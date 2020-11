UNE

vni Doshi, auteur de Burnt Sugar, sélectionné pour le Booker Prize 2020

Comme le reste du monde, j’attendais The Lying Life of Adults d’Elena Ferrante (Europa, 20 £). Comme ses autres romans, celui-ci m’a laissé essoufflé à plusieurs reprises. Je dois m’empêcher de lire Ferrante trop vite. Le lieu et le temps dans ses romans me semblent familiers maintenant, mais l’urgence de son écriture me retient à chaque fois, et je trouve que je suis toujours prêt à être ramené à Naples.

Bernardine Evaristo, auteur de Fille, Femme, Autre

(

Révolutionnaire: connaissance sensuelle

/ Hamish Hamilton)

Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for Everyone (Zed Books, 14,99 £) de Minna Salami est un livre révolutionnaire qui constitue une intervention importante dans le féminisme pour le XXIe siècle en s’inspirant de ce que Salami appelle des connaissances et des traditions centrées sur l’Afrique . S’appuyant sur l’art, la culture populaire, la philosophie et ses propres expériences en tant que femme d’origine nigériane, suédoise et finlandaise, Salami repositionne notre compréhension du savoir afin que ses composantes intellectuelles et émotionnelles soient valorisées de la même manière. J’ai adoré la façon dont cela a déplacé ma vision du monde de l’idéologie euro-patriarcale vers des idées plus adaptées à toutes les femmes.

Carlo Rovelli, auteur de Seven Brief Lives on Physics

Cosmological Koans: A Journey to the Heart of Physics par Anthony Aguirre (Penguin, 10,99 £) Je trouve que dans les nouvelles perspectives que la physique ouvre sur notre compréhension de la réalité, il y a quelque chose qui nous touche profondément et personnellement. Personne ne précise pourquoi il en est ainsi ainsi qu’Anthony Aguirre. Dans ce livre, il nous offre un mélange unique de connaissances sur la science moderne, ses réalisations et ses limites et les questions ouvertes qu’elle laisse en suspens, qu’il combine avec une profonde attention à nos préoccupations en tant qu’humains.

Lionel Shriver, auteur de The Motion of the Body Through Space

Lawrence Osborne va de mieux en mieux. Dans The Glass Kingdom, (Hogarth, 16,99 £), il affiche une fois de plus une sensation pour l’Occidental à l’étranger dans une culture extraterrestre, où les malentendus peuvent s’avérer mortels. L’auteur a vécu pendant des années à Bangkok, dont la semence est plus profonde que le quartier rouge superficiellement dégoûtant que la plupart des écrivains étrangers affrontent. De grands personnages, beaucoup de suspense et une fin meurtrière.

Rachel Johnson, auteur de Rake’s Progress: My Political Midlife Crisis

Mon livre de l’année a été publié pour la première fois en 1982 et republié cette année, mais ne pouvait pas être plus sur l’argent. Il s’appelle The Virus (Black Spring Press, 9,99 £) et prédit étrangement le monde sous l’emprise désespérée d’un virus mortel, d’un président ambitieux, d’un épidémiologiste excité, d’une fille morte, de la sœur de la fille morte et d’une tribu de singes verts – et c’est de Stanley Johnson, qui devrait être mieux connu, non pas en tant que père du Premier ministre, mais en tant qu’auteur de thrillers. Il a également écrit The Warming plusieurs décennies avant que le changement climatique ne devienne soudainement à la mode des deux côtés de l’Atlantique.

Ann Patchett, auteur de The Dutch House

Louise Erdrich est mon écrivain préféré, et son dernier, The Night Watchman (Corsair, 20 £), est mon roman préféré de Louise Erdrich, alors comment cela ne pourrait-il pas être un motif de fête? Ce livre contient tant de fils, tant de vies indélébiles – Thomas Wazhashk, le veilleur de nuit dans une bijouterie qui reste éveillé toute la nuit pour lutter contre la fin des terres tribales, et Pixie, qui doit quitter ces terres tribales pour sauver sa soeur. Personne n’est meilleur qu’Erdrich pour créer un monde entier et toutes les personnes qui y vivent, passées, présentes et futures.

Douglas Stuart, auteur de Shuggie Bain, sélectionné pour le Booker Prize 2020

Elaine Feeney’s As You Were (Harvill Secker, 13,99 £) est une révélation sur la honte secrète et la douleur quotidienne que les femmes gardent cachées. Il parvient à être drôle, triste et absolument irrépressible à la fois. Elle éclate de tendresse dans ces merveilleux moments d’intimité sans surveillance entre les trois Irlandaises coincées ensemble dans une salle d’hôpital. C’est un réel plaisir d’entendre le craic bousculant de Galway. C’est un livre qui me restera longtemps.

Diane Cook, auteur de The New Wilderness, présélectionnée pour le Prix du livre 2020

Une Bible pour enfants (WW Norton, 13,99 £) de Lydia Millet commence dans un manoir en ruine où un groupe d’adolescents privilégiés, ennuyés et hargneux passent l’été séquestré avec leurs parents qui ne font pas bien. Tout comme cela commence à ressembler à une aventure d’été entre adolescents, l’histoire prend une tournure dramatique sous la forme d’une tempête cataclysmique. Ce qui suit est brillant – et semble à la fois inévitable et étrangement magique. La façon dont ces adolescents racontent l’histoire, qui transforme cette urgence climatique en une mise en accusation brutalement honnête, drôle et émouvante des générations qui leur ont laissé un monde brisé hériter, est particulièrement rafraîchissante.

Simon Sebag Montefiore, auteur de Young Staline

Black Spartacus: La vie épique de Toussaint Louverture par Sudhir Hazareesingh. Cette biographie passionnante, magistrale, superbe, pleine de nouveaux matériaux, raconte l’extraordinaire vie swashbuckling, sanglante et inspirante de Toussaint, brillant chef de la révolte des esclaves haïtiens contre la France qui a terrifié les propriétaires d’esclaves français, américains, britanniques, a lancé la révolution qui, avec ceux-ci de l’Amérique et de la France, a changé le monde; et a donné naissance à la première république libre des Amériques – mais a été détruite par Napoléon. Ce travail à jour est une lecture essentielle, qui, espérons-le, sera bientôt rejoint par les biographies modernes des titans négligés, les rivaux de Toussaint Dessalines, et Christophe qui a fondé Haïti – et en est devenu l’empereur et le roi.

Maaza Mengiste, auteur de The Shadow King, finaliste pour le Booker Prize 2020

Afterlives d’Abdulrazak Gurnah (Bloomsbury, 16,99 £) se déroule pendant certaines des années les plus brutales du colonialisme allemand en Afrique de l’Est, est un refus magistral de laisser cette histoire passer inaperçue. Entre les mains magistrales de Gurnah, le roman équilibre un regard direct sur les conséquences déshumanisantes de cette violence avec un examen tendre de ces Africains de l’Est qui vivent et aiment dans le monde qu’ils se sont taillé. Couvrant des générations et raconté à travers différentes voix, Gurnah demande ce que nous faisons sortir des débris de sectarisme et d’oppression. Ses personnages: Khalifa, Afiya, Ilyas et Hamza, fournissent chacun leurs propres réponses puissantes. Dans une année où il était souvent difficile de se concentrer, ce livre m’a ravi.

Ian Thomson, auteur de Bonjour Blanc: Un voyage à travers Haïti

(

Superbe: héros révolutionnaire haïtien Toussaint Louverture

/ Allen Lane)

Tout le monde devrait lire la superbe histoire de Sudhir Hazareesingh du héros révolutionnaire haïtien Toussaint Louverture, Black Spartacus. En janvier 1804, il y a deux siècles, l’île haïtienne des Antilles françaises est devenue la première république noire du monde. Les Africains travaillant dans les plantations riches en sucre ont renversé leurs maîtres français et déclaré leur indépendance. Hazareesing, historien d’origine mauricienne, raconte comment Louverture est devenu un emblème de l’abolition espérée de l’esclavage dans toutes les Amériques. À ce jour, Haïti est la seule révolution esclavagiste réussie de l’histoire. Remuer des trucs.

Curtis Sittenfeld, auteur de Rodham

J’ai recommandé Why Fish Don’t Exist: A Story of Loss, Love and the Hidden Order of Life (Simon & Schuster, £ 12.93) de Lulu Miller à plusieurs amis, pour des raisons différentes avec chaque personne car il contient des multitudes. Miller est un animateur de radio publique aux États-Unis, et au début, le livre semble être à 85% une biographie excentrique de l’ichtyologue du 19e siècle et président de l’Université de Stanford David Starr Jordan et à 15% un mémoire de Miller se mêlant à la vingtaine. Mais le récit prend plusieurs rebondissements surprenants, s’ouvrant et se développant de manière compliquée et passionnante.

John Lanchester, auteur de Reality, and Other Stories

J’ai eu Covid-19 en avril, et plusieurs personnes que je suis proche de l’avoir eu aussi. Il n’y a pas beaucoup d’avantages à Covid, mais cela vous fait au moins penser à ce qui est vraiment important pour vous. Le roman d’Andrew O’Hagan Mayflies (Faber, 14,99 £) est le nouveau livre qui a compté le plus pour moi cette année. C’est un roman sur les choses vraiment importantes: le pouvoir transformateur de la musique et des bons moments, l’amitié, l’amour et la perte.

Claire Allfree, critique de livres

Small Pleasures de Clare Chambers (W&N, 14,99 £) Les couleurs douces de l’Angleterre des années 1950 forment l’arrière-plan de ce roman soigneusement écrit, qui pivote sur le cas d’une prétendue naissance vierge vécue dix ans plus tôt par une mère Sidcup après un séjour en allemand sanitorium. Une journaliste célibataire vivant avec sa mère est chargée de découvrir ce qui s’est réellement passé, mais les charmes du roman résident moins dans son sujet sensationnel que dans les tentatives de la journaliste pour échapper aux horizons ternes de son existence quotidienne. Tranquillement parfait.

Marcus Field, critique de livres

Je suis avec Tolstoï dans ma sombre fascination pour les familles malheureuses, donc en tête de ma liste se trouve la révolutionnaire Hidden Valley Road de Robert Kolker (Quercus, 20 £). Les Galvin du Colorado ont eu 12 enfants entre 1945 et 1965, et six de leurs fils ont développé une schizophrénie. Kolker utilise ses prodigieuses compétences journalistiques pour équilibrer son récit sombre et fascinant de l’implosion de la famille contre un changement d’attitude face au traitement de cette maladie dévastatrice. Les débats sur la nature contre l’éducation et la psychothérapie contre les médicaments sont rigoureusement explorés, avec des conclusions qui offrent enfin de l’espoir.