown, orange et bergamote, 300 ml

Enrichi du parfum d’orange sévillane, de mandarine et de néroli, ce nettoyant pour les mains aux agrumes piquants rend le nettoyage des mains un plaisir total. Il offre une mousse riche et mousseuse avec seulement quelques gouttes, de sorte qu’il durera des siècles. Si vous aimez le parfum autant que nous, vous adorerez le fait qu’il existe des crèmes pour les mains et d’autres produits pour le corps assortis, vous permettant d’approfondir le parfum en le superposant.

Nettoyant pour les mains ganté Active-Hydrate

Fabriquée avec de l’huile de bois de cèdre de Virginie, cette huile de luxe offre un régal réparateur pour les mains assoiffées et fatiguées. Il contient également de l’acide hyaluronique, un ingrédient merveilleux qui peut contenir 1000 fois son poids en eau. Qu’est-ce que cela signifie pour votre peau? Une meilleure hydratation instantanément et une sensation d’hydratation profonde par la suite. C’est un excellent produit à conserver dans la cuisine, aidant à neutraliser les odeurs comme l’ail et les oignons. Recharges disponibles.

Nettoyant pour les mains Rituals of Sakura

Comme Covid fait du lavage des mains un rituel plus fréquent, il est important de prendre soin de la peau de nos mains pour qu’elles se sentent bien et qu’elles soient belles. Ce nettoyant pour les mains de Rituals est inspiré du Japon et est enrichi de lait de riz et de fleurs de cerisier pour hydrater et protéger. La formulation sans savon est également proposée dans une option de recharge, vous aidant à faire votre part pour l’environnement.

Nettoyant pour les mains Von Norten Lavender & Bergamot

Fièrement fabriqué en Angleterre, le nettoyant pour les mains de Van Norten offre un bouquet de nourriture parfumée à la bergamote et à la lavande pour apaiser et nettoyer les mains. Il y a de l’huile d’amande douce, de l’huile d’avocat, de la vitamine E, de l’aloe vera et du miel – tant de TLC que vous voudrez lui donner une salve d’applaudissements. Écologique et sans paraben et sans sulfate.

UpCircle Nettoyant pour les mains à la menthe verte et à la citronnelle, 270 ml

Délicieusement frais, ce lave-mains parfumé aux agrumes mérite une place près de votre évier pour de nombreuses raisons.

Premièrement, la formule sans alcool laisse les mains propres, fraîches et subtilement parfumées. Deuxièmement, il est complètement naturel, végétalien et sans cruauté, emballé dans une bouteille en verre, ce qui signifie que vous pouvez le remplir à l’infini et économiser le plastique de la décharge. Mais le meilleur de tous, 1 £ de la vente de chaque bouteille va à Refuge, l’organisation caritative de lutte contre la violence domestique. De plus, si vous êtes un premier acheteur, vous pouvez également obtenir 10% de réduction sur votre première commande! Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Recharges disponibles sur le site.

Nettoyant pour les mains Tisserand Rose et Géranium 195ml

Fabriqué avec des huiles essentielles pures, le joli nettoyant pour les mains de Tisserand nettoie les mains en profondeur sans les laisser sèches et irritées. Quelques gouttes de savon sans paraben suffisent pour faire mousser et libérer le parfum céleste de rose et de géranium.

Diptyque Nettoyant pour les mains adoucissant

Envie de savourer une friandise gourmande? Il n’obtient pas beaucoup plus de bouji que le luxueux lavage des mains de Diptyque. Rempli d’ingrédients conçus pour adoucir et revitaliser la peau, le savon liquide contient de la vraie lavande provençale ainsi que des notes de romarin, d’ambre et un doux parfum d’ylang ylang. Vos mains auront l’impression d’être en mini-pause spa à chaque utilisation.

Mieux encore, vous pouvez remplir le distributeur en verre magnifiquement gaufré avec une recharge de lavage pour les mains réconfortante assortie, 350 ml.

REN Skincare Nettoyant pour les mains énergisant aux varech de l’Atlantique et au magnésium

Exploitant le pouvoir et les propriétés nettoyantes de la mer, la gamme végétalienne de varech de l’Atlantique de REN utilise des extraits de microalgues pour protéger l’épiderme du stress et réduire la libération de cortisol, ce qui laisse la peau plus fraîche. Emballez également la lotion pour les mains et dites adieu à la peau sèche.

Acqua di Parma Colonia Nettoyant pour les mains, 300 ml

Si les vacances ne sont pas prévues cette année, vous pouvez toujours vous sentir transporté vers les panoramas parfumés de Colonia avec ce savon de luxe de la marque italienne Acqua di Parma. La formule riche est enrichie d’ingrédients profondément nourrissants: pensez au panthénol revitalisant et à l’extrait protecteur d’aloès.

Il est parfumé avec le parfum classique Colonia d’Acqua, mais ce n’est pas écrasant. Tout ce qui restera, ce sont des mains magnifiquement nettoyées avec un léger parfum.

Sanctuary Spa nettoyant pour les mains 250ml

Comme vous pouvez l’imaginer d’une marque issue d’un spa, ce nettoyant pour les mains est superbement indulgent, couvrant les mains dans une mousse riche avec un léger parfum de mangue. L’aloe vera aide à garder la peau souple et propre.

Nettoyant pour les mains hydratant simple 250 ml

Simple est une marque connue pour prendre soin de la peau avec ses formules douces. La formule riche donne une caresse d’humidité visiblement douce aux mains, ce qui en fait un gagnant pour toute la famille. Les prix sont actuellement bloqués chez Sainsbury’s, ce qui signifie que vous pouvez garder vos gants propres pour moins cher.

Faith in Nature Aloe Vera et Tea Tree

Cette bouteille de 400 ml est parfaite pour les cuisines et les salles de bain des ménages occupés. La formule est faite avec de l’aloe vera biologique actif et de l’arbre à thé, offrant aux mains un lavage en profondeur et antibactérien.

Comme tous les produits de Faith in Nature, il est végétalien et sans cruauté envers les animaux. Bien que nous aimions le parfum frais de cette bouteille, le nettoyant pour les mains Dragon Fruit (également 4,19 £) offre une expérience plus exotique.

Nettoyant hydratant pour les mains et le corps

Doublez-le avec un nettoyant hydratant pour les mains et le corps deux-en-un

Nettoyant pour les mains et le corps ultra riche L’Occitane, 300 ml

Réputé pour ses propriétés hydratantes, le karité est un excellent ingrédient à rechercher dans les soins de la peau. Il y en a des piques dans le savon nettoyant ultra riche de L’Occitane, que vous pouvez utiliser sur votre corps ainsi que sur vos mains.

Comme tous les produits de la marque, il est fabriqué en France et se décline en 300 ml et 500 ml avec un sachet de recharge également disponible pour le rechargement une fois que vous avez terminé votre achat initial.

Malin + Goetz Nettoyant pour les mains et le corps à la bergamote

Empêchez votre peau de se dessécher avec un gel nettoyant comme celui de Malin + Goetz. Il mousse jusqu’à une mousse agréablement riche avec seulement quelques gouttes, lavant la peau propre sans enlever les huiles naturelles. Le parfum de rêve de bergamote est une pure ambiance de vacances (ne serait-ce que pendant les 20 secondes que vous passez à l’évier), ce qui en vaut vraiment la peine. Contient des agents nettoyants à base d’acides aminés et de la glycérine hydratante.

Nettoyant pour les mains et le corps Aveda Cherry Almond

En gardant les poignets, les paumes et les doigts nourris avec un mélange de fleur de cerisier et d’huile d’amande douce, le savon liquide Aveda est parfait pour toute la maison. Cela ne fait pas de mal non plus que le parfum léger ait une odeur divine. Livré dans une bouteille généreuse de 250 ml.

Nettoyant pour le corps et les mains Jo Malone Wood Sage & Sea Salt, 250 ml

Parfum rafraîchissant et propre, le nettoyant pour le corps et les mains Wood Sage & Sea Salt de Jo Malone offre un nettoyage frais de l’océan. Le nettoyant délicatement parfumé laisse également la peau conditionnée et douce, que vous pouvez rehausser en appliquant une crème pour les mains dans le même parfum.

