Nous savons tous ce qu’ils font à partir de la minute où nous voyons la bande-annonce: une star hollywoodienne qui a subi un coup de foudre a sans vergogne fixé un Oscar.

La brillante Amy Adams attend depuis longtemps une reconnaissance de la part de l’Académie, et on dirait qu’elle le sait. Elle est la dernière actrice à se tourner vers la plus ancienne astuce du livre et à subir une transformation échevelée à l’écran. Dans Hillbilly Elegy, diffusé aujourd’hui sur Netflix, elle joue un drogué dans une petite ville de naufrage. Cue: gain de poids, perruque éraflée et teint très délavé.

Malheureusement, ces cheveux crépus ont peut-être été pour rien. Le film a été critiqué par la critique comme un mélodrame exagéré avec OTT agissant. “Il n’y a pas grand chose à faire ici, sauf prendre du recul et se réchauffer les mains sur le feu des mauvaises performances”, a déclaré le Sunday Times.

Adams et Close n’ont pas à craindre. Ils rejoignent les rangs d’une entreprise de poids lourds (sans jeu de mots), dont certains ont tiré pour la lune prothétique et ont atterri parmi les étoiles, tandis que d’autres se sont simplement retrouvés dans une triste flaque de latex inutile. Que vous pensiez que “ laideur ” est une tentative cynique d’engraisser le meuble à trophées ou un cas d’artistes sérieux souffrant pour leur métier, nous nous sommes penchés sur certains des créateurs les plus éhontés de l’histoire d’Hollywood.

Charlize Theron, monstre

La performance monstrueuse de Charlize Theron dans le rôle d’Aileen Wuornos

Charlize Theron n’hésite pas à se transformer pour un rôle. En tant que Megyn Kelly de Fox dans Bombshell, elle avait un visage totalement différent et dans Mad Max, elle est devenue complètement skinhead – mais c’est sa réincarnation de la tête aux pieds en tant que tueur en série Aileen Wuornos qui est entrée dans l’histoire du cinéma (et lui a valu un Oscar) . Elle a pris 30 livres et portait des prothèses dentaires pour la partie, et avait l’air de ne pas se laver les cheveux pendant trois mois. L’année dernière, elle a admis que les bailleurs de fonds du film qui s’attendaient à un “ film lesbien chaud ” ont été perturbés par son choix de changer son apparence physique. JT

Indice d’impudeur: 4 Personne n’a jamais eu autant de plaisir à jouer un meurtrier graisseux

Nicole Kidman, Les heures

Nicole Kidman a remporté son Oscar par un nez

Afin de jouer la romancière Virginia Woolf dans The Hours, la métafictionnelle de Michael Cunningham sur Mme Dalloway, Nicole Kidman arborait un nez prothétique désormais tristement célèbre et a décroché un Oscar de la meilleure actrice pour ses problèmes. Il a peut-être fallu trois heures pour l’appliquer chaque jour (Kidman l’aurait également porté hors caméra, car elle adorait à quel point cela la rendait anonyme), mais c’était un processus simple mais impitoyablement efficace, riant au visage de ces acteurs qui s’entassent. sur les livres ou se raser la tête pour saisir l’or des Oscars. JT

Indice d’impudeur: 6 Preuve audacieuse qu’une femme doit avoir son propre nez prothétique si elle veut remporter un Oscar

Christian Bale, fondamentalement tout

La perte de poids surprenante de Christian Bale dans The Machinist

À quoi ressemble réellement Christian Bale? Il a perdu 60 livres à couper le souffle pour son rôle dans The Machinist et 30 livres pour The Fighter. Après que ce dernier l’ait vu attraper un Oscar, Bale a finalement décidé de s’autoriser un sac de chips et a empilé les kilos pour des rôles dans American Hustle et en tant qu’ancien vice-président Dick Cheney dans Vice. Mais à part les changements de poids dramatiques, essayez de nous dire que l’homme dans Batman Begins est le même homme avec une coupe de cheveux étrange dans The Big Short? Nous refusons de le croire. JT

Indice d’impudeur: 1 Cela semble simplement être le mode de vie de Bale

Leonardo Di Caprio, J Edgar

La transformation de Leo ne s’est pas traduite par un succès critique

La quête de Leo pour un Oscar était un voyage dans lequel le monde entier était investi. Avant d’obtenir l’or pour The Revenant, ses efforts infructueux (cinq noms, victoires zilch) ont engendré des centaines de mèmes. Nous ne pouvons que supposer que l’hystérie a contribué à sa décision de jouer le directeur du FBI J Edgar Hoover dans le biopic du flop 2012 de Clint Eastwood, pour lequel il a passé des heures dans le fauteuil de maquillage. Jouant à Hoover de la jeunesse à la vieillesse, Di Caprio a enfilé des prothèses faciales, un bonnet chauve, de fausses dents et des coussinets en latex. Tous ces efforts, et il a fini par ressembler davantage à une vieille poupée Cabbage Patch. JT

Indice d’impudeur: 8 Ça n’en valait pas la peine, était-ce Leo?

Emily Blunt, la fille du train

Pas un si long trajet dans la chaise de maquillage pour Emily Blunt

Rachel Watson, la “ fille du train ” dans le roman omniprésent de Paula Hawkins, est une alcoolique en surpoids qui repousse des miniatures de vodka sur le chemin de la gare d’Euston chaque matin. Dans l’adaptation hollywoodienne, elle ressemble à Emily Blunt, avec l’ajout semi-arsé de certains peints sur des cernes, des lentilles de contact rougeâtres et des cheveux légèrement ternes. Blunt a dit qu’elle pouvait à peine regarder [herself]”Pendant le tournage – nous avons semblé beaucoup plus horrifiant le matin après quelques vins de semaine. KR

Indice d’impudeur: 3 Nous avons l’air pire complètement sobre

Nicole Kidman, destructrice

Le personnage de Kidman dans Destroyer n’était pas un fan de SPF

Dans sa plus grande transformation à l’écran depuis The Hours, Kidman passerait plus d’heures dans le fauteuil de maquillage pendant le tournage de Destroyer, un thriller néo-noir graveleux qui la voyait jouer un flic dur de Los Angeles qui a passé sa carrière d’infiltration intégrée. dans les gangs criminels, en oubliant de porter un SPF. Le maquilleur Bill Corso a ajouté des poches oculaires prothétiques, des rides en latex et une bosse de nez avant de peindre des marques de dommages causés par le soleil sur le visage intemporel de Kidman. Une perruque triste qui aurait pu être volée dans le garage d’un rocker des années 80 acheva le look. Au-delà du bourdonnement initial de son relooking aux Oscars, le film a eu du mal à atterrir au box-office. KR

Indice d’impudeur: 7 Une transformation stupéfiante qui ne s’est pas traduite par des trophées

Matthew McConaughey, Club des acheteurs de Dallas

Le Dallas Buyers Club a porté la McConaissance à un nouveau niveau

Matthew McConaughey a secoué son image de garçon d’or de la comédie romantique de la manière la plus radicale possible dans le film de 2014 Dallas Buyers Club, perdant 50 livres pour incarner Ron Woodroof, un patient atteint du VIH au stade avancé. La maquilleuse du film, Robin Matthews, avait un budget de seulement 250 $, ce qui rend la transformation encore plus impressionnante: elle et McConaughey ont tous deux remporté des Oscars pour leurs efforts et voilà, la McConaissance a passé à la vitesse supérieure. L’acteur semble avoir acquis une passion Bale-esque pour le changement de forme à l’écran depuis: il s’est rasé la tête et a enfilé 50 livres supplémentaires pour jouer un prospecteur échoué dans le Gold critiqué en 2016, puis transformé de manière convaincante en un scraggly aux cheveux pour The Beach Bum. KR

Indice d’impudeur: 8 Un mouvement classique du “look, je suis un acteur sérieux!” cahier de texte

Mariah Carey, précieuse

Mariah, c’est toi?

Lorsque la planification des affrontements signifiait qu’Helen Mirren n’était pas disponible pour jouer la travailleuse sociale de Harlem, Mme Weiss dans Precious, le réalisateur Lee Daniels s’est tourné vers la prochaine icône disponible, Mariah Carey. La chanteuse est vraiment à peine reconnaissable grâce à une perruque terne et une garde-robe des années 80, avec une poignée de poils faciaux très discutés (Carey a passé toute la tournée de presse à nier qu’elle l’avait cultivée elle-même). «Ce n’était pas seulement dé-glamourisé», a-t-elle déclaré à propos de sa transformation. «Ils ont ajouté une certaine hideur en plus de cela. J’ai bu un jus horrible. KR

Indice d’impudeur: 7 Faire de la diva ultime abandonner son glamour habituel n’est pas une mince affaire

Margot Robbie, moi Tonya

Margot était sur la glace mince pour sa transformation Tonya Harding

Margot Robbie ne ressemble en rien à la patineuse sur glace des années 90, Tonya Harding, et le budget serré pour ce biopic chaotique n’a pas laissé beaucoup de place pour des prothèses coûteuses ou du temps pendant des heures dans le fauteuil de maquillage. Au lieu de cela, la maquilleuse Deborah La Mia Denaver a utilisé le «contouring inversé» pour atténuer les pommettes de Robbie; La colle à cils a aidé à modifier la forme de ses paupières. La coiffeuse du film a fini par asperger sa perruque blonde épuisée dans de la bière pour recréer également une texture permanente croquante. C’est un portrait de Harding peint à très larges traits, mais c’est étrangement convaincant si vous plissez un peu les yeux, et le rôle a finalement valu à Robbie sa première nomination aux Oscars. KR

Indice d’impudeur: 5 Elle est toujours fondamentalement Margot Robbie, juste avec une mauvaise perruque

Margot Robbie, Mary Queen of Scots

Robbie ressemblait plus à Pennywise qu’à une règle puissante

Jeter Robbie dans le rôle de la reine Elizabeth Je n’ai pas semblé être un geste aussi étrange sur papier. Elle aurait sûrement juste enfilé une perruque de gingembre fantaisie, une collerette massive et une poignée de poudre pour le visage, tout comme Cate Blanchett l’a fait? Nous ne savions pas que l’actrice finirait par avoir l’air plus Pennywise le clown que Gloriana dans une perruque de peur rouge vif et des couches de peinture blanche pour le visage, ses cheveux tirés en arrière pour recréer ce front haut Tudor. Robbie donne le rôle de son mieux, mais il est impossible de ne pas se laisser distraire par le fait qu’elle est une sonnerie morte pour ces têtes de cresson que vous auriez pu faire à l’école maternelle. KR

Indice d’impudeur: 8 Un maquillage surprenant qui vous donnera une vraie frayeur royale

Anne Hathaway, Les Misérables

Hathaway comme Fantine avant la sortie des cisailles

Nous savions tous que Hathaway était à la recherche d’un Oscar à la minute où elle a été choisie comme Fantine dans Les Mis, qui meurt sans abri dans les rues de Paris en chantant magnifiquement. Mais elle a vraiment donné le jeu quand elle a mis la main sur le gong et a dit «tu es devenu réalité» dans son minuscule visage d’or. Un crédit où le crédit est dû: elle a perdu 25 livres, s’est fait couper les cheveux à l’écran et a même arrêté de passer du temps avec son mari parce qu’il la rendait heureuse quand «j’avais besoin d’aller plus loin dans cet endroit négatif pour jouer mon personnage.» JT

Indice d’impudeur: 5 Soyons honnêtes, la coupe de cheveux lui avait l’air plutôt bien

Meryl Streep, la dame de fer

Tu bouges si tu veux… Meryl l’a fait

Avant que Gillian Anderson joue Margaret Thatcher dans The Crown portant une perruque qui a besoin de son propre code postal, Meryl Streep a assumé ce rôle incroyablement diviseur. Les maquilleurs ne voulaient pas enterrer le visage brillamment expressif de Streep sous la falsification lorsqu’elle jouait à Thatcher dans ses années de pouvoir, mais elle portait des prothèses dentaires et une très grande perruque (bien sûr). C’était les scènes dépeignant Thatcher dans ses quatre-vingt ans, souffrant de démence, lorsque Streep est devenu méconnaissable, grâce à des prothèses intelligentes. JT

Indice d’impudeur: 8 On sait exactement ce que tu faisais, Meryl

Gary Oldman, heure la plus sombre

Gary Oldman a enfilé un body en mousse pour jouer le gros PM Churchill

Une transformation physique dramatique augmente toujours vos chances aux Oscars, mais enfiler des prothèses pour jouer Winston Churchill dans un drame sérieux de la Seconde Guerre mondiale fait de vous un shoo-in pour cette petite statuette en or. Ce n’était donc pas vraiment surprenant lorsque Gary Oldman a décroché son Oscar du meilleur acteur pour Darkest Hour, après avoir passé 200 heures dans la chaise de coiffure et de maquillage et à se dandiner dans un body en mousse. Pour terminer le processus, qui a fait au tour de John Lithgow alors que Churchill de The Crown avait l’air un peu timide, tout son visage – sauf son front et ses lèvres – était recouvert d’un plâtre en silicone. KR

Indice d’impudeur: 9 Une pièce de théâtre aux Oscars flagrante qui a payé

Jared Leto, Chapitre 27

“Je ne suis pas sûr que ce soit le choix le plus sage”, a déclaré Jared Leto à propos de sa décision de se lancer dans un régime de glace fondue, de sauce soja et d’huile d’olive afin de gagner près de cinq pierres pour son rôle dans le chapitre 27. Le l’expansion rapide, qui l’a aidé à incarner le tueur de John Lennon, Mark David Chapman, est venu avec de vrais problèmes de santé. Il a eu la goutte et, pendant un certain temps, a été en fauteuil roulant. Ce n’était pas sa première transformation physique: en 2000, il a renversé le tour et perdu deux pierres d’un cadre déjà mince pour jouer un héroïnomane dans Requiem for a Dream. Dites ce que vous voulez de la carrière d’acteur de Leto, vous ne pouvez pas remettre en question son engagement. JE

Indice d’impudeur: 10 Pour se donner littéralement une arthrite inflammatoire, il faut que ce soit le cas, non?

