Les meilleurs films ne sont jamais faciles à réaliser et, naturellement, les choses n’étaient pas différentes sur le tournage de The Sound of Music – la comédie musicale bien-aimée de 1965 qui a remporté le prix du meilleur film. Les membres de la distribution ont discuté de ces détails dans une exclusivité de 2017 avec Closer Weekly, admettant que le tournage était devenu assez sombre. Avec une partie du film tourné sur place à Salzbourg, en Autriche, les habitants étaient initialement mécontents de l’idée qu’ils y tournent.

“La ville ne voulait pas de nous là-bas. Ils n’ont fourni aucune coopération du tout”, a déclaré Nicholas Hammond, qui jouait Friedrich, ajoutant que le théâtre de marionnettes local ne voulait même pas que leurs marionnettes soient utilisées dans la scène “The Lonely Goatherd”. “Ils ont dit:” C’est une opération élégante que nous faisons ici. Nous ne voulons pas d’eux dans un film hollywoodien collant. ” Il fallait donc fabriquer les marionnettes que nous utilisions », se souvient Hammond, aujourd’hui âgé de 67 ans.

Le temps était également terrible à Salzbourg au printemps de cette année-là. “Nous avons connu ce qui était le pire temps au printemps [Salzburg] avait en 50 ans “, a rappelé Hammond.” Il a plu presque tous les jours. Dans un grand nombre de plans où il fait beau, ce n’était pas du tout. Ils ont dû faire exploser beaucoup de lumières à arc énormes pour essayer de donner l’impression que le soleil brillait. “

L’expérience n’a cependant pas été mauvaise pour tout le monde. Kym Karath, qui jouait Gretl, la plus jeune des enfants de Von Trapp, a déclaré qu’elle aimait aller à l’école avec ses co-stars. «Aller à l’école avec tout le monde était amusant», a déclaré Kym, aujourd’hui âgé de 59 ans, à Closer Weekly. «Même si j’avais cinq ans et que je n’avais pas à y aller, je le voulais! J’ai suivi et ils m’ont donné des choses à faire.

Karath a fait partie d’un moment effrayant pendant le tournage. Lorsque les enfants de Von Tapp et Julie Andrews sont tombés sur la scène du bateau, Karath n’a pas immédiatement atteint la surface. “Il a fallu 10 secondes avant que quiconque se rende compte qu’il n’y avait que six enfants dans le bateau, pas sept”, se souvient Hammond. “Tous ces gars de l’équipage se sont précipités dans le lac et ont tiré Kym et elle a rapidement vomi partout Heather Menzies [who played Louisa von Trapp]! “

Le mauvais temps a également retardé le tournage, ce qui peut être un problème lorsque plusieurs enfants ont des poussées de croissance et perdent des dents. Debbie Turner, qui jouait Marta, a déclaré qu’elle avait perdu quatre dents du bas, elle devait donc porter de fausses dents pour correspondre aux scènes précédentes. Hammond a eu une poussée de croissance pendant la production, nécessitant un nouveau costume.

L’une des scènes les plus difficiles du film à tourner survient au moment où Andrews chante la chanson titre. “Un hélicoptère géant est venu vers moi sur le côté avec un caméraman très courageux qui traînait [its] côté “, a déclaré Andrews à propos du tournage de la scène légendaire.” Chaque fois qu’il me contournait, le courant descendant des jets me projetait dans l’herbe. “

Faire jouer Christopher Plummer au capitaine Von Trapp n’a pas été une tâche facile. L’acteur ne voulait pas jouer le rôle, mais il a finalement accepté et s’est bien entendu avec Andrews pendant la production.

The Sound of Music est toujours l’un des films les plus rentables de tous les temps et a effectivement empêché 20th Century Fox de fermer définitivement après avoir investi des millions dans la création de Cléopâtre. Le film a remporté cinq Oscars, dont deux de plus pour le co-réalisateur de West Side Story, Robert Wise. Cela a également créé une famille décalée puisque les enfants ont passé beaucoup de temps ensemble.

“Nous nous sentons très chanceux”, a déclaré Hammond à Closer Weekly. “Nous nous sentons tous bénis d’avoir pu être dans quelque chose qui a donné tellement de plaisir et qui a eu un effet si positif sur tant de vies.”