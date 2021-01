2

020 dans son ensemble a été l’une des années les plus stressantes collectivement jamais enregistrées.

Alors que nous émergeons en clignant des yeux à l’aube de 2021, l’endroit le plus évident que cela montre est notre tour de taille. Le stress et l’anxiété déclenchés par une pandémie, associés au grignotage de l’ennui, et à l’échange de vêtements moulants contre des vêtements de détente élastiques pardonnants signifient que des millions de personnes entrent dans la nouvelle année avec un pied plus lourd que la normale.

Une nouvelle étude menée par King’s College London et Ipsos MORI a révélé que près de la moitié – 48 pour cent – des répondants ont constaté qu’ils avaient pris du poids pendant le verrouillage. Le même nombre a déclaré se sentir plus anxieux ou déprimé que d’habitude, tandis que 29% ont admis boire plus d’alcool.

Bien sûr, tout cela est parfaitement compréhensible dans des moments comme ceux-ci. Nous devrions tous être plus gentils avec nous-mêmes, d’autant plus que les restrictions de Covid se poursuivent. La santé et le bonheur comptent le plus, mais si vous vous retrouvez à chercher davantage d’aliments malsains et que vous voulez changer, le moment est venu d’agir.

Pour ceux qui cherchent à reprendre le contrôle de leur assiette et de leur garde-robe, il existe de nombreux nouveaux programmes qui accordent autant d’importance à l’entraînement, à la bonne alimentation et au bien-être mental et physique qu’à la perte de poids. Pensez-y moins à un régime alimentaire, plus à un recalibrage de votre style de vie.

Nous examinons cinq des meilleurs.

Noom

Avec une forte campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, peu d’entre nous n’ont pas remarqué le nouveau joueur Noom sur nos flux. La société vise à créer des changements de poids et de style de vie à long terme par le biais de changements d’habitudes et de comportements, plutôt que de suivre un régime restrictif.

Des conseils sur la perte de poids, le mode de vie et la forme physique sont envoyés via une application et favorisent de petits changements que vous êtes plus susceptible de conserver. Tout cela est soutenu par un coach de santé virtuel qui est conçu pour offrir des encouragements et de l’aide lorsque la tentation vient. Il existe également des discussions de groupe avec d’autres utilisateurs dans le même bateau que vous, pour soutenir et partager des conseils et des idées de recettes.

En ce qui concerne la nourriture, rien n’est hors du menu, mais les aliments sont placés dans un système de feux de signalisation en fonction de leur densité calorique. Les rouges sont des friandises rares, tandis que vous êtes encouragé à faire le plein d’aliments étiquetés jaune et vert. Vous enregistrez chaque morceau dans vos agendas en ligne et il existe également des recettes d’inspiration.

Avec des questions et des quiz tous livrés via une application, il s’agit d’une approche complète du bien-être et de la perte de poids, adaptée aux personnes ayant un style de vie occupé qui répondent bien à des conseils rapides et petits. Un essai gratuit de 14 jours est disponible.

Seconde nature

Ce programme a été utilisé par les professionnels du NHS pour aider les patients atteints de diabète de type 2 à réduire leur poids. Comme Noom, il se concentre sur les changements d’habitudes à long terme afin que vous maigriez à un rythme plus lent et plus sain plutôt que sur une perte de poids rapide – les premiers essais médicaux ont vu des patients perdre en moyenne 7 kg en six mois.

Second Nature combine le mentorat avec des articles quotidiens qui expliquent comment certains ingrédients, comme le sucre, affectent ce corps, plutôt que de simplement les étiqueter comme «bons» ou «mauvais». Cela aide les utilisateurs à se sentir informés de ce qu’ils choisissent de mettre au menu, à modifier leurs habitudes et à maintenir leur poids plus longtemps.

Vous pouvez essayer un essai gratuit de cinq jours pour voir si cela vous convient avant de franchir le pas.

Coach de santé FITMATE

Le changement lent et régulier est le nom du jeu chez FITMATE. Le programme se concentre également sur l’adaptation des habitudes alimentaires, d’exercice et de style de vie existantes plutôt que sur les régimes yo-yo. De nouvelles actions sont introduites progressivement pour vous laisser le temps de vous adapter et le tout à un rythme que votre mode de vie le permet.

Ce plan se concentre davantage sur la nourriture et la forme physique, modifiant ainsi les habitudes de sac à vie, de sorte qu’il pourrait bien fonctionner pour les personnes qui ont toutes les bonnes informations mais qui ont juste besoin d’un coup de pouce pour rester sur la bonne voie. Vous aurez un coach dédié (coachs de santé et de fitness expérimentés et certifiés, selon le site Web) et communiquerez via Whatsapp.

WW, anciennement Weight Watchers

Ce qui a commencé en 1963 à Queen, New York, est maintenant l’un des programmes minceur les plus populaires au monde. Aujourd’hui, il existe des chapitres Weight Watchers aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Brésil.

Autrefois comparée à MySpace, la première sensation d’Internet, la société a changé de nom en septembre 2018, passant des Weight Watchers que votre mère aurait pu rejoindre à WTW, ou WW; Un bien-être qui fonctionne. L’appétit pour les résultats purement basés sur les échelles faiblissant, WW se concentre désormais sur la santé et le bien-être en général, offrant une approche à 360 degrés des minces d’aujourd’hui.

Avec des réunions en personne pour le moment, vous pouvez tout obtenir, des conseils, au coaching et à la journalisation des repas via votre profil myWW + en ligne.

Vie PAM

Utilisé par certaines des plus grandes entreprises du Royaume-Uni, PAM Life est passé du statut d’entreprise au commercial. Vous travaillerez avec un coach PAM Life pour réorganiser vos habitudes alimentaires et de style de vie, afin que vous puissiez vous attendre à une approche personnalisée de votre parcours de perte de poids et de bien-être.

À l’heure actuelle, il propose un essai gratuit de quatre semaines, avec des réductions supplémentaires sur l’abonnement par la suite.

