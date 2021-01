UNE

près une année particulièrement difficile, la prise de poids malsaine n’a jamais été aussi un problème. Plutôt que de nous dire de simplement réduire les calories ou d’exclure certains groupes alimentaires, le meilleur des nouveaux livres de régime aborde les problèmes de style de vie tels que l’anxiété et le surmenage, comment économiser de l’argent en cuisinant par lots, manger plus consciemment, ainsi que cultiver un bon intestin. les bactéries.

Le burnout est une salope! par Rosie Millen (Mitchell Beazley, 20 £)

Qui: En 2014, Millen, AKA Miss Nutritionist, a développé la fatigue surrénalienne et se spécialise maintenant dans l’aide aux autres pour se remettre de l’épuisement professionnel grâce à l’alimentation et au mode de vie.

(

Rosie Millen

/ Mitchell Beazley)

La promesse: Vous pouvez aussi, mais vous allez devoir changer non seulement ce que vous mangez. Êtes-vous heureux, dormez-vous, avez-vous FOMO? Assistez-vous à trop de longues réunions, avez-vous du mal à dire non ou à déléguer? Ce plan de 6 semaines peut tout changer.

Recettes: Un peu digne, des smoothies protéinés et des boules de matcha aux sautés de crevettes et de noix de cajou, mais l’accent est mis sur l’alimentation pour vaincre l’épuisement plutôt que sur la perte de poids.

Style personnel: Déplacez-vous, délicieusement Ella, vous avez de la concurrence.

Soyez le plus en forme: votre guide ultime de 12 semaines pour s’entraîner intelligemment, manger intelligemment et apprendre à écouter votre corps par Tyrone Brennand (Quadrille, 15 £):

Qui: L’entraîneur de fitness des stars – David Gandy, Tim Peake, Nathalie Emmanuel parmi eux – a eu un début de vie difficile, mais aidé par le Prince’s Trust, a créé sa propre entreprise de régime de fitness en 2014 et a depuis travaillé pour Reebok et Grenade. Ceci est son premier livre.

(

Tyrone Brennand

/ Quadrille)

La promesse: Un guide de 12 semaines pour “ s’entraîner intelligemment, manger intelligemment et apprendre à écouter son corps ” comprend des aliments propres, un combo spécial yoga et HIIT de Ty, et de nombreuses discussions de motivation.

Recettes: Un régime de repas simples et de collations riches en protéines, sans ingrédients sophistiqués, tels que le merlu cuit à la vapeur avec lentilles vertes Dhal et chou frisé, risotto d’orge perlé avec citrouille rôtie et chips de pomme cuites au four et épicées.

Style personnel: Une itération de Joe Wicks avec des cheveux plus courts et des tatouages.

Le roi de la préparation des repas: gagnez du temps, perdez du poids, mangez les repas que vous aimez par John Clark (Michael Joseph, 20 £)

Qui: Clark avait déjà perdu plus de 9e quand il a rencontré son partenaire Deniz, qui était en surpoids et peu sûr de lui, mais a essayé son régime pour elle-même. Sur un an, elle a chuté de plus de 6e et ils ont créé un compte insta qui compte maintenant 240 000 abonnés.

(

John Clark

/ Michael Joseph)

La promesse: Préparez une semaine de repas à faible coût de 400 calories par semaine à l’avance, mettez-les dans une boîte et congelez ou stockez. Bingo!

Recettes: À part les gras trans, rien n’est interdit, des beignets aux protéines double chocolat et des scones au fromage aux nouilles de bœuf à la coréenne.

Style personnel: Vous pouvez les imaginer sur Strictly.

Two Chubbycubs Fast and Filling Food: 100 délicieuses recettes minceur par James Anderson et Paul Anderson (Cerf-volant jaune, 20 £)

Qui: C’est le deuxième livre du couple gay marié qui avoue avoir yoyo depuis des années. “ Paul est le plus court et le plus compact de notre relation – il est comme un radiateur portable pour mon immense feu de brousse. ” dit James.

(

James et Paul Anderson

/ Cerf-volant jaune)

La promesse: Les recettes de 500 calories ou moins peuvent être cuites en lots ou congelées, mais c’est vraiment la plaisanterie pleine d’esprit et de jeux de mots qui distingue ce livre.

Recettes: Varie de la bouillie aux bleuets aux croustilles au fromage avec sauce ranch maison à la tarte aux bergers pleine récolte.

Style personnel: Un peu comme les Velus Bikers, mais plus chauve.

Le régime Pegan par Mark Hyman (Cerf-volant jaune, 14,99 £)

Qui: Responsable de la stratégie et de l’innovation au Cleveland Center for Functional Medicine, Hyman pense que le sucre et les glucides raffinés sont les plus grands épouvantails.

(Cerf-volant jaune)

La promesse: Cela a commencé comme une blague entre amis, mais il s’avère que les aliments riches en protéines comme les haricots et les céréales (végétaliens) ou d’origine animale et végétale (paléo) sont les meilleurs. Combiner les deux – donc pegan – est le rêve.

Recettes: Aucun. Il s’agit de créer de bonnes habitudes, de limiter l’alcool, les glucides raffinés et le sucre, de manger pendant des périodes limitées dans le temps, de faire 50% de ce que nous mangeons de légumes verts, de jeûner par intermittence, de construire un microbiome intestinal plus sain.

Style personnel: Aime porter une blouse blanche à la télé.

Se sentir bien, perdre du poids par Dr Ranjan Chatterjee (Penguin Life, 16,99 £)

Qui: Le sosie de Rishi est un médecin généraliste en exercice depuis deux décennies, a écrit plusieurs livres de régime et propose le podcast extrêmement populaire Feel Better, Live More.

(

Dr Ranjan Chatterjee

/ Vie de pingouin)

La promesse: Les régimes à la mode et les entraînements intenses ne fonctionnent pas et une taille unique ne convient certainement pas à tous. Mais si vous pouvez construire une «boîte à outils» de techniques, vous pouvez et serez en charge de votre propre programme de perte de poids et d’entretien.

Recettes: L’accent ici est holistique et couvre la pleine conscience, les techniques de respiration, les listes de gratitude, le déstressage, la tenue d’un journal du sommeil et plus encore, accompagnés d’images de style de vie magnifiquement ambitieuses.

Style personnel: Pieds nus, jean délavé et t-shirt gris doux.

Le plan d’alimentation en usine par Cascade TJ (Penguin Life, 14,99 £)

Qui: Nutritionniste sportive, influenceuse sociale et fondatrice de Meat Free Fitness, Waterfall est devenue végétarienne pour la première fois en 2014 et végétalienne un an plus tard. Il travaille maintenant avec des athlètes d’élite, des joueurs de rugby aux coureurs, pour les aider à atteindre des performances optimales.

(Vie de pingouin)

La promesse: Un argument basé sur la science pour affirmer qu’un régime végétalien, s’il est correctement respecté, peut vous rendre plus en forme, améliorer vos performances sportives, vous aider à perdre du poids et est en meilleure santé que les alternatives.

Recettes: Un livre scientifique avant tout, mais les 30 recettes non illustrées incluent le brouillage au tofu, le taboulé aux lentilles et les burritos à la courge et aux haricots noirs.

Style personnel: Cool hipster marié de Balham et un jogger fréquent sur Clapham Common

The Fitness Chef: Encore savoureux: 100 versions à faible teneur en calories de vos plats préférés par Graeme Tomlinson (Ebury, 16,99 £)

Qui: Le Fitness Chef, AKA Graeme Tomlinson est un entraîneur de fitness écossais et un entraîneur personnel avec plus de 800 000 abonnés Instagram, qui adorent ses graphismes simples.

(

Graeme Tomlinson

/ Ebury)

La promesse: Mangez de la malbouffe et perdez toujours du poids. Tomlinson ne croit pas aux solutions rapides, aux régimes accélérés, aux aliments diabolisés ou au concept d’échec. Vraiment, il vous suffit de manger moins de calories que vous n’en brûlez pour perdre du poids.

Recettes: Lasagnes, The Big Fry Up, Mac n ‘Cheese, Pizza, et plus, mais avec moins de beurre, d’huile et d’autres aliments riches en calories répandus partout. Et incluez les fruits et légumes.

Style personnel: Super fittie épuré avec l’air d’un sergent de forage

Mangez mieux pour toujours: 7 façons simples de transformer votre alimentation par Hugh Fearnley-Whittingstall (Bloomsbury, 26 £)

Qui: Mieux connu pour ses livres et ses programmes télévisés River Cottage basés sur sa petite exploitation biologique dans le Dorset, l’écrivain célèbre FW vit maintenant dans le Devon et continue de prêcher le message de durabilité ainsi que d’écrire, de cultiver, de cuisiner et d’organiser des cours.

(

Hugh Fearnley-Whittingstall

/ Bloomsbury)

La promesse: Aller entier, aller varié, aller avec votre instinct, réduire le sucre raffiné, prendre en compte les graisses, penser à votre boisson et manger (et ne pas manger) consciemment sont les sept pierres angulaires pour rester mince pour la vie.

Recettes: Beaucoup de plats non reconstitués comme la salade de racines et de fruits râpés, mais aussi le canard et le chou rouge braisé et un beany Cullen au curry.

Style personnel: Débraillé, adorable et chic éco-bohème a un nouveau look slim.

Bonne nourriture pour la vie: santé, nourriture et bonheur par Henrik Ennart et Niklas Ekstedt (Bloomsbury Absolute, £ 22)

Qui: Ennart est journaliste scientifique à Svenska Dagbladet et écrit sur l’alimentation, le style de vie, l’environnement, la santé et le vieillissement; Ekstedt est un chef suédois qui cuisine tous les ingrédients crus sur un feu ouvert et est apparu en 2020 en tant que juge dans la série Crazy Delicious de Channel 4.

(

Henrik Ennart et Niklas Ekstadt

/ Bloomsbury)

La promesse: Les preuves scientifiques montrent de plus en plus que tout commence et se termine par l’intestin, y compris l’obésité, le diabète, l’intolérance au gluten, les allergies alimentaires, l’asthme et même la dépression. Faites donc du vôtre un «écosystème» sain pour vivre mieux et plus longtemps. Des trucs fascinants et de pointe.

Recettes: La poitrine de poulet rôtie sur os avec salade de citron et grillée, les pâtes al dente à la sauge, le beurre et les noix de pin ou le sandwich Mackeral sont typiques.

Style personnel: Super Scandi!