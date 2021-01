E

très vrai sneakerhead le sait, il n’y a rien de tel qu’une paire de baskets fraîche et nette. Blanc ou non, les premières usures sont cruciales où vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter les flaques d’eau, les boissons renversées ou tout ce qui pourrait les érafler.

Mais peu importe à quel point vous faites attention, ce sont des chaussures à la fin de la journée et entrent donc en contact avec une multitude de saletés et de saletés. Jetez vos lingettes humides et votre vieille brosse à dents au profit d’un kit approprié qui peut rafraîchir vos coups de pied en un éclair.

Embellissez vos baskets en éliminant la saleté qui peut abîmer le tissu avec ces brosses et savons qui utilisent des formules efficaces – la graisse de coude n’est pas nécessaire. Non seulement cela gardera vos chaussures sous leur meilleur jour, mais cela prolongera leur cycle de vie, vous faisant ainsi économiser de l’argent sur la route. C’est non seulement plus rentable, mais meilleur pour la planète que d’avoir à acheter constamment de nouvelles paires.

Gardez vos baskets au frais grâce à notre sélection des meilleurs nettoyants à chaussures spécialement conçus pour les baskets.

Kit de voyage Jason Markk

Jason Markk est devenu l’une des marques incontournables pour garder vos baskets en parfait état. La marque propose une multitude de kits différents, mais cette variété de voyage prend notre couronne pour sa combinaison de brosse, de chiffon, de formule et l’ajout de lingettes spécialement conçues qui facilitent plus que jamais l’élimination de la saleté de vos chaussures. Il est logé dans un sac de lavage facilement stockable et transportable avec des poches pratiques et une façade transparente pour simplifier le processus de sécurité de l’aéroport.

Coffret Crep Protect

Donnez à vos baskets l’amour et le soin qu’elles méritent avec cette boîte de nettoyage ultime de Crep Protect. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour un bon entretien de vos baskets avec une solution de nettoyage, une brosse, un chiffon, des lingettes, une gomme pour éliminer les marques et les pilules signature de la marque qui éliminent les odeurs de l’intérieur de la chaussure.

Kit de nettoyage pour chaussures et suède Attirecare

Vous pouvez utiliser cette formule de nettoyage de baskets sur à peu près n’importe quel tissu – cuir, daim, tissu ou vinyle – pour nettoyer la saleté et les taches quotidiennes. La formule crée une mousse douce qui, lorsqu’elle est appliquée sur la chaussure et polie avec le pinceau, devrait donner à vos baskets un aspect frais et neuf. Il y a aussi le bonus supplémentaire d’un chiffon. Il est à noter que, en particulier avec le daim, il peut éliminer une partie de la couleur, alors essayez de nettoyer d’abord à la vapeur de la bouilloire avec juste la brosse.

Kit de nettoyage de chaussures pour hommes

Installé dans cette boîte à l’esthétique agréable, vous trouverez tous les composants pour protéger vos chaussures et les garder plus fraîches plus longtemps. Il contient le liquide de nettoyage spécialement conçu de la marque à côté d’un chiffon et d’une brosse pour un moyen plus facile d’éliminer la saleté que de devoir frotter sans fin avec une vieille brosse à dents.

Kit de voyage pour soins complets Liquidproof Labs Footwear & Fashion

Emballé dans ce sac de voyage pratique, vous trouverez les produits essentiels de Liquidproof pour prendre soin de vos chaussures et vêtements pendant vos déplacements. Outre un chiffon en microfibre et une brosse, il comprend le Premium Fresher – un arôme de menthe d’agrumes pour désodorisant et raviver instantanément vos ensembles, le protecteur pour arrêter les taches avant même qu’elles n’apparaissent sur n’importe quelle pièce, de vos baskets en cuir à votre sac en daim mais pas des moindres, le Premium Eco-Cleaner pour lutter contre les particules de saleté les plus profondes.

Coffret cadeau de nettoyage de formateur personnalisé

Résolvez vos problèmes de cadeaux pour le sneakerhead de votre vie avec cet ensemble de nettoyage personnalisable. Il est livré avec deux bouteilles de liquide de nettoyage efficace mais doux pour vous encourager à éliminer la saleté et la crasse de vos coups de pied sans nuire à l’état de la chaussure. Il est proposé avec une brosse polyvalente qui peut être utilisée sur les tiges (suède ou toile incluses) ainsi que sur les bandes de roulement.

Clean & Protect – Kit de baskets 5 pièces

Gardez votre collection de baskets en parfait état à l’aide de cet ensemble qui comprend une solution de nettoyage, deux types de brosse pour éliminer la saleté sur les différentes zones de la chaussure, un chiffon et même un protecteur de baskets à appliquer une fois qu’ils sont comme neufs pour éviter davantage déversements et protégez vos entraîneurs des éléments.

“CLEAR GRIME” – Kit de nettoyage essentiel pour les baskets

Avec une formule entièrement naturelle et écologique, cette solution de nettoyage est conçue pour transformer vos chaussures à leur état de fraîcheur. Vous trouverez deux bouteilles du produit aux côtés de deux types de pinceaux – l’un rigide pour le cuir et les semelles et le support utilisable sur la toile. Il y a aussi une serviette en microfibre.

Verdict

Il y a une raison pour laquelle Produits de Jason Markk sont salués comme un achat incontournable pour les sneakerheads du monde entier. Ils fonctionnent juste. La formule combinée avec des lingettes, un chiffon et une brosse fait des merveilles pour transformer votre collection de chaussures et le kit de voyage combine toutes les nécessités dans une pochette pratique.

