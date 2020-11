S

ure, nous sommes toujours sur des charbons ardents pour savoir dans quel genre de monde post-lockdown nous allons émerger, mais nous choisissons d’être optimistes pour faire de cette saison la plus festive possible pour les amateurs de théâtre. Nous avons fait une liste, nous l’avons vérifiée deux fois – voici les spectacles de Noël, dans la vraie vie et en ligne, à réserver maintenant.

IRL

2020: ça a été une jument totale (oh oui ça l’a fait). Le Théâtre national ne fait normalement pas de pantos, mais cela n’a pas été une année normale – la plupart des autres théâtres de la capitale ont été contraints d’annuler le leur, donc le NT contribue à maintenir vivante cette tradition festive très britannique. Créé par Jude Christian et Cariad Lloyd, il promet d’être plein de blagues, de chansons et de bêtises.

Pantoland au Palladium

Hourra! Un autre signe que les rumeurs de disparition de Noël cette année ont été (espérons-le) exagérées: le panto annuel étoilé du Palladium est de retour. Le public sera entre les mains de confiance et fabuleuses de Julian Clary et Elaine Paige pour une extravagance à couper le souffle, avec également Beverley Knight, Charlie Stemp et Ashley Banjo & Diversity.

Si le pantos sur la vitesse est votre truc – on ne sait jamais – alors ce spectacle nominé par Olivier est pour vous. Créé par le duo comique Dan et Jeff, il présente sept pantos en 70 minutes, emmenant le public dans une balade burlesque de Dick Whittington à Cendrillon.

Ne vous inquiétez pas, tout ne sera pas des tartes à la crème et Dick plaisante ce Noël. Les acteurs respectés Simon Russell Beale, Patsy Ferran et Eben Figueiredo formeront un trio pour jouer tous les rôles de la fable festive de Dicken au Bridge, mise en scène par Nicholas Hytner.

Neuf leçons et chants de Noël: histoires pour un long hiver

L’Almeida rouvre ses portes avec un spectacle spécialement conçu pour le moment que nous vivons. La réalisatrice Rebecca Frecknall et le dramaturge Chris Bush travailleront avec une compagnie de six acteurs pour aborder les thèmes de la connexion, de l’isolement et de ce que c’était de vivre une année de si peu de contacts sociaux. Cela nous fera-t-il pleurer? Probablement.

(Tristram Kenton)

La magie festive dont nous avons besoin, et la magie festive que nous méritons: la jolie production du Royal Ballet de Casse-Noisette sera de retour ce Noël. L’émission tant aimée a été rendue sûre pour Covid, mais les scènes préférées de tout le monde sont toujours là, du pas de deux de la fée Sugar Plum avec son prince à l’arbre de Noël géant à couper le souffle.

Plus de divertissement haut de gamme pour toute la famille, cette fois à Sadler’s Wells: la production de premier ordre d’Arthur Pita de l’un des contes les plus pleurants de Hans Christian Andersen revient pour une autre année, alors qu’une jeune fille se promène dans les rues la veille de Noël, avec un seul match à garder sa chaleureuse.

Cendrillon: le bal socialement éloigné

Autant dire que les pantoufles que nous avons portées toute l’année n’ont PAS été faites de verre, mais nous soutenons toujours le besoin de Cendrillon de passer une bonne soirée. Écrit par Jodie Prenger et Neil Hurst, avec un casting comprenant Rufus Hound, cette pantomime pour adultes est accompagnée d’un avertissement selon lequel ce n’est pas pour “ les timides et ceux qui sont facilement offensés par le charbon ”.

Noël musical du West End: en direct au Palace Theatre

Pour seulement six représentations, certaines des stars les plus talentueuses du théâtre musical – dont Layton Williams, Rachel John et Sophie Evans – chanteront tous les grands airs. Il y aura des invités spéciaux surprises, et tout est pour une bonne cause – un pourcentage des bénéfices ira à l’association caritative Acting For Others.

Même une pandémie mondiale ne peut empêcher la créature troll criblée de verrues de Julia Donaldson que les enfants semblent vraiment aimer d’être une force imparable. Cette adaptation scénique de son livre très apprécié arrive à Ally Pally ce Noël (un autre de ses livres, Stick Man, est mis en scène au Rose Theatre Kingston).

Alice est tombée dans un terrier de lapin différent ce Noël: comme nous tous, elle est accro aux plateformes de streaming. Le public sera assis à des tables de cabaret dédiées pour cette soi-disant “ pantomime musicale pansexuelle ” qui présente des chansons et des caméras en direct et sonne comme une émeute absolue.

Dites que ce sont des chanteurs de chants de Noël. Ensuite, rendez-vous au Rose Theatre Kingston pour voir le duo brillamment turbulent Rebecca Biscuit et Louise Mothersdale AKA Sh! T Theatre refaire le classique de Noël de Richard Curtis à leur manière très spéciale.

Recommandé pour les enfants âgés de deux à six ans, cette mise en scène du livre d’images très apprécié de Rod Campbell à la levée du volet présente une histoire simple, beaucoup de chants et une certaine participation du public.

À L’ÉCRAN

L’adaptation de Jack Thorne du conte de Dickens a été un plaisir pour le public au Old Vic pour les derniers Noëls, et cette année, elle revient à nouveau – bien que dans des circonstances très différentes. Andrew Lincoln jouera le rôle de Scrooge, avec l’émission diffusée en direct de l’auditorium du théâtre dans les foyers du monde entier chaque nuit.

Wendy en a marre de nettoyer après Peter Pan et ses amis alors qu’ils partent pour une autre aventure, alors elle fait équipe avec Captain Hook, et même la narratrice n’est pas à l’abri de sa colère féministe. The Fairytale Revolution, un succès précédent au Theatre503, a été repensé en tant que production interactive en ligne qui sera retransmise en direct au public chaque soir. Des billets gratuits sont disponibles pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de soins et les ménages à faible revenu.

Le nouveau film de Bond, No Time to Die, a été l’une des nombreuses victimes cinématographiques de cette année (sa sortie a été retardée de 12 mois et plus), mais peu importe. Cet événement interactif de mystère de meurtre, joué en direct sur Zoom, concerne un superfan 007 qui a écrit un panto sur le thème de Bond – et qui a ensuite disparu. C’est ce que Sean Connery aurait voulu.

Partez à l’aventure enneigée sans même sortir de la maison – inspiré du conte de fées de Hans Christian Andersen, ce spectacle interactif en ligne du théâtre Iris s’adresse aux enfants de quatre ans et plus. Il comprend même un pack d’activités gratuit pour les familles à télécharger par la suite, comprenant des jeux et des idées d’artisanat inspirés du spectacle.

Cette version magnifiquement réinventée de A Christmas Carol ne sera pas disponible pour regarder en ligne – ses producteurs ont décidé de ne la diffuser que dans les cinémas et les théâtres pour soutenir les lieux en difficulté. Il met en vedette des danseurs de classe mondiale interprétant les rôles à l’écran (y compris le fondateur de BalletBoyz Michael Nunn dans le rôle de Scrooge), avec un casting de stars prêtant leur voix. Écoutez Daniel Kaluuya, Carey Mulligan, Andy Serkis et Leslie Caron.