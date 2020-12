Bien sûr, dire que cela a été une constante est en comparaison avec la folie de l’année – avec tout ce qui s’est passé, un artiste repoussant un album de quelques semaines est à peu près normal.

Mais à l’approche de 2021, avec un vaccin ici et, espérons-le, quelque chose de proche de la normalité à l’horizon, nous pouvons nous attendre à ce que le cycle de sortie de l’album nous réserve au cours des prochains mois.

Il y a beaucoup de choses à garder à l’oreille (Nubiyan Twist, Cloud Nothings, Tash Sultana, Bicep, SG Lewis, Bicep, Viagra Boys, Rhye et Pale Waves ne sont que quelques-uns des artistes avec du matériel frais sur le chemin) mais ici nous J’ai sélectionné 10 faits saillants qui devraient figurer en haut de votre liste d’écoute.

Shame – Drunk Tank Pink (15 janvier)

Le deuxième album de Shame, composé de quatre morceaux du sud de Londres, devrait les amener au niveau supérieur. James Ford de Simian Mobile Disco est producteur – il a déjà travaillé avec Arctic Monkeys, Haim et Florence + the Machine – en charge de perfectionner le son d’un groupe de plus en plus aventureux. Les premiers singles suggèrent que quelque chose de spécial pourrait être à venir, notamment le morceau Snow Day, un énorme morceau sombre et majestueux de post-punk qui change de forme.

Madlib – Sound Ancestor (janvier, date exacte à confirmer)

L’un des producteurs les plus vénérés du jeu, l’artiste américain Madlib s’est associé au favori électronique anglais Four Tet. Cela fait “quelques années dans la fabrication”, avec Madlib fournissant “des centaines de morceaux de musique”, et Four Tet moulant ensemble dans un album complet. Une date exacte n’a pas encore été confirmée, alors gardez un œil sur.

Arlo Parks – Collapsed In Sunbeams (29 janvier)

Sans aucun doute, l’un des jeunes artistes les plus en vogue de 2020 – un cri de Billie Eilish n’a certainement pas fait de mal – la londonienne de l’ouest lance la nouvelle année avec son premier album tant attendu. Ses paroles poétiques et profondément ressenties sur l’amour, la santé mentale et la sexualité, livrées via une interprétation fluide et moderne du R&B et de la soul, lui ont déjà valu une clientèle dévouée. 2021 va sûrement faire monter les choses d’un cran.

Goat Girl – On All Fours (29 janvier)

Goat Girl est un autre groupe du sud de Londres qui devrait élargir ses horizons sonores en 2021, qui revient avec un suivi de leur premier album de 2018. La nouvelle ère a été inaugurée par le single Sad Cowboy, une escapade sombre et synthétique, tandis que le deuxième opus a prouvé qu’ils savaient toujours comment créer un morceau de guitare percutant. Dan Carey, l’homme derrière le label Speedy Wunderground, est en service de production.

Foo Fighters – Medicine At Midnight (5 février)

La 10e sortie en studio de Dave Grohl et du gang est survenue dans des circonstances légèrement effrayantes. L’album a été enregistré dans un manoir californien des années 1940 et, selon le groupe, quelque chose n’allait pas: les guitares se désaccordaient mystérieusement, les réglages du studio tournaient inexplicablement et, après avoir installé une caméra, «pour voir s’il y avait quelqu’un là-bas ou quelqu’un venait f *** avec nous, »le groupe« a commencé à voir des choses sur la Nest cam que nous ne pouvions pas expliquer ». C’est tout ce que nous en entendrons jamais – le propriétaire de la maison était en train de la vendre, et a donc fait signer au groupe un accord de non-divulgation – mais ce que nous avons, c’est un premier single assez farfelu, Shame Shame.

Slowthai – TYRON (5 février)

Slowthai de Northampton n’est pas étranger à la provocation – du fait de brandir un faux modèle de la tête coupée de Boris Johnson lors du cérémonial du Mercury Prize, à ces explosions notoires aux NME Awards – mais sur son prochain album, il montrera qu’il y a plus d’un côté à lui . Scindée en deux parties, la première partie va exploiter son énergie lanière et crépitante, tandis que la seconde sera plus introspective. James Blake, Skepta et A $ AP Rocky sont parmi les fonctionnalités.

Black Country, New Road – Pour la première fois (5 février)

Ce sept morceaux très chaud n’a même pas encore sorti de version complète, mais ils ont déjà montré une profonde soif de réinvention et d’expansion, poussant leur son de guitare dans des directions allant du post-punk au klezmer. Ce premier album comprendra des versions retravaillées de deux titres précédemment sortis, ainsi que le premier single nerveux et anxieusement excellent, Science Fair.

London Grammar – Californian Soil (12 février)

Les paroles de ce troisième album à venir du trio de Nottingham sont inspirées de la lutte de la chanteuse Hannah Reid avec la misogynie dans l’industrie de la musique et de la façon dont elle a fini par «prendre possession de ma propre vie». De retour avec leur premier album depuis 2017, ils ont marqué le début de la nouvelle ère avec l’ambiance-house rebondissante de Baby It’s You.

Julien Baker – Little Oblivions (26 février)

L’artiste américain Julien Baker a prouvé que moins peut être tellement plus sur son dernier album, Turn Out the Lights en 2017, une belle collection de pianos et de guitares clairsemés. Ici, elle élargit sa portée instrumentale avec la basse, la batterie, les claviers, le banjo et la mandoline, associés à son lyrisme typiquement honnête et perçant.

Dodie – Construire un problème (5 mars)

C’est le premier album de Dodie, mais la jeune fille de 25 ans d’Epping est certainement établie – elle a vendu le Roundhouse en 2019 et met de la musique sur sa chaîne YouTube extrêmement populaire depuis 2011. Deux titres de cette sortie à venir ont été triés sur le volet dans ce trésor en ligne, mais le reste est tout nouveau matériau, s’appuyant sur sa réputation de confessionnaux acoustiques et intimes.