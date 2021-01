H

Après avoir été fermement stationné dans nos trackies fatigués et t-shirts fatigués depuis dix mois maintenant, il est sans aucun doute temps d’injecter une bonne dose de nouveauté dans notre arsenal de vêtements de détente (le loungewear était-il même une chose avant 2020?)

En effet, les ventes de loungewear ont inévitablement coïncidé avec notre adoption de tout ce qui est élastiqué.

Chez AllSaints, les achats de pulls molletonnés ont augmenté de 169% en 2020 par rapport à 2019, tandis que pour Hush, les recherches ont également augmenté sur son site pour l’essentiel de la garde-robe à enfiler de 162% et les trackies de 143%. La plate-forme de mode mondiale Lyst a également noté que les recherches de vêtements de détente avaient augmenté de 174% au cours de la dernière semaine de novembre.

Alors qu’un grand nombre de marques haut de gamme ont cherché à capitaliser sur la tendance du confort avant tout avec leurs propres incursions dans les vêtements de détente, la grande rue a sérieusement tenu sa place avec ses coordonnés confortables. Après tout, nous aurons peut-être besoin de vêtements de détente pour nous aider pour le reste de Lockdown 3.0, mais avec la fin de You Know What now * espérons-le * aperçu, nous n’avons pas besoin de réhypothéquer nos maisons pour suivre la tendance.

Nous avons donc décidé de parcourir les rues commerçantes et de mettre à l’épreuve la sélection d’ensembles de vêtements de détente abordables pour trouver ceux que vous devez ajouter à votre panier bella, pronto. Préparez-vous à vous blottir et à regarder sérieusement le feu tout en le faisant.

en relation

Moins de 50 £

Survêtement Topshop Noir

Rien ne crie plus “J’ai ma vie ensemble” qu’un deux-pièces noir net. Celui-ci de Topshop, doublé de polaire confortable, a non seulement l’air de la pièce, mais donne également de la monnaie à partir de 50 £, ce qui n’est jamais une mauvaise chose. Nous associerons celui-ci à des bottes de marche et à un manteau de couette pour notre prochaine promenade quotidienne dans le parc.

(Survêtement Topshop Noir / Topshop)

Survêtement en coton réservé

Le deux-pièces vert sauge de Reserved est le rêve d’un minimaliste avec ses survêtements fuselés et son sweat à capuche. Portez-le partout dans la maison pour une forte dose de chic à la maison, ou associez le sweat à capuche avec un jean flaque d’eau pour rencontrer des amis (une fois le verrouillage 3.0 terminé, bien sûr).

(Réservé / Réservé)

Survêtement à logo cercle Nobody’s Child ‘Be Kind’

La marque britannique Nobody’s Child a lancé ses vêtements de détente plus tôt cette année sous les applaudissements enthousiastes des fashionistas éco-responsables, toutes ses pièces de la ligne étant composées de 52% de coton biologique et de 48% de polyester recyclé. Dans un communiqué, la marque a déclaré: «Le loungewear est un nouveau domaine de produits pour nous qui a eu un énorme succès avec la vente de couleurs sur notre site Web et également sur le site Web de notre revendeur Marks & Spencer.»

Le chameau en deux pièces porte notre nom – et les mots «Be Kind» – écrits partout.

(L’enfant de personne / l’enfant de personne)

Ensemble de tricot côtelé large Warehouse

Le deux-pièces bleu pervenche de Warehouse est un grand gagnant. Enfilez un cardigan pour les jours plus froids, ou bercez-vous seul pour quand le soleil remet enfin son chapeau.

(Entrepôt / Entrepôt)

Ensemble de salon confortable Marks & Spencer

Les vêtements de détente chez M&S se vendent comme des petits pains chauds, donc si vous êtes en mesure de vous procurer un ensemble, nous sommes là pour vous dire que vous ne serez pas déçu. Bien que nous ne puissions pas nous empêcher d’ajouter le somptueux ensemble de cachemire moins abordable à notre panier, à l’autre extrémité de la gamme de prix se trouvent le Jogger et le sweat-shirt Cozy Lounge Cuff.

La combinaison en deux pièces définira le rythme de votre garde-robe tout au long du verrouillage et au-delà, tout en étant gentille avec votre compte bancaire. Le matériau est super doux et a une sensation de pyjama avec juste la bonne quantité d’étirement, mais vous vous sentez toujours un peu plus ensemble grâce à la coupe fuselée. Le pull assorti a également une belle sensation de peau et un détail côtelé pour ajouter un niveau de sophistication qui ne semblera pas suspect lors d’un appel Zoom. – Ellie Davis, rédactrice shopping

(Marks & Spencer / Marks & Spencer)

Moins de 100 £

& Other Stories Survêtement en coton doux

La combinaison rose pâle inspirée du golf de & Other Stories est fabuleuse. Le col zippé est extrêmement en vogue en ce moment et fonctionnera avec un jean et un pantalon séparément, tandis que les trackies sont également assez chics pour être portés seuls avec un t-shirt blanc à col rond classique. Une mode gagnant-gagnant, si jamais nous en avons vu une!

(Et autres histoires / et autres histoires)

en relation

ASOS Design Ensemble tricoté haut de gamme

Suffisamment doux pour se sentir comme du cachemire, mais assez lourd pour conserver sa forme légèrement ample, ce deux pièces ASOS est la star sans faille de la série et dément sérieusement son prix astucieux.

Sa teinte rouillée nous fait sentir comme un congé d’automne incarné et il offre un délicieux répit pour ne pas avoir à penser à quoi porter le matin pour notre énième appel Zoom de la semaine. Une évidence. ASOS, sortez plus de nuances!

(ASOS / ASOS)

Survêtement Hush

La gamme de bas de survêtement de Hush était le best-seller de la marque en 2020, avec ses Lindsey Washed Joggers à venir. Ce n’est pas surprenant, étant donné leur coupe décontractée et leurs pulls à col rond coordonnés.

Nous avons le kaki, l’écru, et les yeux fixés sur l’ensemble noir aussi.

(Chut / Chut)

Moins de 150 £

Ensemble de laine tricotée H&M

La référence éternelle de la rue principale pour tout ce qui concerne les sacs à main et sur le point, l’offre de vêtements de détente de H&M a quelque chose pour tout le monde. Assis à l’extrémité supérieure de la gamme de prix se trouve ce deux pièces en laine qui est fabriqué à partir de laine de yak et est somptueusement doux et résolument bien adapté pour une marque de rue.

Un véritable investissement en maille à vie qui résistera à l’épreuve du temps.

( HM HM )

Survêtement boyfriend en coton Jigsaw

Cette combinaison de vêtements de détente Jigsaw est le rêve de tous les citadins avec un tissu épais qui donne l’impression d’appartenir à une marque haut de gamme dans une teinte marine en détresse qui fonctionne et qui mettra le feu même aux promenades les plus terne. Voici un ensemble qui est sérieusement, sérieusement chic et, franchement, nous avons besoin de plus de nuances à ajouter à notre arsenal. Associez-le simplement avec des bottines et un bonnet épais, et le tour est joué!

(Jigsaw / Jigsaw)

Survêtement House of Sunny Bay

House of Sunny, originaire de l’est de Londres, connaît un article culte (il suffit de regarder l’approbation de Kendall Jenner pour sa robe Hockney pour preuve), mais son survêtement Bay nous a aidés à améliorer sérieusement notre jeu de vêtements de détente.

Dans une teinte citronnée délicieusement atténuée, c’est un ensemble qui fonctionnera pour le verrouillage 3.0 et au-delà. Course vous à la caisse.

(Maison ensoleillée / Maison ensoleillée)

en relation