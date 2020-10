La NBA est la ligue privée la plus importante au monde, découvrez quelles sont les équipes les plus victorieuses.

Elle se tient chaque année aux États-Unis et est divisée en deux, la Conférence orientale et la Conférence occidentale.

Il s’agit d’une longue saison régulière, où entre 30 équipes, plus de 1 230 matchs se jouent tout au long de l’année. Ensuite, ils se qualifient pour les Playoffs et finalement les Finales avec les champions de chaque Conférence.

Dès le début des Playoffs, les phases d’élimination commencent. Chaque phase est le meilleur de sept matchs et ils ont un total de 4 tours de compétition: 1er tour des éliminatoires, demi-finales de conférence, finales de conférence et finales de la NBA. Ces derniers étant les plus précieux, puisqu’ils accordent le titre et la bague de champion.

Voici les meilleurs champions du trophée NBA:

Premièrement, il y a les Celtics de Boston avec 17 championnats. C’est la seule équipe capable d’obtenir 8 titres consécutifs, entre 1959 et 1966.

Au deuxième rang, les Los Angeles Lakers suivent de près ceux de Boston avec rien de plus et rien de moins que 16 consécrations. Connu par de nombreuses stars, dont Kobe Bryant, Magic Johnson et Shaquille O’Neal, et sans oublier qu’aujourd’hui, Lebron James joue la finale et est très proche de mener les Lakers vers le haut du podium.

La troisième position est partagée par deux équipes: les Chicago Bulls et les Golden State Warriors. Les deux franchises avec 6 finales ont gagné.

Les Chicago Reds ont eu deux tri-championnats dans les années 90 et c’était grâce à Michael Jordan, considéré par de nombreux amateurs de sport, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Alors que les Golden State Warriors (anciennement Philadelphie) ont obtenu 3 championnats au 20e siècle et 3 au 21e siècle.

La quatrième place est uniquement celle de San Antonio. Les San Antonio Spurs ont été consacrés à 5 reprises au total.

Ils sont suivis à la cinquième place par Miami Heat, qui est actuellement finaliste de la finale NBA 2020 avec les Lakers (ils perdent la série 1-3), les Detroit Pistons et les Philadelphia 76ers. Les 3 équipes ont une quantité de 3 championnats chacune.

FAIT: Si les Lakers gagnent ce vendredi 9 octobre, ils remporteront la finale NBA 2020 4-1. Si le Miami Heat peut les vaincre, ils devront se rendre à un sixième match le dimanche 11 octobre. Si la série est à égalité, un septième et dernier match est joué pour définir la finale. Les Lakers de Los Angeles acclameront probablement la gloire ultime.