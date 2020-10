F

Suite aux manifestations de masse à travers le monde en faveur de Black Lives Matter plus tôt cette année, beaucoup d’entre nous se sont tournés vers les livres dans le but de mieux nous renseigner sur le racisme, la culture noire, l’histoire et les préjugés. Pour les parents, ou pour toute personne s’occupant de jeunes enfants, nous avons cherché un moyen d’aborder ces sujets difficiles et complexes avec nos petits.

Heureusement, une gamme croissante de livres pour enfants tente de faire exactement cela – éduquer, inspirer et favoriser des discussions importantes sur la race – d’une manière amusante et engageante.

«Jusqu’en 2020, il y a eu un intérêt accru pour les livres écrits et illustrés par des créateurs noirs», explique Florentyna Martin, acheteuse de livres pour enfants pour Waterstones. Elle note que des titres tels que Amazing Grace de Mary Hoffman et la série à succès Little People, Big Dreams ont également connu une augmentation significative des ventes par rapport aux années précédentes.

Pour Anna Harding, directrice de l’école primaire St Mary Magdalene, qui ce trimestre a bénéficié d’un lot de livres sur la lutte contre le racisme de la marque de beauté éthique Upcircle, explique que cela a été une étape importante dans la création d’une bibliothèque plus large qui reflète la diversité de leur communauté scolaire. «Nos enfants ont adoré ces livres parce qu’ils peuvent s’identifier aux personnages tels qu’ils les représentent et représentent leur vie.»

Elaine Bennet, enseignante d’accueil à l’école primaire et maternelle Friars raconte une histoire touchante: «Pour une petite fille en particulier, le livre ‘My Hair’ l’a vraiment aidée à s’installer et à se sentir rassurée après une matinée difficile en laissant sa maman, comme elle l’était. capable de voir un personnage principal avec des tresses comme elle et sa maman.

Avec le Mois de l’histoire des Noirs, une célébration annuelle des contributions, de l’histoire et de la culture des Noirs, bien engagé, nous avons sélectionné quelques-uns de nos livres préférés pour éduquer et inspirer à la fois la prochaine génération et les adultes qui les élèvent.

Sulwe par Lupita Nyong’o

Lauréate d’un Oscar, Lupita Nyong’o a écrit ce magnifique livre d’images et cette histoire sur Sulwe, dont la peau est plus foncée que tout le monde dans sa famille et à son école. Un voyage dans le ciel nocturne l’aide à explorer sa propre beauté et transforme la façon dont elle se voit. Conçu avec compassion, le livre aborde un sujet sensible avec honnêteté et chaleur.

Little People, Big Dreams par divers auteurs

Série magnifiquement illustrée et captivante, les livres Little People, Big Dreams agissent chacun comme une mini auto-biographie d’une personnalité publique emblématique, issue des mondes de l’art, de la science, de la politique et du sport. La prémisse étant que tous ces modèles «ont commencé leur vie comme un petit enfant avec un rêve». Vous avez le choix entre 50 titres, les histoires d’Aretha Franklin et Pele étant deux de nos préférées, mais vous pouvez également choisir parmi des acteurs du changement tels que Rosa Parks et Martin Luther King Jr.Bien que destinés aux enfants âgés de 4 à 7 ans -vieux, ils sont susceptibles d’être appréciés autant par les adultes que par les petits.

Jeune, doué et noir par Jamia Wilson

Ce livre invite les lecteurs à rencontrer 52 héros noirs d’hier et d’aujourd’hui, de Kofi Annan à Beyoncé. Écrit par l’activiste féministe Jamia Wilson et magnifiquement illustré par Andrea Pippins, le livre est une collection dynamique et complète de certains des plus grands noms de l’histoire des Noirs. Convient aux enfants de 7 à 10 ans, c’est celui qui sortira encore et encore de la bibliothèque.

Ce livre est anti-raciste par Tiffany Jewell

Le best-seller du New York Times, This Book Is Anti-Racist, est recommandé par Oprah’s Book Club. Destiné aux 11-15 ans, il aborde non seulement les origines du racisme, mais fournit des conseils sur la façon de créer un changement, y compris des conseils sur ce qu’il faut dire et faire face à une micro-agression ou une insulte raciale. Décomposé en vingt sections, chacune se concentrant sur un thème différent lié aux préjugés et à la race, c’est une boîte à outils à la fois pratique et éducative pour les adolescents.

Petits leaders par Vashti Harrison

De l’auteur et illustrateur à succès Vashti Harrison, ces deux livres époustouflants (Bold Women in Black History et Exceptional Men in Black History) regorgent d’histoires fascinantes, de faits intéressants et de belles illustrations. Une multitude d’hommes et de femmes noirs inspirants, tels que Louis Armstrong, Thurgood Marshall, Josephine Baker et Harriet Tubman, sont inclus dans ces volumes emballés. Annoncés comme pour les enfants de 5 à 7 ans, ces livres s’adressent vraiment à une tranche d’âge plus large que cela et sont parfaits pour éduquer les jeunes, les adolescents et les adultes.

Venir en Angleterre par Floella Benjamin

Cette nouvelle version de livre d’images de Coming To England raconte l’histoire vraie du voyage de la baronne Floella Benjamin de Trinidad à Londres, dans le cadre de la génération Windrush. Le livre est un mélange d’illustrations colorées et d’un récit profondément personnel d’une Floella de 10 ans s’adaptant à sa nouvelle maison dans une Grande-Bretagne pas si amicale. C’est un livre charmant qui évolue habilement à travers une myriade d’émotions, abordant des sujets importants mais conçu pour que même les plus jeunes lecteurs puissent comprendre et apprécier l’histoire.

Noir et britannique par David Olusgo

De l’historien et diffuseur primé David Olusgo, vient cette version révisée et réécrite pour enfants de son livre à succès, Black and British: A Forgotten History. Il a reçu beaucoup d’éloges, tandis que Waterstones a déclaré avoir constaté un engagement particulièrement positif autour de lui et du thème de l’histoire des Noirs dans le programme. Pour les lecteurs âgés de 12 ans et plus, le livre pose des questions qui suscitent la réflexion et y répond dans un style intelligent et approfondi qui apprendra aux adultes autant qu’aux enfants. Nous pouvons voir pourquoi cela a été appelé une lecture incontournable. Son éditeur, Macmillan Children’s Books, s’est également engagé à donner 50 pence de chaque exemplaire vendu à The Black Curriculum.

Le flamant noir de Dean Atta

Gagnant du Stonewall Book Award et aimé par Malorie Blackman, The Black Flamingo est très applaudi. C’est l’idée du célèbre poète Dean Atta, qui a déjà été nommé l’une des personnes LGBT les plus influentes du Royaume-Uni, et raconte l’histoire de Michael, un adolescent gay métis qui trouve ses ailes à l’université en tant qu’artiste de drag. Il a été félicité pour avoir aidé à faire tomber les barrières et est un récit magnifiquement formé de trouver et de déclarer fièrement votre identité.

Mon corps, ton corps – Skin par John Wood

Pour les plus jeunes rat de bibliothèque, la série My Body, Your Body offre des moyens simples, dynamiques et amusants d’engager des conversations sur la diversité. Chaque livre d’images se concentre sur un attribut physique, comme la peau ou les cheveux, et le célèbre sous toutes ses formes. Une grande série d’introduction pour montrer et sensibiliser à la diversité de l’humanité.

Pride In – Change par Emilie Dufresne

Pride In est une série de livres qui vise à célébrer les personnes emblématiques de la communauté LGBTQIA +, avec des titres dédiés à ceux des domaines du sport, de l’art, de la science, de la technologie, de la politique et de l’activisme. Ce livre, Change, se concentre sur dix personnes de la communauté LGBTQIA + qui se sont battues pour la réforme, et présente des personnalités publiques noires notables telles que Marshap Johnson et Bayard Rustin. Il contient également un glossaire détaillé qui est utile pour les enfants et répond succinctement à des questions telles que «qu’est-ce que LGBTQIA +?

Mes cheveux par Hannah Lee

Une joie à lire, ce livre pour les 3-4 ans, est écrit en rimes et accompagné de douces illustrations. Son objectif d’être une célébration des cheveux noirs et de la communauté est bien atteint grâce à l’aventure amusante de notre protagoniste qui débat du style de cheveux à choisir pour son prochain anniversaire. Il s’agit du premier livre de l’auteur duo Hannah Lee et de l’illustrateur Allen Fatimaharan, que les éditeurs ont décroché dans un prix pour les écrivains et illustrateurs BAME inconnus.

Le jour où vous commencez par Jacqueline Woodson

«Il y aura des moments où vous entrerez dans une pièce et personne ne sera comme vous», commence l’histoire d’Angelina alors qu’elle navigue son premier jour dans une nouvelle école. C’est une ligne d’ouverture puissante et indicative d’un livre de l’auteure primée Jacqueline Woodson, qui aborde habilement les pensées et les sentiments d’une petite fille qui se sent mal à sa place, et comment elle va courageusement se faire des amis, mais sans perdre son identité. .

Amener la course par Uju Asika

Techniquement, ce n’est pas un livre pour les enfants, mais pour quiconque élève des enfants et cherche des conseils sur la façon d’aborder les conversations sur la race, alors ce titre nouvellement publié est un titre sur lequel mettre la main. Que faites-vous si votre enfant dit quelque chose de raciste? Ou est-elle victime d’intimidation raciale? L’auteur Uju Asika n’hésite pas à aborder ces questions les plus difficiles, insufflant au livre ses propres expériences personnelles, des histoires choquantes et des opinions d’experts, d’influenceurs et de collègues parents. C’est une lecture cruciale et qui contient de nombreux conseils sur la façon de lutter contre les préjugés raciaux.