UNE

s les nuits attirent mais vous voulez rester dehors, quel est le meilleur chauffe-terrasse? Il s’avère qu’il n’y a pas de réponse simple à cette question brûlante.

Tout d’abord, vous devez déterminer ce que vous attendez de votre nouveau chauffe-jardin. Quelle est la superficie de la zone que vous souhaitez chauffer – cour, balcon ou toute votre terrasse? Voulez-vous une option portable? Avez-vous de l’espace pour ranger un appareil de chauffage qui n’est pas résistant aux intempéries? Et combien avez-vous à dépenser?

Gaz vs infrarouge

L’infrarouge a été une grande nouvelle avec de nombreux modèles inondant le marché cette année; au sol, murales, portables et unités qui peuvent être fixées à votre parasol. Les spécialistes du chauffage tiennent à faire savoir aux consommateurs que l’infrarouge vous chauffe, tandis que le gaz chauffe l’air autour de vous.

Votre accès au pouvoir peut dicter le choix que vous ferez. Si vous choisissez l’infrarouge et que vous ne disposez pas d’un point d’électricité sûr conforme aux directives du fabricant, vous devrez alors prendre en compte le coût d’un électricien.

Si vous avez envie de regarder dans les flammes d’un radiateur à gaz, l’élégant radiateur de terrasse à gaz pyramide vous offrira une chaleur romantique.

Les radiateurs de terrasse au gaz sont disponibles dans une gamme de styles allant du design traditionnel du support de lampe aux pyramides qui retiennent les flammes.

Pour des raisons de sécurité, vous devrez vérifier la taille et la ventilation de votre espace avant d’investir dans le gaz, et il est recommandé de vérifier si votre unité a besoin d’un entretien annuel. Toujours considéré la convenance de votre région avant l’achat.

Découvrez notre sélection des meilleurs radiateurs de jardin et de terrasse.

Chauffe-terrasses à gaz

Chauffe-terrasse à gaz en acier inoxydable Sherpa 13 kW

Meilleur pour: Style et substance

La taille: 2,25 cm

Puissance: 5 à 13 kW

Rayon de chaleur: 18 à 20 m²

Taille du gaz: 13 kg

Cette conception classique produit un rayon de chaleur impressionnant et a une construction en acier inoxydable attrayante. Si vous souhaitez organiser une réunion de fin d’automne en famille ou entre amis, ce radiateur de terrasse donnera une lueur vraiment chaleureuse à la soirée. Selon le site Web du fabricant, ce chauffe-terrasse à gaz est le modèle de choix pour la cour londonienne du Ministry of Sound. Si vous n’avez pas de garage pour ranger le radiateur, il peut être couvert lorsqu’il n’est pas utilisé.

AmazonBasics Radiateur d’extérieur commercial en acier inoxydable

Meilleur pour: Gaz à petit budget

Taille: L45.7L x H226cm

Puissance: 46 000 BTU

Rayon de chaleur: 18 pieds

Taille du gaz: Cylindre de 20 lb (non inclus)

Si vous avez un budget limité et que vous recherchez une unité simple pour fournir de la chaleur à votre espace extérieur, vous ne pouvez pas vous tromper avec le radiateur de terrasse en acier inoxydable Amazon Basics. Facile à assembler, ce chauffe-terrasse au gaz n’est pas le plus joli mais il fournit une quantité impressionnante de chaleur qui gardera une famille ou un groupe d’amis au chaud à l’extérieur alors que nous nous dirigeons vers l’hiver. D’une simple pression sur un bouton, l’allumage se déclenche. Le réglage de chaleur variable signifie que vous pouvez moduler la chaleur et il fournira une gamme impressionnante de chaleur s’étendant jusqu’à 18 pieds. Si vous n’avez pas d’espace pour stocker dans un garage, il vaut la peine d’acheter une housse pour l’unité. La construction en acier inoxydable de qualité commerciale garantira qu’il résiste à l’épreuve du temps. Il existe également une valeur d’inclinaison d’arrêt automatique de sécurité pour plus de sécurité.

Patio à gaz Santini Eco Flame

Meilleur pour: Chaleur grâce à une flamme en spirale unique

Taille: 176 x 55 x 55 cm

Puissance: 10,5 kW

Poids: 22 kg

Taille du gaz: Bouteilles de gaz de terrasse de 13 kg

Le chauffe-terrasse à gaz Santini abrite une belle et unique flamme en spirale scintillant à l’intérieur d’un tube de verre mince. Cette unité à la recherche élégante réinvente le foyer. Avec une puissance en kilowatt inférieure à celle des appareils de chauffage au gaz concurrents, il fournit toujours une chaleur généreuse, tout en brûlant moins de gaz. Le large flux de verre et de flamme rayonne plus que les modèles traditionnels. L’unité est livrée avec des roues afin qu’il soit facile de se déplacer dans la terrasse et il ne pourrait pas être plus facile à utiliser avec un allumage électronique à bouton-poussoir facile. Les dispositifs de sécurité incluent une coupure automatique d’inclinaison et de commutateur et un écran de maille protecteur. Un très bon investissement si vous aimez regarder une vraie flamme.

Chauffe-Patio Kratki Umbrella Real Flame Pyramid – Noir 12kW

Meilleur pour: Mettre en place un bar élégant à la maison

Taille: L53,7 x H217,5 x P53,7

Puissance: 12 kW

Poids: 48 kg

Taille du gaz: 11 kg

Cette option de luxe, en acier, présente une finition noire attrayante et élégante autour de la base. Le chauffe-terrasse pyramidal conviendra à tous les projets de conception avec sa construction minimaliste moderne et il est vraiment parfait si vous souhaitez vous divertir dans votre espace extérieur. Le chauffe-terrasse Kratki comporte quatre panneaux de verre qui affichent la vraie flamme au centre. Avec des réglages de chaleur réglables, l’appareil s’allume en quelques secondes et crée un espace chaleureux et invitant dans lequel vous pourrez déguster votre gluhwein ou votre cidre chaud à l’extérieur, longtemps dans la nuit! Cet appareil peut être rangé à l’extérieur si vous le couvrez.

Chauffe-terrasse électriques

Les experts en chauffage de terrasse recommandent que pour les radiateurs infrarouges à ondes courtes, vous ayez besoin de 1 kW de puissance par quatre mètres carrés dans les zones abritées comme les patios et les cours et de trois mètres carrés dans les jardins plus exposés.

Chauffe-terrasse électrique sur pied KETTLER Kalos Plush

Meilleur pour: Une option élégante et portable

Taille: H215 x diamètre 74 cm

Poids: 16,8 kg

Élégant et élégant, ce radiateur de terrasse électrique au sol bien conçu de Kettler est facile à utiliser – il suffit de le brancher et c’est parti. Apportant une impression de style intérieur à l’extérieur, c’est un excellent ajout à un espace de cour. Il est facile de se déplacer, donc, tant que vous avez une prise électrique ou un câble suffisamment long, vous pouvez l’installer et vous déplacer dans le jardin en suivant le soleil couchant. Vous devrez cependant l’apporter, alors assurez-vous de disposer d’un espace de stockage.

IMUS

Meilleur pour: Design danois attrayant

Taille: L20 x l20 x H67,2 cm

Rayon de chaleur: 4 m²

Poids: 4 kg

Puissance: 0,55 kW

De conception danoise, l’IMUS est une bonne option pour se glisser sous votre table de jardin pour aider à prolonger la saison estivale de quelques mois. Nos pieds sont souvent la première partie de notre corps à ressentir le froid, donc l’IMUS a été conçu dans cet esprit et pour garder vos extrémités au chaud. Petit et parfaitement formé, le chauffe-terrasse IMUS fournit une chaleur apaisante avec de bonnes références écologiques et ne coûte que 7 pence par heure. La fonction “ toucher en toute sécurité ” signifie que vous n’avez pas à vous soucier du brossage de vos genoux sur le radiateur et garantit qu’il accepte les animaux domestiques. Ce modèle léger est parfait pour se détendre – tout en restant portable et facile à ranger dans le placard sous les escaliers. Cependant, si vous recherchez quelque chose qui évacue suffisamment de chaleur pour réchauffer tout votre corps tout au long de l’hiver, vous devrez investir dans un modèle électrique plus grand.

Herschel California 2000W avec télécommande

Meilleur pour: Un chauffage sans effort digne d’Hollywood

Taille: H130 x L780 x P140 mm

Tension: 230V

Poids: 3 kg

Rayon de chaleur: 8-14m² (intérieur) ou 5-9m² (extérieur)

Conçue pour vous garder confortablement au chaud à l’extérieur et ne pas vous rôtir avec une lumière éblouissante comme certains appareils de chauffage sur le marché, cette unité de patio infrarouge intelligente de 2 kW a fourni une chaleur impressionnante et constitue une bonne option si vous avez un grand mur – ou elle peut être utilisée avec un supporter. La télécommande signifie que vous pouvez rester dans votre siège lorsque le soleil se couche et régler le radiateur pour qu’il atteigne la température idéale pour vos apéritifs sur la terrasse. Il existe deux niveaux de puissance et l’appareil a été conçu pour résister à tout ce que l’hiver britannique doit lui infliger.

Herschel Miami 2000W

Meilleur pour: Pour un parasol ou un petit espace

Taille: H200 x L460 x P75m

Tension: 230V

Poids: 2,7 kg

Rayon de chaleur: 6-12m² (intérieur) ou 4-7m² (extérieur)

En aluminium, dans une finition en céramique blanche, ce chauffe-terrasse de forme ovale est une excellente option pour un balcon ou un petit espace clos où le gaz n’est pas recommandé. Cet appareil de chauffage peut également être monté sur un parasol, un mur ou un plafond. Nous l’avons monté sur un support (disponible auprès de Herschel séparément) et la chaleur générée était impressionnante pour une petite unité. Classé IP65, le chauffe-terrasse Miami est conçu pour résister aux intempéries britanniques et peut être monté à l’extérieur et laissé toute l’année. Il est disponible en noir, blanc et argent.

Radiateur de patio intérieur et extérieur étanche Aero S 2500W mural et au plafond

Meilleur pour: Chaleur durable pour les années à venir

Taille: 75 x 30 x 10 cm

Poids: 3,14 kg

Tension: 220V

Une solution efficace et intelligente pour chauffer votre véranda ou votre jardin, ce radiateur est élégant avec son design noir mat et son tube en verre unique soutenu par de l’acier inoxydable. Avec un élément qui durera 10 000 heures, cet appareil de chauffage a beaucoup de vie. Fixée au mur ou au plafond, l’unité Veito est relativement facile à installer sur le mur grâce à son support de montage intégré. L’appareil dispose d’un thermostat qui vous permet de contrôler facilement la température lorsque le soleil se couche et que le facteur de refroidissement augmente. Comme pour tous les radiateurs muraux enfichables, la longueur du câble est courte et les instructions mettent en garde contre l’utilisation d’un câble de rallonge.Assurez-vous donc de disposer d’un point électrique approprié pour se conformer aux directives du fabricant.

Chauffage électrique mural Heatlab Firefly pour patio

Meilleur pour: Infrarouge abordable

La taille: H12 x L102 x P12cm

Durée de vie de la lampe: Jusqu’à 5000 heures

Puissance: 1000 W / 2000 W / 3000 W

Poids: 3,6 kg

Ce chauffe-terrasse infrarouge mural peut être installé relativement facilement grâce au support mural facile à installer. Il n’est pas portable, vous devez donc choisir l’endroit que vous souhaitez réchauffer en permanence avant de l’installer. La lueur dorée de l’élément fournit un rappel agréable du soleil et, contrairement à certains modèles infrarouges, il n’y a pas d’éblouissement désagréable. Il peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur et il y a une télécommande et un support de montage.

Chauffage extérieur autoportant Herschel Florida 2000 W

Meilleur pour: Une lueur chaleureuse

Puissance: 2000W à 230V

Taille: 50 x 25 x 207 cm

Rayon de chaleur: 4-7m² (extérieur) 6-12m² (intérieur)

Poids: 10,5 kg

La gamme Herschel a un style Mad Men supérieur à celui de nombreux autres infrarouges du marché. La qualité de fabrication est belle et même les vis ont été considérées et cachées. Le Florida portable et autoportant a un support sûr et solide et une cagoule de style OVNI qui fournit une lueur chaude de chaleur à votre tête et vos épaules. La chaleur n’était pas intense, ce qui était agréable, car personne ne veut avoir l’impression de bouillir la cervelle sous un radiateur de terrasse, cependant, par une soirée fraîche, vous devrez toujours porter un gros pull ou une veste. Fabriqué à partir d’aluminium et d’acier de haute qualité, le radiateur infrarouge Herschel Florida peut être conservé à l’extérieur pour une utilisation toute l’année. Il y a deux réglages d’alimentation et vous aurez besoin d’une prise à proximité. Il convient mieux aux zones abritées ou couvertes / semi-couvertes.

Verdict:

Notre choix pour le meilleur chauffe-terrasse à gaz va au Sherpa – c’est un produit de qualité qui a de bonnes critiques en ligne et fait ce que vous voulez qu’un appareil de chauffage au gaz fasse.

Notre premier choix, parmi les chauffages de terrasse infrarouges que nous avons essayés, va à l’élégant Herschel pour la chaleur confortable qu’il délivre et son design ovale original et sa polyvalence (il peut être fixé au mur ou installé sur un support ou un parasol). Nous avons également perdu nos coeurs pour le mignon et portable Chauffage de terrasse infrarouge IMUS pour sa chaleur écologique et pour s’installer sous la table et réchauffer nos orteils