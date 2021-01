T

a pandémie de coronavirus est le plus grand défi auquel notre pays est confronté depuis la Seconde Guerre mondiale et reste une menace énorme pour notre ville. Les vaccins Covid-19 signifient que nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel, mais un obstacle majeur auquel nous sommes confrontés – et que nous devons simplement surmonter – est la désinformation profondément dangereuse qui est colportée sur les vaccins. La propagande pernicieuse met déjà des vies en danger – poussant les habitants de notre ville, y compris les plus vulnérables, à rejeter la possibilité de se faire vacciner.

La recherche montre qu’il n’y a qu’un très petit nombre de personnes qui sont complètement et dogmatiquement contre tous les vaccins – les soi-disant anti-vaxxers. Mais, inquiétant, il y en a beaucoup d’autres qui ont des préoccupations honnêtes et sont potentiellement susceptibles de fausses informations, ce qui les rend encore plus hésitants à recevoir un vaccin contre le coronavirus.

C’est particulièrement le cas des membres de certaines communautés ethniques minoritaires à Londres. Cela découle de plusieurs facteurs différents, allant des préoccupations religieuses et de sécurité à un manque fondamental de confiance dans le gouvernement et les institutions publiques en raison d’injustices historiques contre leurs communautés. Notre tâche urgente est de lutter contre la désinformation en veillant à ce que tous ceux qui ont des inquiétudes ou qui pourraient hésiter à se faire vacciner reçoivent les informations correctes sur leur sécurité et leur efficacité auprès de sources crédibles et fiables en qui ils ont confiance. Nous ne devons pas empirer les choses en engageant et en débattant avec ceux qui répandent les mensonges et les «fausses nouvelles». Nous ne devons pas leur donner l’oxygène de la publicité. Je comprends tout à fait l’impulsion de dénoncer les terribles mensonges que nous voyons sur les réseaux sociaux et ailleurs.

J’ai moi-même ressenti cette impulsion à plusieurs reprises ces dernières semaines. Mais j’ai réussi à résister parce que toutes les preuves montrent qu’il est préférable de promouvoir des vérités et des messages positifs, plutôt que d’amplifier accidentellement les mensonges en les partageant ou en y répondant, ce qui ne donne aux voix extrêmes et aux théoriciens du complot un profil élevé.

Le Center for Countering Digital Hate a produit un guide très utile, qui décrit les meilleures façons pour les gens de s’impliquer dans la lutte contre la propagation de mensonges dangereux. En plus de ne pas s’engager dans les mensonges anti-vaccin en ligne, ils disent que l’approche la plus efficace est de corriger les informations erronées de la famille et des amis en privé, de parler de vouloir se faire vacciner et d’aider à diffuser des messages pro-vaccin, y compris de la part de leaders communautaires respectés et de confiance. professions de la santé.

Je continuerai à assurer aux Londoniens que le moment venu, ma famille et moi – y compris ma mère âgée – nous ferons vacciner. Et j’utilise chaque opportunité pour faire passer des messages positifs au public sur le fait que les vaccins sont non seulement extrêmement sûrs et efficaces, mais qu’ils sont d’une importance vitale pour sauver des vies, mettre fin au cycle des verrouillages et faire à nouveau feu sur notre ville.

J’encourage les Londoniens à faire tout ce qu’ils peuvent aussi. Si nous n’agissons pas, nous risquons de permettre aux anti-vaxxers et aux mauvais acteurs en ligne de prendre de l’avance sur nous, les laissant libres de s’attaquer aux peurs des gens avec leurs mensonges honteux. Tout au long de cette pandémie, les Londoniens ont été extraordinaires dans la manière dont ils ont réagi – en faisant des sacrifices incroyables et en soutenant les plus vulnérables. Devenir des alliés efficaces des vaccins est maintenant un devoir de plus que nous devons assumer pour gagner cette bataille – car c’est ainsi que nous pouvons sauver des milliers de vies, protéger notre NHS et remettre notre ville sur pied.