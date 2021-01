Les membres de BLACKPINK feront leurs débuts en tant que solistes et fans avides | INSTAGRAM

Comme vous l’avez lu, selon une déclaration publiée il y a quelques semaines, les interprètes renommées du célèbre groupe féminin de K-pop BLACKPINK feront leurs débuts cette année avec quelques surprises en solo, et les fans montrent déjà, plus que désireux de voir et d’entendre le résultat.

Il s’avère que les membres talentueux et beaux Rose et Lisa Ils feront leurs débuts en tant que solistes, comme annoncé par YG Entertainment il y a quelques semaines, l’agence a déclaré qu’elle préparait la sortie des chansons que Rose et Lisa présenteraient en tant que chanteuses solistes, et se préparait actuellement à filmer les clips de chaque chanson. .

La société a ajouté que des détails, tels que les dates de sortie et les titres des Chansons, sera révélé plus tard, ce fait a amené les fans à être pleinement conscients de leurs publications, à être les premiers à connaître les données.

C’est la première fois que Rose et Lisa font leurs débuts en tant que artistes solos Depuis la naissance du groupe, en 2016, rappelons également que la membre Jennie a été la première à le faire, en 2018, avec le lancement de sa chanson «SOLO», qui, comme prévu, a été un succès retentissant.

Il ne faut pas oublier, a indiqué l’agence, en juin dernier, qu’elle prévoyait de révéler des chansons des autres membres du groupe: Rose, Lisa et Jisoo, en tant que solistes, consécutivement, après la sortie du premier album de BLACKPINK, intitulé ” L’Album “, qui, comme si cela ne suffisait pas, fut également un succès total, dès la première heure de sa sortie.

C’est avec la phrase «Rosé solo is coming», que le 30 décembre, la compagnie a confirmé que la chanteuse principale de BLACKPINK préparait bientôt ses débuts en solo, en plus, elle a partagé les plans respectifs de Lisa et Jisoo, comme nous l’avons déjà mentionné dans paragraphes précédents.

Il est nécessaire de souligner que le quatuor féminin à succès a fait ses débuts en 2016 et est devenu en peu de temps la sensation de la K-pop, cependant, leurs productions musicales étaient peu nombreuses, de sorte que les fans ont montré leur mécontentement à l’égard de l’agence à travers des campagnes. sur les réseaux sociaux, comme ils le font toujours.

Plus tard, en 2018, les débuts en solo de Jennie, au rythme de «Solo», amènent le rappeur principal à balayer les plateformes numériques, et deviennent ainsi la première chanteuse à recevoir un «all kill» certifié par une chanson d’introduction et En outre, il a obtenu une triple couronne sur «Inkigayo», pour ne citer que quelques-unes de ses multiples réalisations.

Après cela, les BLINKs (fans du célèbre groupe féminin), ont attendu les sorties individuelles respectives des autres filles, mais il n’y avait pas de nouvelles concrètes à ce sujet, jusqu’à il y a quelques jours, en particulier, le travail de Rosé était essentiel en raison de la rareté projets musicaux officiels qu’elle avait, en dépit d’être la chanteuse principale.

Maintenant, enfin, le fandom reçoit l’annonce officielle de la société concernant les œuvres individuelles des trois membres qui attendaient leurs débuts en solo, c’est ce que YG a déclaré: «Les chansons solo de Rosé et Lisa vont sortir. Il est vrai qu’ils se préparent à tourner un clip vidéo (MV) comme prévu. “

Bien que, concernant Jisoo, ils aient déclaré qu’elle sortirait deux chansons après avoir terminé les enregistrements de Snowdrop, son premier drame K-drama, nous pouvons donc dire que la récente fille d’anniversaire s’est concentrée d’abord sur sa carrière d’actrice et après ce projet, elle continuera avec ses chansons.

De même, l’OSEN affirme que les enregistrements du premier MV de Rosé commenceront à la mi-janvier 2021, donc ce ne sera qu’une question de peu de temps après cette date pour la publication officielle, on ne peut plus attendre.

Pendant ce temps, l’idole et ses camarades se préparent pour leur premier concert en ligne, appelé «BLACKPINK: The show», qui a été reporté en raison de la contingence sanitaire mondiale.