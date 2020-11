UNE

Et nous y sommes. Dans notre huitième mois de la nouvelle normalité et nous sommes passés des vêtements de bureau aux vêtements WFH en passant par les vêtements de détente de luxe.

Nous avons mis en place un arsenal confortable de ceintures élastiquées, de soutiens-gorge sans fil et de pyjamas et nous sommes maintenant prêts à embrasser l’apogée de 2020: lecteur, découvrez la couette.

Equivalent mode d’un chocolat chaud un jour de pluie, la couette est une façon plus raffinée et réfléchie de se envelopper face à un hiver rigoureux. Soutenu par Gigi Hadid, qui a approuvé une doudoune North Face chic au sol et une itération rose vif de Christina Ledang qui broute la cheville, Rosie Huntington-Whiteley et tous les influenceurs dignes de ce nom, le seul moyen de battre les trottoirs en le style cet hiver est d’enfiler une couette. Pensez à Arsène Wenger, mais faites-en la mode.

«Des manteaux chauds? Pour l’hiver? Révolutionnaire », j’entends Miranda Priestley faire des remarques à l’arrière de ma tête, mais écoutez-moi. La plate-forme de mode mondiale Lyst – qui analyse le comportement de 100 millions d’acheteurs pour suivre la demande des consommateurs – a noté que les recherches de «couette» ont augmenté de 34% depuis début novembre, avec les doudounes rembourrées d’Arket, Totême et Jil La ponceuse s’avère la plus populaire.

La Fashion Week de Copenhague était inondée de manteaux de couette

«Les manteaux de style couette ont très bien fonctionné cette saison, d’autant plus que nos modes de vie changent – le style en ville devient plus décontracté et nous passons plus de temps à l’extérieur», a confirmé Liane Wiggins, responsable des achats de vêtements pour femmes chez Matches Fashion. «Les manteaux de couette Jil Sander se sont vendus très rapidement, donc nous allons réapprovisionner en janvier. “

Mais vous n’avez pas besoin de réhypothéquer votre maison pour en acheter une, la rue principale regorge de puffers chics. Le long Down Puffer Coat d’Arket (225 £) a non seulement atteint le point idéal de la durabilité en raison de son rembourrage en duvet recyclé et de son nylon, mais était également l’une des dix pièces les plus vendues en 2019, selon Lyst. Everlane, le favori de Meghan Markle, a un sac de couchage bien nommé (193 £), qui a été fabriqué à partir de 18 bouteilles en plastique recyclé et vient juste au-dessus de la cheville, tandis que le Puffer réversible Longline Padded Puffer (79 £) de Topshop en donne beaucoup pour votre argent (il s’est vendu en une semaine sur ASOS.)

J + relancé avec trois puffers chics

Pour ceux qui ne sont pas en bas – pardonnez le jeu de mots – avec une couette toute la journée, regardez la gamme légèrement plus épurée de manteaux matelassés. Moins de couette, plus de couverture de pique-nique rembourrée. Le manteau matelassé Annecy de Totême (500 £) a eu du mal à rester en stock depuis qu’un flux d’influenceurs l’ont défendu, et l’offre de nylon recyclé matelassé de Ganni (325 £) de sa collection automne / hiver 2020 a connu une trajectoire similaire grâce aux approbations de Camille Charriere et al (& Other Stories a une grande dupe pour une fraction du prix.)

La beauté de l’itération digne de la couette cet hiver réside dans sa capacité à masquer toutes sortes d’ensembles élastiques que vous avez peut-être jetés en dessous. Comme Mary-Kate Olsen l’a si éloquemment dit: «J’adore avoir des vestes incroyables, parce que vous pouvez porter votre pyjama en dessous et que tout le monde se dit:« Oh, veste fabuleuse », et je me dis:« Tu devrais voir ce qu’il y a en dessous! «Alors, qu’attendez-vous?

