T

Le rideau se lève enfin sur le monde du théâtre londonien. Le calendrier culturel de la capitale, vierge depuis des mois, commence à paraître un peu plus vivant. Partout dans la ville, les théâtres commencent à annoncer leur intention de rouvrir leurs portes au public, des spectacles étant annoncés jusqu’à la fin de 2020 et au-delà.

On ne sait pas encore quand les théâtres pourront rouvrir complètement comme d’habitude – ils restent actuellement à la quatrième étape de la feuille de route d’Oliver Dowden pour la réouverture (les performances en salle peuvent avoir lieu avec une distanciation sociale) – mais la nature stricte des mesures de sécurité Covid déjà prises par la plupart des sites signifient qu’il est peu probable qu’ils soient touchés par d’autres restrictions, comme le passage de Londres au niveau deux. Les billets ne peuvent être réservés que dans les bulles domestiques, mais, pour votre tranquillité d’esprit, la plupart des établissements promettent de vous rembourser en cas de changement.

Si vous avez hâte de mettre la main sur un billet réel pour un véritable spectacle de théâtre, voici ce que vous pouvez réserver maintenant.

Mort de l’Angleterre: Delroy

(Photographie Cameron Slater)

La réouverture du Théâtre National est un pas rassurant vers la normalité, même si elle a nécessité des mois de planification minutieuse. L’auditorium d’Olivier a été totalement remodelé pour une saison de spectacles à la ronde, avec la suite de Clint Dyer et Roy Williams à Death of England, leur émission solo époustouflante sur un raciste d’une petite ville joué par Rafe Spall (époustouflant, c’était seulement en février). Cette fois, Michael Balogun joue Delroy – et cela ne pourrait pas être plus opportun: c’est réglé pendant le verrouillage, et le directeur artistique Rufus Norris l’a dit.[speaks] en plein milieu de l’expérience britannique de Black Lives Matter ».

Privé paisible

(Eve Dunlop)

Apportez votre mouchoir: souffler les toiles d’araignée du West End est cette adaptation du roman de Michael Morpurgo pour jeunes adultes, dans lequel un jeune soldat de la Première Guerre mondiale attend un peloton d’exécution. Quiconque a vu le War Horse au succès phénoménal saura que Morpurgo est impitoyable lorsqu’il s’agit de faire couler les larmes. Cette nouvelle mise en scène a été vue pour la première fois cet été au Barn Theatre de Cirencester; il sera présenté à un public à capacité réduite au Garrick Theatre avec Emily Costello dans le rôle de Private Thommo Peaceful.

Journal vivant

(Robert Smael)

S’inspirant d’un projet mis en place par le gouvernement FDR dans l’Amérique des années 1930 pour soutenir les artistes au chômage après la Grande Dépression, la Cour royale créera six «journaux vivants» pour traiter les problèmes du jour. Réalisée par des travailleurs de théâtre indépendants, des acteurs aux chorégraphes et offrant une touche satirique aux événements de cette semaine, chaque édition sera jouée dans tout le bâtiment et sera disponible pour regarder en ligne ainsi qu’en personne.

Six

(Eleanor Howarth)

On ne peut que supposer que le gouvernement a créé la règle de six pour qu’ils puissent aller voir Six, la comédie musicale ultra-populaire qui transforme les épouses de Henry VIII en princesses de la pop. Après que sa soirée d’ouverture à Broadway a coïncidé avec la fermeture de la Great White Way en mars et une tournée au Royaume-Uni au volant a été annulée en raison des craintes liées aux verrouillages locaux, il semble qu’il soit temps que les reines aient un peu de chance. Le spectacle rouvrira dans le théâtre lyrique rénové et socialement éloigné avant de revenir au théâtre des arts en mars de l’année prochaine.

Vol

Si l’idée de vous asseoir parmi un public vous semble encore un peu étrange, rendez-vous au Bridge Theatre. Les membres de l’auditoire s’asseoiront dans un stand privé et découvriront une histoire à travers des écouteurs et une série de modèles détaillés et tournants. Basé sur un roman Hinterland de Caroline Brothers, il suit deux frères orphelins qui tentent de se rendre à pied de Kaboul à Londres, évoquant les dangereux voyages des enfants réfugiés.

Showstopper la comédie musicale

Il est normal que cette comédie musicale improvisée de longue date fasse son retour, car une grande partie de 2020 elle-même a été improvisée. Entre novembre et février, ce groupe de jeux présentera six spectacles au Garrick. Aucune émission n’est la même, et le gang n’est pas hors de pratique – ils ont diffusé des performances en direct tout au long du verrouillage.

La lumière fantôme

Un pour les courageux: le Barbican propose une série de performances pour un spectateur à la fois, et vous ne saurez pas ce que c’est tant que cela ne démarre pas. Inspiré par la tradition théâtrale de garder une seule lumière allumée dans des théâtres vides pour apaiser les fantômes, chaque représentation de 30 minutes sera peu éclairée et pourrait être n’importe quoi, de la danse à la poésie. Si ce n’est pas tout à fait votre tasse de thé, certaines des performances seront filmées et mises à disposition gratuitement sur YouTube.

Le serveur muet

(Daisy Hutchison)

2020 a l’habitude de gâcher les anniversaires, et le Hampstead Theatre était prêt à fêter ses 60 ans cette année avec une saison de renaissances. Heureusement, sa production de The Dumb Waiter de Harold Pinter – qui a été créée dans la toute première saison du théâtre en 1960 – verra le jour pendant quatre semaines. Le casting n’a pas encore été annoncé, mais la pièce en un acte sera dirigée par Alice Hamilton, une habituée de Hampstead.

Tout le monde parle de Jamie

((Matt Crockett))

Cette comédie musicale très appréciée sur un écolier rêvant de devenir une drag queen se dirigera vers le grand écran l’année prochaine, avec Sharon Horgan et Richard E Grant dans l’adaptation cinématographique. Mais d’abord, il revient dans le West End, et sa bande-son coquelicot et son message positif ne sont que le tonique pour le public après une année comme celle-ci.

Un chant de noel

En tant que l’un de nos acteurs de théâtre les plus respectés, Simon Russell Beale est en quelque sorte un talisman du théâtre britannique. Alors bien sûr, il vient sauver Noël cette année, avec l’aide de la lauréate du prix Olivier Patsy Ferran et Eben Figueiredo (homologue de James McAvoy dans Cyrano de Bergerac de Jamie Lloyd). Le trio jouera tous les rôles de ce chant de Noël pour l’ère Covid, dirigé par Nicholas Hytner.

Les Misérables: le concert mis en scène

((Trench Michael Le Poer) / Trench Michael Le Poer)

Obtenir un billet pour le retour des Mis est probablement plus difficile que de récupérer les toilettes début mars. Lorsque Cameron Mackintosh a annoncé que la production de longue date de West End serait de retour sous forme de concert pendant six semaines à partir de début décembre, tous les billets ont été achetés dans les 24 heures, ce qui a entraîné l’ajout rapide de deux semaines supplémentaires à la course. Le ramener n’a pas été une mince affaire: les auteurs et le théâtre ont renoncé aux redevances et au loyer, et ses stars travaillent pour des frais moins élevés, pour aider le spectacle à atteindre le seuil de rentabilité. Michael Ball, Alfie Boe, Carrie Hope Fletcher et Matt Lucas reprendront tous leurs rôles de la course à guichets fermés de l’année dernière.

Dick Whittington

On aurait dit que nous étions fixés pour un an sans aucune pantomime – enfin, théâtrales, c’est-à-dire – mais divers théâtres sont entrés dans la brèche pour maintenir la tradition festive vivante. Le National Theatre en fait partie, avec une version anarchique de Dick Whittington dans laquelle le célèbre porteur de chapeau à plumes tente de sauver l’esprit de Londres. Créé par Jude Christian et Cariad Lloyd et réalisé par Ned Bennett, cela signifie que le divertissement familial peut être plus que simplement regarder Frozen et The Snowman en boucle cette année.

Panto en pot

Qu’est-ce que c’était qu’il n’y avait pas de pantos en 2020? Cette production les stocke pratiquement, offrant sept pantos différents en 70 minutes. D’Aladdin à Dick Whittington en passant par Cendrillon, c’est une course folle à travers le Panto Hall of Fame, offrant un spectacle de Noël avec une touche.

Le retour

(Ben Ashenden et Alex Owen / Oliver Ross)

Le duo de comédiens Ben Ashenden et Alex Owen – alias The Pin – ont fait que le public se divise depuis des années, et ils étaient peut-être les seules personnes à rendre Zoom drôle pendant le verrouillage. Sonia Friedman produira sa première pièce dans le West End en décembre, décrite comme un mélange entre Noises Off et Morecambe et Wise. Il s’agit d’un duo de comédiens qui n’est pas enthousiaste à l’idée d’être l’acte d’échauffement lors de la tournée de retour d’une star de la comédie beaucoup plus grande, jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’un réalisateur hollywoodien est dans le public. Les rires ont été rares, alors ils fournissent essentiellement un service public.

Pantoland au Palladium

(Elaine Paige comme Reine Rat / Paul Coltas)

C’est le camp, c’est le luxe et ça arrive juste à temps pour Noël. Le plus grand panto de Londres sera de retour au Palladium, et le fait qu’Elaine Paige soit impliquée cette année est suffisant pour nous permettre de réserver des places au premier rang et de pré-commander le vin d’intervalle. Sont également impliqués Julian Clary, Beverley Night, Charlie Stemp, Jac Yarrow et les héros de 2020 Ashley Banjo et Diversity.

Iphigénie à Splott

L’année prochaine, Sophie Melville devrait reprendre son rôle dans la pièce de théâtre solo de Gary Owen basée sur le mythe grec, qui était l’une des représentations théâtrales solos les plus célèbres de la dernière décennie. Elle joue Effie, une gueule de bois perpétuelle dont la vie est changée par une rencontre fortuite. Melville a été sélectionnée pour un Evening Standard Theatre Award pour sa performance; ne manquez pas la chance de le revoir.