N

Les membres de ational Trust (NT) ont accusé l’organisme de bienfaisance d’avoir «diffamé» la mémoire de Winston Churchill avec son «agenda éveillé» lors d’une assemblée générale annuelle animée.

Lors d’une session de questions et réponses en ligne ce week-end, des membres furieux ont critiqué les directeurs de l’organisation pour avoir poursuivi «une chasse aux sorcières» dans un nouveau rapport liant plus de 90 propriétés du National Trust à l’esclavage et au colonialisme.

Un membre, identifié uniquement comme Diana de Leicester, s’est opposé à ce que le NT dépense de l’argent pour le rapport qui a été lancé à la suite des manifestations de l’été Black Lives Matter.

Réouverture des jardins et parcs du National Trust – en images

Abbaye d’Anglesey dans le Cambridgeshire

Pennsylvanie

Un signe accueillant les visiteurs de retour à la ferme Lower Halsdon dans le Devon

Pennsylvanie

Signalisation installée sur les sites du National Trust

Pennsylvanie

Domaine de Wallington, Northumberland

Pennsylvanie

Tour gothique sur Johnson’s Hill sur le domaine de Wimpole, Cambridgeshire

Pennsylvanie

Codger’s Fort sur le domaine à Wallington, Northumberland

Pennsylvanie

Mount Stewart, comté de Down

Pennsylvanie

Cliveden dans le Buckinghamshire

Pennsylvanie

Abbaye de Calke dans le Derbyshire

Pennsylvanie

Moulin de Quarry Bank, Cheshire

Pennsylvanie

Dunham Massey à Altrincham, Cheshire

Pennsylvanie

Belton House dans le Lincolnshire

Pennsylvanie

La majorité des membres veulent simplement voir de belles maisons et jardins sans que l’opinion des autres ne leur soit imposée », a déclaré Diana.

Un autre membre, John de Wareham, a demandé: «Pourquoi le National Trust a-t-il lancé une chasse aux sorcières dans la vie des anciens propriétaires?

«Vos membres souhaitent profiter des propriétés offertes de bonne foi sans avoir à endurer l’agenda malheureux réveillé de la gestion moderne de la Fiducie.»

Une autre, nommée uniquement comme Sue de Bedford, a demandé: «Pourquoi le National Trust se plie-t-il à la brigade réveillée? Allez-vous reconsidérer votre incursion malavisée dans la recherche qui lie le colonialisme à l’esclavage?

«Avec les meilleures intentions du monde, le résultat est de noircir les noms de nombre de nos héros et d’horrifier les fidèles membres du National Trust.»

La Directrice générale Hilary McGrady a admis que de nombreuses personnes avaient des questions sur le rapport mais a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait “pas d’essayer de forcer de nouvelles informations sur les gens”.

en relation

Elle a dit que le NT était encore en train de décider comment répondre aux informations, ajoutant: «Il s’agissait de mieux comprendre les propriétés que nous possédions.

«Oui, la majorité de nos visiteurs veulent simplement profiter de nos propriétés, mais il y aura des gens qui voudront en savoir plus. Il ne s’agit en aucun cas de faire honte à qui que ce soit. “

Le président Tim Parker a également insisté sur le fait que le Trust n’était «pas une organisation politique», mais un organisme de bienfaisance.

Il a déclaré: “Black Lives Matter a suscité beaucoup d’intérêt positif et négatif et il ne fait aucun doute que le traitement injuste des populations noires dans le monde a été renouvelé.

«Chaque institution a réagi à cela pour essayer d’être plus ouverte et plus juste. Cependant, c’est un sentiment général.

“Nous ne sommes pas membres de BLM. Notre mention de Black Lives Matter est simplement le reflet ou notre conviction que nous ne devrions pas avoir une société raciste. Ce n’est ni plus ni moins.

«Personnellement, je n’ai aucun enthousiasme à regarder en arrière sur le passé lointain et à le juger du point de vue du 21e siècle. Je tiens à rassurer les membres sur le fait que notre objectif est de maintenir nos collections.

“J’espère qu’au fil du temps, vous verrez que le Trust n’est en aucun cas devenu une organisation politique qui a été reprise par un groupe de gens réveillés ou quoi que ce soit de cette nature.”

Les manifestations de Black Lives Matter à travers le monde – En images

Une bannière et un US. drapeau sont placés sur le Monument à la République à Paris

REUTERS

Les manifestants à Perth en Australie

.

Les orateurs au Black Lives Matter Rally à Langley Park à Perth

.

Des policiers sont vus lors d’une manifestation contre la brutalité policière et la mort à Minneapolis garde à vue de George Floyd, à Paris

REUTERS

Manifestations à Perth

.

Les orateurs montent sur scène lors du Black Lives Matter Rally à Perty

.

Les manifestants montrent leur soutien lors du rallye Black Lives Matter à Langley Park à Perty

.

Des manifestants défilent dans les rues de Perth

. via .

Des manifestants défilent dans les rues de Perth

. via .

Des manifestants défilent dans les rues de Perth

. via .

Des manifestants défilent dans les rues de Perth

.

Des manifestants défilent dans les rues de Perth

.

Des milliers de personnes participent à une manifestation contre la brutalité policière et le racisme à Paris

AP

Les forces de police anti-émeute françaises arrêtent un manifestant lors d’un rassemblement dans le cadre du “ Black Lives Matter ”

. via .

Les forces anti-émeute françaises arrêtent des manifestants

. via .

Les foules à Paris

. via .

Un homme portant un masque protecteur et des lunettes passe devant une vitrine cassée à Paris

REUTERS

Assa Traoré (C), la sœur d’Adama Traoré, décédée en garde à vue en 2016 à Paris

. via .

À Paris

. via .

Une façade de maison avec un graffiti contre la police à Paris.

. via .

Un manifestant blessé est secouru à Paris

. via .

D’autres membres étaient plus favorables à la reconnaissance par le NT de son histoire.

L’un d’eux, nommé uniquement Michael SC, a écrit: «Le Trust a raison de reconnaître la grande diversité de ses membres, de ses visiteurs et du pays dans lequel nous vivons.

«Il n’est pas« politique »de reconnaître les inégalités dans la société (BLM ou LGBT). Après tout, le «bien-être humain» était un élément fondateur du NT.

Un autre membre, qui a donné son nom comme Piers Ansell, a écrit: «Il a été vraiment agréable de voir le National Trust être une organisation ouvertement inclusive.

“Il est également très positif de voir des discussions sur certaines des parties les moins attrayantes de l’histoire, notamment sur l’esclavage et la discrimination.”