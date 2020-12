W

Nous avons tous eu plus de temps libre que ce à quoi nous sommes habitués cette année, et beaucoup d’entre nous se sont tournés vers les podcasts pour une évasion bien nécessaire de la monotonie du verrouillage.

Vous avez un long trajet en voiture pendant la période des fêtes? Que vous planifiiez un redémarrage de votre santé au cours de la nouvelle année ou que vous souhaitiez simplement mieux vous renseigner sur certains sujets, nous avons rassemblé nos écoutes préférées sur la nutrition, la forme physique et le bien-être général.

Branchez et nourrissez votre esprit, votre corps et votre âme.

Radio Farmerama

L’année dernière vous a-t-elle amené à réfléchir plus attentivement à l’origine de votre nourriture? Tu n’es pas seul. Envie d’en savoir plus? Branchez-vous sur Farmerama Radio, un podcast qui partage les voix derrière le mouvement d’agriculture régénératrice en pleine croissance au Royaume-Uni. Animé par l’agriculteur Abby Rose, la dernière série Who Feeds Us? est une écoute fascinante qui entend des agriculteurs, des cultivateurs, des chefs, des apiculteurs et des pêcheurs expliquer comment leurs décisions quotidiennes nous affectent tous.

Podcast Trainbrave

La diététicienne des sports et des troubles de l’alimentation Renee McGregor, alias l’une des voix les plus franches de l’industrie, s’est associée à l’entraîneur personnel et fondateur de Strength For Endurance, Kriss Hendy, pour disséquer les mythes et les idées fausses courants dans le monde du fitness grâce à un lentille. Les deux hommes discutent de tout, de la messagerie de gestion responsable à la gestion des RED – vous ne savez pas ce que c’est? Hit play, vous apprendrez beaucoup.

Le podcast Rich Roll

Chaque semaine, l’évangéliste utra-marathonien-bien-être Rich Roll se penche sur différents problèmes liés à la santé, à la forme physique, à la nutrition et à la spiritualité avec ses invités, qui comprennent des acteurs, des auteurs, des médecins et des gourous du monde entier, y compris Matthew McConaughey. et Russell Brand.

L’heure de puissance

Le podcast d’Adrienne Herbert “The Power Hour” est inspiré de sa propre heure du matin, le temps sans distraction qu’elle se consacre en premier lieu pour faire avancer les choses. Dans chaque épisode, ses invités, parmi lesquels des athlètes, des entraîneurs et des militants, partagent leurs propres routines matinales, leurs habitudes quotidiennes et leurs règles de vie. Gardez un œil sur le nouveau livre d’Herbert du même nom qui est publié en janvier.

Le médecin de l’alimentation

Dr Hazel Wallace, médecin, nutritionniste et auteure du NHS, anime son propre podcast dans lequel elle interviewe des spécialistes de la santé et des médecins sur des questions liées à la forme physique, à la nutrition et au mode de vie, en discutant de tout, de suivre un régime à base de plantes pour la performance sportive à la gestion du syndrome de l’imposteur.

Club de cuisine

Sarah Malcolm et Serena Louth viennent de diffuser la troisième série de leur podcast Kitchen Table. Le duo interviewe un nouvel invité chaque semaine autour de la table de la cuisine tout en préparant un plat cuisiné maison avec les trois ingrédients préférés dudit invité. Branchez-vous pour toute l’inspiration gourmande.

Le podcast Goop

Aimez ou détestez le «goopiness», le podcast animé par Gwyneth Paltrow et sa bras droite Elise Loehnen, accueille des invités intéressants, des auteurs aux guérisseurs spirituels, PDG et célébrités. Plus récemment, Pharrell Williams a rencontré GP au sujet de sa philosophie parentale changeante au milieu de la pandémie.

La cuisine du médecin

Le Dr Rupy Aujla croit fermement au pouvoir des changements alimentaires et de mode de vie en tant que médicaments. Le podcast Doctor’s Kitchen couvre une gamme de sujets sur les principes d’une alimentation saine. Ses invités, parmi lesquels des médecins, des auteurs, des psychologues et des professeurs, dissèquent la recherche de manière digestible. Des sujets récents concernent tout, du régime céto au cannabis en tant que médicament et si vous pouvez ou non manger pour Covid – et vous choisirez quelques recettes savoureuses pendant que vous apprenez.

Nike formé

Nike a son propre podcast dédié à tous les aspects du fitness et de l’entraînement. Attendez-vous à des conversations avec les athlètes, les maîtres entraîneurs Nike et les médecins sur tout, de la définition d’objectifs à l’utilisation de l’exercice pour améliorer votre santé mentale.