d’autres personnes soupçonnées de crimes commis au couteau sont en cours de recrutement pour donner à la police des informations vitales afin d’éviter que les meurtres d’adolescents ne deviennent incontrôlables.

L’organisation caritative Crimestoppers a lancé une campagne pour faire tomber les barrières qui empêchent les femmes à la périphérie de la criminalité au couteau à Londres d’appeler de manière anonyme.

La campagne Hard Calls Save Lives, qui dure jusqu’à la fin de l’année, s’adresse aux mères, sœurs et tantes des zones les plus touchées par la violence de rue.

La police s’intéresse à toute personne portant un couteau ou qui cache une arme.

Alexa Loukas, directrice régionale de Crimestoppers à Londres, a déclaré: «Nous voulons particulièrement inspirer les femmes qui peuvent avoir une relation étroite avec quelqu’un à la périphérie de la criminalité au couteau – les mamans, les sœurs et les tantes.

«Le rôle du public dans la dénonciation des crimes commis au couteau ne peut être sous-estimé – un coup de téléphone pourrait littéralement empêcher un autre jeune d’être tué.

«Cela peut sembler difficile, mais cela pourrait sauver la vie du fils ou de la fille de quelqu’un.

«Avez-vous vu des ventes de drogue se dérouler dans la région? Les voitures arrivent-elles à des heures inhabituelles du jour et de la nuit?

«Le but de cette campagne contre la criminalité au couteau est d’informer et d’inspirer la communauté et d’encourager les gens à se manifester et à partager des informations de manière anonyme.

“Si vous avez des informations sur la criminalité au couteau, veuillez nous contacter – votre anonymat est garanti.”

L’année dernière, Crimestoppers a transmis 14 000 rapports de renseignement à la police métropolitaine. Les appels lancés contre les criminels les plus recherchés de Londres ont conduit à 45 arrestations.

L’organisme de bienfaisance garantit l’anonymat et les appelants ne seront pas invités à révéler leur nom, sexe, âge ou origine ethnique. Aucun appel n’est jamais enregistré et vous n’avez pas besoin d’aller au tribunal.

Contactez Crimestoppers au numéro gratuit 0800 555 111 ou via le formulaire en ligne anonyme sur Crimestoppers-uk.org