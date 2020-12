je

Il peut sembler étrange d’acheter une fiole quand le temps le permet, pour utiliser un terme météorologique, scorchio, mais les contenants isothermes ne sont pas réservés aux soupes et ragoûts copieux en hiver.

Sortez des sentiers battus et vous trouverez également une myriade de façons de les utiliser pendant les mois d’été, que vous planifiez un pique-nique avec vos amis dans le parc, que vous vouliez des collations savoureuses pour le voyage en voiture vers votre séjour d’été ou que vous ayez besoin d’un repas copieux. manger au coin du feu.

Voici comment vous pouvez faire fonctionner un thermos pour vous cet été:

Rencontres au parc avec des amis

Jamais auparavant nous n’avions autant traîné avec des copains dans les parcs qu’en 2020. Si le tarif de pique-nique traditionnel ne vous convient pas, utilisez un thermos pour emporter un simple ramen sur votre emplacement sur l’herbe.

Vous devrez d’abord faire une préparation à la maison: faites cuire comme d’habitude mais terminez deux minutes plus tôt avant de remplir un thermos avec les ramen. L’isolation du thermos gardera les nouilles et les légumes cuire doucement jusqu’à ce que vous soyez prêt à manger. Fonctionne également avec une salade de pâtes.

Trajets routiers

Gardez le café au chaud dans un thermos, en emportant des tasses supplémentaires avec vous si vous avez une voiture pleine de gens affamés de caféine. Non seulement cela vous empêchera d’acheter des boissons coûteuses en bord de route, mais vous arriverez également plus rapidement à destination. Résultat.

Camping

Beaucoup d’entre nous optant pour un séjour cet été, le camping est le style de vacances de l’année. Mais ce n’est pas parce que vous faites le truc rural que vous ne pouvez pas avoir un dîner décent – vous avez juste besoin d’un bon thermos. Voici quelques idées pour inspirer vos fêtes en plein air:

Hot-dogs partout: remplissez un thermos de hot-dogs ou de saucisses de Francfort à l’américaine, puis remplissez-le d’eau bouillante et fermez-le. Emballez des petits pains et des sachets de ketchup et de moutarde. Dévissez lorsque vous êtes prêt pour des hot-dogs chauds quand vous en avez envie.Sous-marins aux boulettes de viande: emballez les boulettes de viande et la sauce dans le thermos et ajoutez-les à votre équipement de camping, avec des baguettes ou des petits pains en tranches et un paquet de fromage Kraft. À l’heure du dîner, déposez les boulettes de viande sur le pain, couchez-les sur le fromage et le tour est joué! Votre propre sous-marin dans les bois.Pommes de terre au four garnies de piment: remplissez un thermos de piment fait maison et emballez-le avec des tubercules copieux à cuire sur le feu, avec du papier d’aluminium, de l’huile, une fourchette et l’essentiel de chaque repas – la sauce piquante. Vous pouvez même utiliser le piment pour faire des nachos à la place, il suffit d’emporter des chips tortilla, des jalapenos et du fromage râpé.Espresso martinis: mélangez votre cocktail préféré et rangez-le dans votre thermos, prêt pour un remontant lorsque vous racontez des histoires autour du feu de camp.

Pompé et prêt à obtenir un thermos pour votre prochaine excursion? Nous ne vous en voulons pas. Nous avons rassemblé les meilleures tasses et contenants thermiques adaptés aux voyages à acheter pour les voyages maintenant, et à conserver pour des repas d’hiver sains quand il fait plus froid.

Trouvez nos options préférées ci-dessous

Lire la suite

Meilleur équipement de camping: le kit essentiel dont vous avez besoin

Gourde Thermos en acier inoxydable King, bleu nuit, 470 ml

Salut, le thermos original. Équipé d’une technologie d’isolation sous vide pour maximiser la rétention de la température, ce bébé gardera le contenu chaud pendant neuf heures et froid pendant 14 heures.

Il est parfait pour les voyages de camping: la conception durable en acier inoxydable résistera aux chutes et aux chocs tandis que le couvercle isolé en acier inoxydable se double d’un bol de service, vous aurez donc moins à emballer. Il est même livré avec une cuillère pliante en acier inoxydable pleine grandeur pour une commodité ultime.

Bouteille de boisson isolée sous vide en marbre doré S’well Calacatta, 260 ml

Courte et robuste, cette bouteille isotherme fonctionne aussi bien pour maintenir la température idéale pour les boissons chaudes que froides. En fait, comprenez ceci: S’well affirme que le joint sous vide gardera les boissons au frais pendant 27 heures et au chaud pendant 12 heures. Impressionnant, quelle que soit la façon dont vous le découpez.

Gourde Thermo 720 ° DGREE “WunderJar”

Un pot à merveille pour un prix tout aussi merveilleux, ce design épais – plus un récipient qu’un thermos – contient 450 ml décent: assez pour deux repas. Il est sans BPA, ce qui permet de transporter en toute sécurité la nourriture pour bébé ainsi que d’autres repas. Gardera les aliments au chaud pendant neuf heures, mais vous pouvez également l’utiliser pour des trucs froids, en gardant les aliments et les boissons au frais pendant 16 heures.

Thermos Mondial Flask – 1,8 L

Restez caféiné à travers toutes sortes d’aventures en plein air avec cette fiole portable astucieuse qui est livrée avec deux tasses afin que vous puissiez partager avec l’ami que vous aimez le plus. Il peut contenir près de deux litres, ce qui devrait suffire pour huit tours de café, de thé ou de toute autre boisson qui vous plaît. Reste chaud pendant 12 heures et froid pendant 24.

Bouteille de boissons étanche à isolation sous vide Chilly’s, 500 ml

En tant que l’une des meilleures marques de bouteilles réutilisables, Chilly’s a une isolation clouée. Pensez à la technologie de vide avancée à double paroi intégrée dans un corps en acier inoxydable élégant qui fonctionne ensemble pour garder les boissons froides jusqu’à 24 heures ou chaudes pendant 12 heures. Pas de gouttes, pas de fuites, pas de condensation – pas de problèmes.

Disponible dans un choix d’autres couleurs et est livré avec un sac cadeau si vous l’utilisez comme cadeau.

en relation

Flacon Rose en Acier Inoxydable Corkcicle – 355 ml

Pour les courts trajets, vous n’avez pas besoin de grand chose pour garder votre boisson chaude préférée à vos côtés. La cantine de Corkcicle est en acier inoxydable avec une triple isolation à l’intérieur, ce qui gardera le thé, le café et la soupe au chaud pendant trois heures et les boissons au frais pendant neuf heures.

Les caractéristiques bien pensées adaptées aux chats comprennent une base antidérapante, un couvercle anti-éclaboussures et une taille qui s’adapte parfaitement aux porte-gobelets.

Klean Kanteen TK Wide Kanteens Isolées Sous Vide 12oz

Offert dans une gamme de couleurs vives, ce gobelet à double paroi est extrêmement polyvalent. Il garde les boissons et même les petites sucettes glacées au frais – parfait pour les journées à la plage lorsque vous avez besoin d’un soulagement rapide et frais – mais la bouche large signifie qu’il est parfait pour transporter une seule portion de soupe ou de ragoût.

Flacon thermos Black + Blum

Parfait pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner ou les collations entre les deux, le récipient sous vide en acier inoxydable de haute qualité de Black + Blum; est la chose parfaite pour garder vos aliments chauds jusqu’à six heures (ou froids jusqu’à huit). Il est idéal pour les soupes en morceaux et le piment riche et est livré avec une louche élégante pour faciliter les repas sur le pouce. Il est disponible dans un choix de vert olive, bleu océan et orange vif et peut être attaché à votre sac avec le bracelet en cuir vegan.

Boîte à aliments isolante Kate Spade New York – Deco Dot

Plus un contenant qu’un thermos, cette boîte Kate Spade inspirée du bento gardera votre repas ou vos collations à la température parfaite, qu’ils soient très chauds ou bien frais.

Il peut contenir un peu moins de 300 ml et se décline en deux modèles – bien que nous aimions le plus le polka dot. Lave-vaisselle.

Tasse de bureau Thermos Thermocafe Soft Touch, 420 ml, vert

Parfait pour les journées chargées où vous avez besoin de café à la pression, cette tasse de bureau gardera le café au chaud pour le boire, même si vous l’avez préparé des heures auparavant. Dotée d’une isolation à double paroi, la tasse est de la taille parfaite pour la plupart des porte-gobelets standard, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.

SIGG Thermo Flask Hot & Cold ONE moutarde 0.5L

Mince, écologique et portable, cette bouteille isotherme peut garder vos boissons froides pendant des heures. Le capuchon intelligemment conçu vous permet de transporter, ouvrir, fermer, sceller et boire si facilement que vous pouvez le faire d’une seule main, que vous soyez droitier ou gaucher.

Verdict

Pour la fonction et la forme, notre style préféré est l’original: le Gourde Thermos en acier inoxydable King. Il est parfait pour toutes sortes de voyages et prend tout son sens pour le camping – la cuillère pliante est un extra inspiré.

en relation