Les inspirations du monde du cinéma lors de la création de grands films peuvent être trouvées dans de nombreux endroits. Grands personnages, événements historiques et, bien sûr, l’univers de la littérature. Si nous entrons dans le domaine des meilleurs livres de science-fiction et de fantasy, ceux-ci ont été berceau de certaines sagas et productions le plus rappelé de tous les temps.

De cette manière, et sous la plume de certains des meilleurs créateurs de science-fiction, on peut retrouver les versions visuelles d’une grande partie des œuvres d’Orwell. Connu pour dessiner des mondes dystopiques, ainsi que pour créer un certain inconfort chez ses lecteurs imaginant les véritables implications de sa prose, Orwell a également pris sa place digne dans les salles de cinéma. 1984, publié en 49, a été confirmé comme l’un de ses chefs-d’œuvre et des années plus tard, il a eu sa place au cinéma et à la télévision.

La rébellion à la ferme, avec une analyse approfondie des systèmes politiques régnants aux mains d’un groupe d’animaux, a été traduite en une version animée et humaine. Il en va de même pour la guerre des mondes de Wells avec une longue liste de versions – certaines plus chanceuses que d’autres. A Brave New World par Huxley et l’inoubliable Farenheit 451 de Bradbury que tout amateur de littérature a pour titre.

Une industrie en pleine croissance

Au fil des années, et avec l’essor de l’un des genres qui se ressemblent le plus au cinéma, la recherche de grands titres a été crescendo. Les androïdes rêvent-ils de moutons électroniques?, De Philip K. Dick, est la base – car la réalité est que l’histoire a fini par migrer vers d’autres voies – de Blade Runner; une œuvre du genre cyberpunk avec de longues files d’adeptes. Je suis une légende de Mathenson, immortalisée par Will Smith au cinéma, raconte une histoire très actuelle de ce qui se passerait s’il y avait un virus dans le monde et qu’un seul humain restait.

Ender’s Game, Me, Robot, A Space Odyssey, Minority Report, Contact … Il y en a tellement que cela fait penser que rien vu sur grand écran n’a encore été lu sur les pages d’un des meilleurs livres de science-fiction .

Et même ainsi, il reste beaucoup à faire et en 2021 – et dans les années à venir en raison des retards dus à la crise sanitaire des coronavirus – nous aurons de grands titres de science-fiction basés sur des romans. Bien que vous n’ayez pas pu atteindre les précédents, c’est peut-être le bon moment pour rattraper et anticiper leur émission; parce que quoi qu’on en dise, un livre va toujours au-delà d’un film.

Dune (1965)

La saga Dune est longue, très longue. Nous le savons. Mais c’est aussi l’une des pièces maîtresses de l’univers de la science-fiction. Écrit par Frank Hervert, c’est l’une des œuvres les plus vendues du genre Malgré sa longévité, il raconte la vie économique, politique et sociale des êtres humains en 10 000 ans.

Comment pourrait-il en être autrement, Dune a rapidement attiré les yeux des grands producteurs de films. En 1984, et réalisé par David Lynch, la première version de la saga a été réalisée avec quelques succès et autres revers. En 2000, une adaptation télévisuelle a vu le jour, mais ce sera en 2021 lorsque le film aura son nouveau grand rendez-vous.

Réalisé par Villeneuve, le nouveau Dune – qui a été retardé par le coronavirus au 1er octobre 2021 – aura un nouveau rendez-vous avec les cinémas et, à ce jour, il promet d’être déjà l’adaptation la plus fidèle aux lignes d’Hervert son monde compliqué plein de créatures et de concepts abstraits. La plus grande question: à quoi ressembleront les nouveaux vers géants dans cette version, seront-ils comme vous les imaginez après avoir lu le livre?

La Fondation (1951)

Asimov n’échoue jamais, bien que sa version de I, Robot in the cinema laisse à désirer. Dans ce cas, et avec l’aide d’Apple Tv Plus, nous verrons le travail de David Goyer dans une série basée sur le livre clé de l’écrivain de science-fiction qui a créé les trois règles de la robotique qui, encore aujourd’hui, sont toujours d’actualité.

Avec 18 titres composant la saga, dont certains sont les meilleurs livres de science-fiction de l’histoire, la série Apple se concentrera sur les 7 principaux: Foundation (1951), Foundation and Empire (1952), Second Foundation (1953), Los Limites de la Fondation (1982), Fondation et Terre (1986), Prélude à la Fondation (1988) et Vers la Fondation (1993). Ainsi que la trilogie principale qui a jeté les bases des titres suivants: Fondation, Fondation et Empire et Deuxième Fondation.

Votre argument? Comme Dune, la politique et la corruption sont au cœur d’un univers dans lequel les humains ont conquis toute la galaxie. L’effondrement de la société oblige, entre autres, à créer une nouvelle civilisation qui devra être fondée selon de nouvelles règles.

Annihilation, autorité et acceptation

Les titres de Jeff VanderMeer posent un défi à tout lecteur. La thèse des livres est claire: après un événement nucléaire. Après de nombreuses années, une zone sur Terre connue sous le nom de Zone X a pris sa propre vie avec de nouvelles créatures et une nature qu’elle définit comme le mal. Quiconque entre ne revient jamais. La dernière des équipes doit savoir ce qui est arrivé à la précédente, mais en chemin, elles auront de grands défis.

La particularité de VanderMeer est de dessiner, avec des mots, le monde qu’il imagine pour Annihilation. Vous devrez lire une page plus de deux fois pour avoir une idée de l’univers dans lequel évoluent les personnages.

Bien sûr, porter cela au cinéma était une opportunité et un défi. Netflix l’a déjà fait en 2018 avec Alex Garland et Natalie Portman avec le premier opus du livre. Sur la table, la deuxième et la troisième partie de la saga qui, pour l’instant, sont maintenues en attente. Galand, pour le moment, se retire du projet car il refuse d’enregistrer les suites de ses films.

Station onze (2014)

Par Emily St.John Mandel, c’est peut-être le travail le moins connu de la liste, mais celui qui arrivera bientôt sur les plateformes de streaming. Plus précisément de la main de HBO Max, qui a déjà acquis les droits du livre et va bientôt se mettre au travail pour sa production.

Bien sûr, l’intrigue se concentre sur un virus mortel qui met fin à l’humanité telle que nous la connaissons: le chaos est le nouveau protagoniste. Le seul halo d’espoir réside dans un groupe de musiciens et d’artistes itinérants qui viseront à maintenir une certaine humanité dans le monde.

Le stand (1978)

Nous ne pourrions pas terminer cette liste sans un certain Stephen King, qui est sur le point d’atteindre 100 titres convertis au cinéma ou à la télévision.

Dans ce cas, nous parlons de The Stand (Apocalypse en espagnol), un roman qui franchit parfois la ligne de la science-fiction et de l’horreur. Et, encore une fois, un virus sera le protagoniste d’un complot qui tentera de discerner entre le bien et le mal dans une humanité détruite.

Le 17 décembre, la série sous le même titre sera présentée en première aux États-Unis sur CBS; en Espagne, il n’y a pas encore de date.