Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann et Christian Chávez se sont rencontrés pour la concert virtuel qui aura lieu la semaine prochaine en hommage à la musique du groupe qui les a rendus célèbres et crédités par des millions de fans en Amérique latine.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les artistes Dulce Maria et Poncho Herrera ne faisaient pas partie des retrouvailles, cependant, les autres membres sont plus qu’heureux de ces retrouvailles que les gens attendent depuis si longtemps.

Hier, l’actrice et chanteuse Anahi a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où il pose à côté de son camarade RBD Et comme prévu, la publication a assez ému ses adeptes si bien qu’elle compte jusqu’à présent plus de 800 000 likes et des commentaires interminables pleins d’émotion pour leurs retrouvailles.

Sur la photo, les quatre membres de RBD se sont embrassés, Anahí, Maite Perroni et Christian Chávez, portant leurs masques respectifs.

I SAY R !!!! “, a écrit Anahi dans la publication.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, l’acteur Christopher Ackerman a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel en jouant de la batterie, ce qui indique qu’il a été répéter pour le concert de RBD.

SUCCÈS “,” ESOOO “,” Tu dis BD “,” Quel beau cadeau, merci pour ça “,” Manque de bonbon et poncho “,” Tu dis BD RBD RBD !!!!!!! LOS AMOOOOOOOO “,” 2020 et Anahí est toujours le meilleur de RBD “,” Je suis sur le sol “,” Et doux et Alfonso? “, Ont été certains des commentaires.

D’autre part, il convient de mentionner que l’actrice Anahí a récemment annoncé le lancement de sa marque de maquillage “An Makeup”, une collection inspirée de Mía Colucci, un personnage qui l’a conduite à la célébrité mondiale.

Et dans certains des articles promotionnels, vous pouvez voir les nuances de la palette d’ombres appelée “Mia Palette” et Anahí donne même un échantillon de l’apparence du maquillage.

Jusqu’à présent, il n’a pas encore révélé quelle sera la date de son lancement qui, ces derniers jours, a partagé certaines images, on peut donc s’attendre à ce qu’il soit lancé sur le marché dans les prochains jours.

Il ne fait aucun doute que le retour de RBD to the stage a été l’une des nouvelles qui a suscité le plus d’attentes parmi tous ses adeptes, qui ont été en charge de maintenir la musique du groupe à jour pendant toutes ces années, rêvant toujours d’une possible réunion, quelque chose qui a été devenir une réalité en 2020.

Bien que le groupe pop soit de retour avec quelques absences, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman et Christian Chávez sont déjà plus que prêts pour le concert virtuel qu’ils offriront le 26 décembre et pour lequel ils se préparent fort.

Il est à noter que pour les six membres originaux de RBDCe 2020 a aussi été une année très spéciale, puisqu’en plus d’être l’année du grand retour du groupe sur scène, trois de ses membres ont accueilli de nouveaux membres de leur famille.

Anahí a surpris ses partisans avec la nouvelle de la naissance de son deuxième fils, le petit Emiliano, en février dernier, une nouvelle qui a sans aucun doute ému tout le monde.

Si Dulce María est également devenue maman d’une petite fille le 3 décembre dernier, c’est l’une des raisons pour lesquelles la chanteuse n’a pas pu se joindre aux retrouvailles attendues de RBD, qui proposera un concert virtuel dans les prochains jours.

Et le dernier à rejoindre cette fièvre de bébé a été Poncho Herrera, qui est sans aucun doute celui qui a le plus surpris tout le monde, puisqu’il a gardé secrète sa douce attente et a annoncé de manière très décontractée qu’il était devenu le père d’un autre petit garçon. , à qui ils ont nommé Nico et il faut noter que le fier papa ne fera pas partie de ce réunion.

