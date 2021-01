W

Bien que beaucoup attendent toujours avec impatience le début de 2020, nous avons à peine remarqué que l’automne était arrivé.

À peu près à la seconde où l’horloge a sonné le 1er septembre, l’air est devenu vif et nous avons mis mentalement au lit tout espoir de voir notre garde-robe d’été profiter pleinement du soleil. Mais dans l’esprit de regarder vers les aspects positifs, le tournant de la saison signifie que nous sommes en mesure de retirer nos tricots douillets, de doubler les couches et, surtout, d’investir dans un nouveau manteau d’hiver.

Alors que le monde s’est arrêté, l’offre de vêtements d’extérieur chics de la mode ne l’a pas été – et le grand public et le haut de gamme livrent sur tous les fronts cette année. Que vous soyez à la recherche d’un trench à enfiler (nous convoitons l’option rose bubblegum d’Arket pour des pastels d’hiver) ou d’un imperméable qui marque sur le front de la mode (l’imperméable surdimensionné azur de Calvin Klein le fait sérieusement pour nous) , puis il y a quelque chose pour vous aider à surmonter la période de transition.

Poursuivez votre lecture pour découvrir notre guide des manteaux d’hiver les plus chauds et les plus en vogue de l’année.

Vérifier les manteaux

Manteau à boutonnage simple ceinturé

Les chèques étaient l’une des tendances les plus marquantes de l’automne / hiver 2020 – vues sur les pistes de Miu Miu à Dries Van Noten et Victoria Beckham – il n’est donc pas étonnant que nous voyions beaucoup d’imprimés classiques dans le circuit des manteaux d’hiver de cette année. Soulage les porteurs de carreaux provisoires dans is & Other Stories avec son manteau à carreaux en laine mélangée tissée. Simple mais sophistiqué, le manteau est livré avec une ceinture et des poches surdimensionnées. Appelez simplement cela le contrôle de passerelle parfait.

Manteau en gabardine de laine à carreaux Prada

Ce manteau d’hiver crème à carreaux rouge et bleu signé Prada s’inspire des années 1940. Parfaitement taillé, ce manteau sera la star de votre tenue, donc pas besoin de trop vous soucier du reste quand il est allumé. Nous vous suggérons de l’associer à un chemisier blanc à col montant, un jean en denim brut et des bottes noires vernies pour un look qui garde ce manteau de rêve au centre de l’attention.

Trench-coat en gabardine de coton et laine mélangée JW Anderson

Sans avoir l’air dramatique, avez-vous déjà vu un manteau d’hiver plus parfait? JW Anderson l’a cloué avec ce trench qui présente juste un soupçon de l’imprimé héritage. Nous adorons le contraste de la riche gabardine de coton bleu marine avec la laine à carreaux rouge douillette aux revers et aux poignets que nous voulons caresser à travers l’écran. Soyez le nôtre.

Veste en laine formelle à motifs avec franges

Ressemblant à une pièce unique en son genre récurée sur un marché vintage, la veste à carreaux en laine The Kooples est parfaite pour les amateurs de manteaux d’hiver rétro. La silhouette droite et les micro-carreaux donnent à ce manteau un charme des années 60, tandis que la star du défilé – les franges en tissu assorties – offre un petit plus. Nous l’associerions à une robe midi en dentelle flottante et des bottes résistantes.

Manteau en sergé de coton biologique à carreaux et ceinture nacre

Ce manteau en sergé de coton à carreaux signé Mother of Pearl met en valeur les sensibilités punk auxquelles le check est si étroitement associé. En le regardant de l’avant, ce gros carreaux noir et crème est livré avec une grande ceinture à boucle et les boutons en fausse perle emblématiques de la marque, mais en se retournant, les spectateurs obtiennent un flash de bloc rouge choquant. Portez ceci et tout le monde parlera de votre manteau d’hiver.

Manteau à carreaux Lond

Pour un chèque à tout faire judicieux que vous pouvez porter au bureau (le moment venu) et au-delà, regardez le manteau d’hiver long de Weekday. Le manteau à carreaux Lond du grand favori de la rue présente des revers ajustés et des poches latérales discrètes pour une interprétation sans volants de la tendance. Ajoutez-le à votre garde-robe et vous pourrez le retirer année après année.

Trenchs

Trench-coat en lin mélangé

Besotted n’est pas le mot pour décrire nos sentiments envers le trench rose bubblegum à double boutonnage d’Arket. Mis à part le rose pastel qui rehausse l’humeur, on adore les boutons noirs contrastés, les grands revers, la ceinture et l’effet ciré de luxe qui donne au manteau un éclat cher. C’est un gagnant de manteau d’hiver sur tous les fronts. Donne-moi.

Trench classique à ceinture

Le trench vert kaki signé Mango est un joli clin d’œil à la tendance utilitaire durable. Sa silhouette structurée à double boutonnage et son double boutonnage donneront à tout porteur l’impression de vouloir dire des affaires, tandis que le tout est adouci avec un boutonnage en écaille de tortue. À porter avec un jean légèrement délavé et un t-shirt blanc pour une tenue de transition parfaite.

Trench-coat avec poignets élastiques

Si vous achetez votre premier trench, vous ne pouvez pas aller plus classique que beige. Faisant un clin d’œil aux premières itérations du manteau, les tranchées beiges sont un moyen rapide de chicifier votre tenue. Nous adorons le trench surdimensionné simple mais percutant de Zara avec un col à revers, des poignets élastiques et une ceinture assortie. Jetez-le simplement en sortant de la porte pour donner l’impression que votre tenue est encore plus «finie».

Trench ciré

Le trench-coat ciré gris bronze signé Uterque est une option magnifiquement simple pour ceux qui n’aiment pas en faire trop sur les détails. Ce manteau d’hiver est super luxe (grâce au tissu sergé ciré) mais sobre (bonjour, poches latérales sans couture). Assurez-vous simplement de montrer aux gens la doublure intérieure crème soyeuse lorsque vous l’enlevez pour la suspendre au-dessus de votre chaise.

Trench-coat Izzey

Un autre manteau d’hiver on-the-money vient de Whistles. Nous adorons simplement la ceinture avec anneau sur ce trench que vous pouvez utiliser pour serrer la taille pour un look moulant. Le kaki plus léger serait fantastique avec une robe midi flottante et vos meilleures bottes hautes pour un déjeuner d’automne.

Trench surdimensionné en coton biologique

Ce trench-coat marron clair de Cos propose une interprétation sophistiquée du classique transitionnel. La coupe oversize garde ce manteau d’hiver au frais, tandis que la taille ceinturée et le col caban boutonné jouent sur l’esthétique minimaliste de la marque. Tellement Chic.

Imperméables

Imperméable surdimensionné en coquille enduite Calvin Klein

Les achats d’imperméables ne sont pas forcément ennuyeux et le surdimensionné azur waterproof de Calvin Klein en est la preuve. Nous adorons la déclaration audacieuse de celui-ci et non seulement il est beau, mais il est également techniquement performant, avec un extérieur enduit, des zips à double sens et un col à cordon de serrage. Nous avons besoin de ce manteau d’hiver dans notre garde-robe.

Manteau de chasse caoutchouté imperméable original pour femmes

Les imperméables sont essentiels pour vous accompagner à travers cette inévitable période de bruine entre l’automne et l’hiver, donc aucune liste des meilleurs manteaux d’hiver n’est complète sans votre manteau de pêcheur classique. Le manteau en caoutchouc de Hunter vous gardera au sec lorsque les cieux s’ouvriront tandis que le jaune vif ajoutera une certaine joie bien nécessaire malgré la situation météorologique.

Veste de pluie pour femmes

La marque danoise de vêtements d’extérieur Rains se fait un nom pour ses formes féminines classiques et ses finitions mates emblématiques. C’est chic, pratique et abordable, les imperméables du même nom sont devenus un incontournable de la garde-robe des ensembles de mode pour une bonne raison. Pour vos premières pluies, nous vous proposons la veste de pluie unisexe classique de la marque. Ce manteau d’hiver est disponible dans une gamme de couleurs (dans les finitions mates et brillantes), mais nous aimons le plus l’option blanc cassé.

Puffers

Manteau bouffant Heavy Tech

Nous connaissons un futur succès de la mode hivernale quand nous le voyons et la longue doudoune kaki de Ganni a les caractéristiques d’un favori de la mode. Sa coupe oversize et son col cheminée vous garderont au chaud au cœur de l’hiver. Le manteau a des fermetures à glissière hautes de chaque côté vous permettant de contrôler votre température tout en ajoutant une caractéristique de conception indéniablement cool (super pratique si vous voulez montrer ce que vous bascule en dessous).

Doudoune en popeline de coton givré

La doudoune en duvet de Bottega se déclenche sur tous les fronts pour un manteau d’hiver aussi chaud qu’élégant. Standard de la marque penchant pour les proportions volumineuses, ce numéro surdimensionné aurait l’air aussi bien jeté sur des mailles épaisses que sur une robe de soirée, tandis que le jaune moutarde améliorant l’humeur ajoutera un rebond à votre démarche. Amour Amour Amour.

Manteau matelassé à ceinture

Pour l’isolation de pointe, nous savons tous que ce n’est pas beaucoup mieux que le matelassage, ce qui signifie que le manteau d’hiver long de & Other Stories sera à peu près aussi chaud que possible. Aussi pratique que cela soit, la ceinture portefeuille à la taille garde celle-ci super chic. À associer simplement avec un jean droit et vos meilleures bottes d’hiver.

Parka en duvet ultra léger Cocoon pour femme

Vous pouvez toujours compter sur Uniqlo pour une pompe à eau qui fait l’affaire. Nous adorons la parka Ultra Light Down Cocoon de la marque qui deviendra rapidement notre manteau d’hiver de jour. Alors que le style se décline dans une gamme de six couleurs neutres, le rose pêche est notre préféré incontestable.

Prada Doudoune courte convertible en velours matelassé à appliqué

L’offre de manteaux matelassés automne / hiver 2020 ne vient pas beaucoup mieux que le numéro court en velours noir de Prada. La coupe carrée, le col cheminée et l’ourlet avec cordon de serrage en font l’un des manteaux d’hiver les plus cool de notre collection. Pour des conseils de style, associez-le simplement à un jean coupe garçon et à une paire de bottes géniales. Vous pouvez même retirer les manches et transformer le manteau en gilet, porté sur un haut à manches longues ou en tricot.

Doudoune matelassée réversible blanche

Cette doudoune blanche rembourrée signée Topshop est une version économique du manteau en velours de Prada. Avec une silhouette similaire et le même potentiel de tenue deux-en-un (il est réversible offrant une option beige lorsqu’il est retourné à l’envers), nous prévoyons que ce manteau d’hiver sera un grand gagnant cette saison.

Fausse fourrure

Manteau en fausse fourrure

Si vous voulez un manteau d’hiver que vous utiliserez année après année, optez pour l’option en fausse fourrure noire soyeuse de Mango. Son col haut, sa coupe ample et sa longueur qui tombe parfaitement au-dessus des genoux (ce qui signifie que vos fesses seront également gardées au chaud) le rend confortable tout en restant indéniablement habillé. Il est également disponible dans un riche bordeaux pour ceux qui cherchent à ajouter une touche de couleur.

Veste Heath

Caractéristique de la marque, la veste en fausse fourrure vert forêt de Shrimps apporte une touche parfaitement fantaisiste à toute tenue avec laquelle vous l’associez. Ce n’est certainement pas votre manteau d’hiver ordinaire, il est couvert de silhouettes et d’imprimés qui seraient inspirés des représentations de Jane Austen sur l’Angleterre du 18e siècle. Cette option sera certainement un sujet de conversation pendant la saison froide. Nous sommes obsédés.

Stand Studio Manteau en faux-shearling et cuir verni Aubrey

Enfilez le manteau d’hiver verni de Stand Studio pour ajouter une touche à toute tenue de jour simple. Il comporte du faux cuir verni brillant, une bordure en fausse fourrure blanche et – si vous regardez de près – vous remarquerez qu’il y a une doublure en faux shearling bleu profond supplémentaire pour vous garder encore plus confortable.

Veste Aylin

Chaque garde-robe devrait posséder un manteau d’ours en peluche et nous recherchons cette année l’option polaire en faux peau de mouton crème de Samsøe & Samsøe. Doté d’un col douillet et de boutons chics en écaille de tortue, nous imaginons ce manteau d’hiver qui se prête parfaitement aux promenades automnales à la campagne. Associez-le simplement à un jean foncé, de grosses bottes noires et des accessoires marron ou rouge pour temps froid pour ajouter un peu d’intérêt à votre tenue.

Manteau en fausse fourrure en velours rouge foncé

En ce qui concerne les options de la rue principale, nous convoitons sérieusement le manteau d’hiver rouge foncé de Topshop. Le col caban et la fausse fourrure à l’allure luxueuse signifient qu’il a le potentiel pour égayer même les tenues les plus fades cet automne. Il suffit de le jeter par-dessus un jean et un t-shirt et vous êtes prêt à partir pour des boissons de pub suffisamment glamour (socialement éloignées). Ce sont les petites choses, après tout …

Manteau cocon en fausse fourrure

Traversez la morosité et la morosité en vous enveloppant dans un manteau d’hiver en fausse fourrure Whistles qui se décline dans la teinte lilas la plus réjouissante – l’une des principales tendances de couleur de l’automne / hiver 2020. Sa coupe surdimensionnée le rend idéal pour la superposition aussi peut l’associer à une robe en automne avant d’empiler les tricots en dessous lorsque le mercure tombe.